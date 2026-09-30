¿Por qué atacó a su capitán? Las seis incógnitas que investigan los expertos tras el atentado en el vuelo de Flydubai

Los pasajeros grabaron un video luego del ataque que se produjo mientras volaban rumbo a Israel

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Por qué el copiloto de un vuelo de Flydubai habría atacado a su capitán en pleno vuelo, y si el descenso brusco del avión fue un intento deliberado de estrellarlo, son las dos grandes preguntas que siguen sin respuesta tras el aterrizaje de emergencia del FZ1073 en Arabia Saudita. Las autoridades saudíes, con participación de Israel, y la propia aerolínea investigan un episodio que activó una alerta de secuestro y movilizó a la Fuerza Aérea israelí.

El Boeing 737 Max 8, con 174 pasajeros, entre ellos 27 niños, según Ynet, viajaba de Dubái a Tel Aviv cuando descendió bruscamente, dio la vuelta y aterrizó en Tabuk, en el noroeste saudita. Flydubai confirmó que el vuelo “experimentó un incidente” y que todos los pasajeros estaban a salvo. El operador de aviación saudita Cluster2 informó que el capitán y el copiloto resultaron heridos y fueron llevados a un hospital.

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Las versiones oficiales difieren. Un funcionario israelí dijo a AP que Israel cree que pudo tratarse de un intento de atacar a israelíes, y la oficina de Benjamin Netanyahu afirmó que la situación estaba bajo control y que no hubo un intento de secuestro. Pero el propio premier dijo luego que el agresor tenía la intención de estrellar el aparato. El Canal 12 y Ynet hablan de una evaluación cada vez más firme de que fue un atentado, aunque no se puede afirmar de manera definitiva. The Times of Israel agregó que se examinan otras hipótesis, entre ellas un episodio de salud mental, y que ninguna autoridad israelí, saudita o emiratí emitió una declaración oficial sobre lo ocurrido.

1. ¿Por qué lo hizo?

El piloto atacado fue atendido en el avión de Dubai

El motivo es la incógnita central. Un funcionario regional dijo a AP que hubo una pelea en la cabina que aparentemente involucró a los pilotos, y que la causa no estaba clara. El personal de la aerolínea fue interrogado. Un alto funcionario israelí dijo al Canal 12 que se evitó “el desastre más grave”, y otro dijo a Ynet: “No fue algo inocente”. Pero el Ejército israelí, según medios israelíes citados por The Guardian, no tenía información de inteligencia sobre un ataque planificado, y hasta ahora no se hizo pública ninguna evidencia que vincule el episodio con una organización.

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2. ¿Fue un descenso deliberado?

Una captura de pantalla de Flightradar24 muestra un vuelo de Flydubai con destino a Israel que fue desviado a Arabia Saudita el 30 de septiembre de 2026. Flightradar24.com/Cedida a REUTERS

Según los distintos reportes, el avión perdió entre 14.000 y 16.000 pies (de 4.300 a 4.900 metros) en uno o dos minutos. El Canal 14 informó que el copiloto omaní es sospechoso de haber puesto el 737 en un descenso pronunciado antes de que el otro piloto interviniera. Las grabaciones de voz de la cabina y los datos de vuelo, que en casos así son la principal evidencia, no fueron difundidos, y ninguna autoridad confirmó la versión.

3. ¿Quién activó las señales de emergencia?

EFE/EPA/ABIR SULTAN/Archivo

Según The Times of Israel, el avión emitió primero el código general de emergencia 7700 y luego el 7500, que indica secuestro o interferencia ilícita. Un funcionario israelí dijo a Reuters que los pilotos transmitieron las señales tras una pelea física, pero no estaba claro si alguno de los dos las emitió de forma intencional. Saber quién lo hizo, y cuándo, ayudaría a reconstruir qué ocurría en la cabina.

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4. La puerta y el cuchillo

Un video grabado con teléfono móvil por un pasajero muestra el interior de la cabina de un avión de la aerolínea Flydubai durante el ataque registrado este miércoles.

Las cabinas tienen puertas blindadas desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero los relatos sobre cómo se abrió esta son distintos. Un pasajero dijo al Canal 12 que oyó gritos, vio abrirse la puerta y encontró sangre adentro, y que varios tripulantes y pasajeros lograron forzarla para reducir al copiloto. Otro pasajero dijo en un video difundido por Ynet que tripulantes aseguraron la puerta. Sobre el arma, pasajeros hablaron al Canal 12 de una navaja, sin que se sepa cómo llegó a la cabina. Según el Canal 12, había además un equipo de dos pilotos en ropa civil que viajaba como pasajero y tomó los mandos.

5. ¿Cómo se autorizó al copiloto?

Dos funcionarios israelíes dijeron a CNN que el copiloto es omaní y el capitán, emiratí. Ynet y Walla lo publicaron también, sin confirmación oficial. Israel no tiene relaciones diplomáticas con Omán, y una fuente del Ministerio de Transporte dijo a The Jerusalem Post que el acuerdo aéreo con Flydubai exige pilotos de países que normalizaron relaciones con Israel.

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Según el Canal 12, la Autoridad de Aeropuertos investiga cómo se aprobó su viaje y si se cumplió la revisión individual que se exige a cada tripulante extranjero.

Israel Hayom informó que llevaba nueve meses en la aerolínea. Por el momento se desconoce si tenía antecedentes disciplinarios o de seguridad.

6. ¿Fallaron los controles psicológicos?

Tras el choque intencional del vuelo de Germanwings, en 2015, algunas aerolíneas europeas y todas las canadienses exigieron que haya siempre dos personas en la cabina, según CBS. Pero el sistema depende en buena medida de que los propios pilotos declaren sus problemas. Todavía no se sabe si algún tipo de alerta previa pasó inadvertida en el caso de Flydubai.

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Qué sigue

La ministra de Transporte israelí, Miri Regev, pidió suspender los vuelos de Flydubai a Israel y ordenó revisar si Emiratos violó el acuerdo aéreo, según The Times of Israel. Según Ynet, el copiloto sospechoso fue entregado a las autoridades saudíes para ser interrogado, con participación de Israel, y el presidente ejecutivo de Flydubai dijo que enviaría otro avión desde Dubái para recoger a los pasajeros.