Atención suscriptores: el cambio radical en las cuentas de Prime Video que llegaría pronto

El nuevo plan Prime Video Ultra ofrecerá visualización en 4K UHD y sonido Dolby Atmos. (Reuters)

Prime Video anunció que reemplazará su popular opción sin anuncios por una nueva modalidad llamada Prime Video Ultra. Desde el 10 de abril, los usuarios dejarán de tener acceso al plan Ad Free y podrán optar por esta nueva versión, que incorpora mejoras técnicas y cambios en el precio. El aviso comenzó a enviarse a los suscriptores el 13 de marzo.

El plan Prime Video Ultra tendrá un costo mensual de USD 4,99. Además, se ofrecerá una alternativa anual con un ahorro total del 23%, sumando USD 45,99 por año. La actualización busca mantener la experiencia sin anuncios y, al mismo tiempo, introducir nuevas prestaciones para competir con otras plataformas.

El cambio principal radica en que Prime Video Ultra permitirá ver películas y series en 4K UHD, una resolución cuatro veces mayor que HD. También incorporará sonido Dolby Atmos, que proporciona una experiencia inmersiva similar a la de una sala de cine. Otra novedad destacada es la ampliación del número de títulos descargables: mientras la modalidad sin anuncios permitía 25 descargas para visualización offline, la nueva opción eleva ese límite a 100.

La suscripción Ultra permitirá hasta cinco dispositivos conectados simultáneamente por cuenta. (Reuters)

¿Qué otras mejoras trae Prime Video Ultra?

Uno de los aspectos más valorados por los usuarios es la posibilidad de utilizar la cuenta en varios dispositivos al mismo tiempo. Con Prime Video Ultra, se podrá acceder al contenido de manera simultánea en hasta cinco dispositivos distintos. Esto representa un aumento respecto al plan anterior, que permitía solo tres, y sitúa a la plataforma en una posición ventajosa frente a la tendencia de limitar el uso compartido de cuentas en el sector del streaming.

El plan Ultra también responde a la demanda de mayor calidad audiovisual. Con la llegada del formato 4K UHD y el sonido Dolby Atmos, la plataforma busca ofrecer una experiencia de usuario más sofisticada. Además, se mejoran las descargas para contenido licenciado, facilitando el acceso offline a un catálogo más amplio.

Junto a Prime Video Ultra, la compañía continuará ofreciendo el Prime Video Benefit, incluido con la membresía Prime tradicional. Esta opción permite hasta 50 descargas para ver sin conexión (antes eran 25) y el uso simultáneo en cuatro dispositivos. Sin embargo, no incluye visualización sin anuncios, ni acceso a 4K UHD o sonido Dolby Atmos.

Los usuarios podrán descargar hasta 100 títulos para ver offline con Prime Video Ultra. (Reuters)

El nuevo escenario del streaming y la posición de Prime Video

La estrategia de Prime Video se da en un contexto donde varias grandes productoras han lanzado sus propias plataformas, intensificando la competencia. Aunque no cuenta con la mayor cantidad de títulos del mercado, la empresa ha fortalecido su catálogo con producciones originales y exclusivas que abarcan diferentes públicos.

Entre los títulos más destacados de Amazon MGM Studios figuran series originales como Fallout, Reacher, The Boys, The Lord of the Rings: The Rings of Power y The Summer I Turned Pretty.

En cuanto a películas originales, destacan Heads of State, Red One, Road House y The Accountant 2. Además, la plataforma ofrece transmisiones exclusivas de eventos deportivos de ligas como la NFL, NBA, WNBA, NASCAR, NWSL y The Masters, junto a un catálogo de películas y programas licenciados.

El plan tradicional Prime Video Benefit se mantiene, pero sin acceso a 4K ni a visualización sin anuncios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2026, la plataforma ya ha estrenado producciones relevantes como Young Sherlock, dirigida por Guy Ritchie, y la nueva serie de Nicole Kidman, Scarpetta. También está prevista la llegada de la cuarta temporada de Reacher, reforzando la apuesta por contenidos originales de alto perfil.

¿Quiénes accederán primero a Prime Video Ultra?

Por el momento, Prime Video Ultra estará disponible únicamente para suscriptores de Estados Unidos. No se han anunciado fechas para su expansión a otros mercados, aunque la estrategia internacional de la compañía suele contemplar adaptaciones regionales según la recepción del servicio y la demanda de suscriptores.

Con este cambio, la plataforma busca consolidarse como una opción relevante en la industria del streaming, combinando tecnología avanzada con una oferta de contenidos diversa y flexible para distintos tipos de usuarios.