Cómo conseguir Star Wars Outlaws, Doom Eternal y más juegos gratis con Amazon Prime: paso a paso

Amazon Luna permite a los suscriptores de Prime jugar en la nube sin comprar una consola ni una computadora para videojuegos. (Amazon)

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Amazon Luna ofrece juegos en la nube incluidos para los miembros Prime, sin necesidad de comprar una consola o una computadora específica.

El servicio permite jugar en dispositivos como Fire TV, teléfonos inteligentes, tabletas, navegadores web y determinados televisores inteligentes de LG y Samsung.

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Los miembros Prime pueden acceder a más de 60 juegos sin costo adicional a través de Luna Standard, además de una selección mensual rotativa de títulos para PC.

La propuesta incluye juegos de distintos géneros y opciones multijugador pensadas para jugar en casa con familiares o amigos.

Entre las opciones disponibles está GameNight, una colección de más de 25 juegos multijugador locales diseñada para el salón. Incluye títulos como Fiesta de la bandada de Angry Birds, ¡Hora del concurso!: Récords Guinness 2026, El paquete de fiesta de Jackbox 9, Ticket to Ride, Gatitos explosivos 2, Clave y Crónicas del Cruzado Enmascarado de Batman.

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Algunos otros juegos son Star Wars Outlaws, Doom Eternal, Assassin’s Creed Mirage, entre otros.

La plataforma funciona en Fire TV, celulares, tabletas, navegadores y algunos televisores inteligentes de LG y Samsung. (Amazon)

Cómo acceder a los juegos gratis con Prime

El primer paso es contar con una suscripción activa a Amazon Prime. Los juegos incluidos en Luna Standard están disponibles sin un pago adicional para los miembros Prime en los países donde Amazon Luna opera.

Luego, hay que ingresar a Amazon Luna desde un dispositivo compatible. El servicio está disponible en Fire TV, teléfonos inteligentes, tabletas, navegadores web y televisores inteligentes seleccionados.

Para jugar desde el televisor, los usuarios pueden escanear un código QR en pantalla: el teléfono se convierte en un mando.

Prime incluye acceso a más de 60 títulos mediante Luna Standard, además de juegos para PC que se renuevan cada mes. (Amazon)

GameNight no requiere consola ni controles adicionales. Sus juegos incluyen controles táctiles simples y permiten que varios jugadores se sumen desde la misma habitación, aunque la cantidad de participantes depende de cada título.

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Es posible invitar a amigos a unirse a una partida de forma remota, sin que necesiten una suscripción adicional.

Para los títulos que no forman parte de GameNight, Amazon Luna requiere un mando compatible o la combinación de teclado y ratón. Entre los juegos disponibles en la biblioteca figuran Assassin’s Creed Mirage, El legado de Hogwarts, Venga el Reino: Liberación II, Despacho, Sonic Mania Plus y El ascenso de Tomb Raider.

El catálogo reúne propuestas de varios géneros, incluidas alternativas para compartir partidas con familiares y amigos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Qué tener en cuenta antes de jugar

Amazon Luna es un servicio de juegos en la nube, por lo que no exige descargas ni instalaciones de los títulos incluidos. El acceso depende de una conexión a internet y de que el dispositivo utilizado sea compatible con la plataforma.

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El catálogo puede cambiar con el tiempo. Amazon incorpora juegos recientes, clásicos y producciones independientes, mientras que los miembros Prime de todo el mundo seguirán recibiendo una selección rotativa de juegos para PC sin costo adicional.

Los juegos en la nube de Amazon Luna están disponibles en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia, España, Austria, Países Bajos, Polonia, Suecia, Portugal, Bélgica y Luxemburgo. Antes de intentar acceder, conviene comprobar la disponibilidad del servicio en el país de residencia.

Los usuarios pueden abrir Amazon Luna desde cualquiera de los dispositivos compatibles con el servicio. (Amazon Luna/YouTube)

Quienes busquen una biblioteca más amplia pueden contratar Luna Premium, que incluye todo el contenido disponible con Prime y suma otros títulos, como Superestrellas sónicas, Star Wars Jedi: Superviviente y Batman: Arkham Knight. Luna Premium sustituyó a la suscripción Luna+, que costaba USD 9,99 mensuales.

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En Estados Unidos, Prime cuesta USD 14,99 al mes o USD 139 al año. Amazon también ofrece planes con descuento para jóvenes de 18 a 24 años, estudiantes universitarios y personas que reciben asistencia gubernamental y cumplen los requisitos.

Jugar desde Prime Video

Amazon integró Luna, su plataforma de videojuegos en la nube, a Prime Video para Fire TV. La novedad permite a los suscriptores de Amazon Prime jugar sin costo adicional, descargas, consola ni hardware especializado.

En Fire TV, Prime Video incorpora una pestaña llamada “Juegos” para acceder al catálogo de Luna directamente desde la aplicación. (YouTube: Amazon Luna)

Al abrir Prime Video en Fire TV, los usuarios encontrarán la pestaña ‘Juegos’, desde la que pueden iniciar títulos del catálogo en segundos.

La oferta incluye Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26, Indiana Jones y el Gran Círculo, Fallout 4, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Shadow of the Tomb Raider y Goat Simulator 3.

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Se puede jugar con un mando conectado al televisor o usando el celular como control. Por ahora, esta integración solo está disponible en Estados Unidos y Reino Unido; Amazon no informó cuándo llegará a otros países o dispositivos.