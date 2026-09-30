Trabajadores crean perfiles falsos con IA para ser contratados: el nuevo reto para las empresas

Los estafadores combinan imágenes estáticas y muestras de voz para crear rostros sintéticos que operan en tiempo real durante videollamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Perfiles falsos generados con inteligencia artificial están infiltrándose en procesos de selección de empresas de todo el mundo. Candidatos que nunca existieron, o que ocultan su identidad real detrás de un filtro digital, logran superar entrevistas por videollamada y acceder a sistemas internos con credenciales legítimas.

El fenómeno, que hasta hace poco se consideraba un problema exclusivo de recursos humanos, se transformó en una vía de intrusión para las áreas de seguridad. Según la firma de investigación Gartner, uno de cada cuatro postulantes a un empleo será falso hacia 2028.

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Cómo operan los candidatos falsos generados con IA

Crear una identidad ficticia para una entrevista remota exige, hoy, muy poco esfuerzo técnico. Basta con una imagen estática o un video breve de otra persona y unos segundos de su voz para construir un rostro sintético capaz de moverse y hablar en tiempo real durante una videollamada.

Vijay Balasubramaniyan, director ejecutivo de la firma de autenticación de voz Pindrop Security, describió el ritmo del fenómeno como “sin precedentes” y afirmó haber detectado personalmente a un candidato con estas características.

Un estudio en Estados Unidos reveló que el 17 por ciento de los reclutadores detectó la presencia de deepfakes en entrevistas de video. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una encuesta de la plataforma de empleo Resume Genius, realizada entre mil responsables de contratación en Estados Unidos, encontró que el 17% de ellos se topó con postulantes que usaron tecnología deepfake para alterar su apariencia durante una entrevista en video.

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Los estafadores no se limitan al video. Con inteligencia artificial también generan currículums, fotografías profesionales, sitios web personales y perfiles de LinkedIn que, combinados, arman lo que parece el candidato perfecto para el puesto.

Un candidato deepfake es una persona que utiliza inteligencia artificial para alterar su rostro o voz durante una entrevista laboral remota, con el fin de ocultar su identidad real y superar los filtros de selección de una empresa, generalmente para acceder a sistemas internos o cometer fraude.

Cuáles son los riesgos que enfrentan las empresas

Una vez dentro de la organización, estos falsos empleados pueden robar secretos comerciales o instalar programas maliciosos en la infraestructura de la compañía. El acceso resulta legítimo, porque fue la propia empresa quien lo otorgó sin saber a quién tenía del otro lado de la pantalla.

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La desconfianza en los procesos de selección provoca la extensión de los plazos y perjudica a los candidatos legítimos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso con mayor repercusión pública involucra a redes vinculadas a Corea del Norte. En mayo de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció que más de 300 empresas estadounidenses habían contratado, sin saberlo, a impostores conectados con ese país para cubrir puestos remotos de tecnología de la información.

Esas contrataciones generaron, según la denuncia, al menos 6,8 millones de dólares en ingresos para el régimen norcoreano. Los trabajadores usaron identidades robadas de ciudadanos estadounidenses y redes virtuales privadas para ocultar su ubicación real.

El organismo estima que este tipo de esquemas producen cientos de millones de dólares al año, con buena parte de esos fondos destinados al Ministerio de Defensa de Corea del Norte y a su programa de misiles nucleares.

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El consultor en seguridad informática Roger Grimes señaló además un efecto colateral: la sola sospecha de estar ante un candidato falso puede hacer que postulantes reales pierdan oportunidades laborales, porque el proceso de selección se vuelve más largo, más costoso y más desconfiado.

La firma Vidoc Security Lab decidió implementar jornadas presenciales tras sufrir intentos de estafa con filtros de inteligencia artificial. (Imagen ilustrativa Infobae)

Métodos para detectar un candidato falso

Vidoc Security Lab sufrió dos veces entrevistas con postulantes falsos. En una, viral en LinkedIn, Moczadlo pidió al candidato poner la mano frente a su rostro para romper el filtro de inteligencia artificial. Ante su negativa, cortó la entrevista. Desde entonces, la empresa exige encuentros presenciales de un día, con viaje y jornal pagados.

CBS News sumó otras señales: verificar la fecha de creación de un perfil de LinkedIn y sus conexiones reales, o hacer preguntas culturales que solo un residente genuino podría responder.

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André Naef, de Validato, sostuvo que verificar la identidad real de un candidato “ya no es un trámite de RR. HH., es una medida de seguridad”. La firma recomienda reforzar controles en contrataciones remotas con acceso a datos sensibles, aunque advierte que el uso de biometría requiere un análisis jurídico previo por su carácter de alto riesgo.