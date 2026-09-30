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Steam cambiará la forma de mostrar sus descuentos: así funcionarán sus recomendaciones dinámicas

El cambio, previsto para principios de 2027, busca que cada jugador vea una selección de promociones distinta y más cercana a sus intereses personales

La noticia, difundida a través del blog oficial de la compañía, ya generó inquietud entre parte de la comunidad de PC. VALVE
La noticia, difundida a través del blog oficial de la compañía, ya generó inquietud entre parte de la comunidad de PC. VALVE
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Valve anunció una transformación en la manera en que Steam presenta sus ofertas y rebajas. La compañía confirmó que reemplazará el sistema actual de la sección Descuentos y Eventos por un algoritmo dinámico que adaptará las recomendaciones según los gustos de cada usuario.

El cambio, previsto para principios de 2027, busca que cada jugador vea una selección de promociones distinta y más cercana a sus intereses personales, en lugar de un listado fijo e idéntico para todos.

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La noticia, difundida a través del blog oficial de la compañía, ya generó inquietud entre parte de la comunidad de PC, que teme perder la posibilidad de descubrir juegos de nicho fuera de su radar habitual.

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Valve anunció una transformación en la manera en que Steam presenta sus ofertas y rebajas. (Steam)

Por qué Steam elimina su actual sistema de ofertas

Durante años, la sección de Descuentos y Eventos de Steam funcionó con espacios promocionales fijos, seleccionados manualmente por Valve o por empresas externas. Allí convivían rebajas de géneros y estilos muy diversos, visibles por igual para cualquier usuario que ingresara a la plataforma.

Valve sostiene que ese modelo quedó desactualizado. La compañía argumenta que la enorme variedad de gustos entre los jugadores, sumada al volumen creciente de ofertas disponibles en la tienda, vuelve ineficiente un esquema estático que muestra las mismas promociones a toda la audiencia.

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Por eso, la firma decidió avanzar hacia lo que describe como un enfoque más dinámico y personalizado. La meta es que el sistema identifique qué descuentos resultan más atractivos para cada perfil de usuario y los priorice en consecuencia, tanto en la página principal como en otras áreas de la plataforma.

En la práctica, esto significa que dos personas distintas podrían abrir Steam al mismo tiempo y encontrarse con secciones de rebajas completamente diferentes. Cada una vería juegos alineados con su historial de consumo y sus preferencias particulares, en lugar de una vidriera común para todos los usuarios.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Una joven sonriente juega en su ordenador con auriculares y micrófono, su configuración de juego es vibrante con luces RGB y el logo de Steam ilumina la pared detrás de ella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan las recomendaciones dinámicas de Steam

Las recomendaciones dinámicas de Steam consisten en un sistema que analiza las preferencias de cada jugador para mostrarle descuentos personalizados, en reemplazo de los espacios fijos que antes exhibían las mismas ofertas a toda la comunidad. Con este modelo, la tienda busca ampliar la visibilidad de títulos rebajados que antes quedaban fuera de los espacios destacados tradicionales.

Valve explicó que ya comenzó a probar este enfoque en los últimos meses, sustituyendo de forma gradual algunos de los espacios promocionales programados por sugerencias personalizadas. Según la compañía, esas pruebas iniciales arrojaron resultados favorables.

Uno de los datos más llamativos es que el nuevo sistema permitió exhibir una cantidad diez veces mayor de juegos a lo largo del día, en comparación con el esquema de espacios fijos. Esto implica que, en lugar de rotar un número limitado de títulos destacados, la plataforma pudo distribuir muchas más ofertas entre distintos usuarios de manera simultánea.

Valve también indicó que las pruebas registraron un incremento en las visitas a las páginas de los juegos recomendados, además de un aumento en las adiciones a las listas de deseos y al carrito de compras. Con base en esos resultados, la compañía concluyó que el modelo dinámico beneficia tanto a los jugadores como a los desarrolladores.

14/01/2019 Logo de Steam POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA STEAM
14/01/2019 Logo de Steam POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA STEAM

Cuándo llega el nuevo sistema y qué cambia para los desarrolladores

Valve confirmó que el nuevo esquema se adoptará de manera formal a principios de 2027, aunque todavía no reveló una fecha exacta de lanzamiento. La compañía admitió que es posible que surjan algunos inconvenientes durante la etapa inicial, aunque se mostró confiada en que el sistema traerá mejores resultados a largo plazo tanto para jugadores como para estudios.

Como parte de esta actualización, Valve también prepara nuevas herramientas destinadas a los desarrolladores. El objetivo es que los estudios puedan gestionar de forma más eficiente sus descuentos y su participación en los eventos de rebajas dentro de la plataforma.

Según la compañía, una de las intenciones centrales del cambio es que los desarrolladores concentren sus esfuerzos en crear mejores juegos y ofertas más atractivas, en lugar de destinar tiempo y recursos a negociar con Valve la posibilidad de aparecer en espacios destacados de la tienda.

Con un sistema automatizado y basado en preferencias de usuario, la exposición de cada título dependería menos de una gestión manual y más de su capacidad para conectar con la audiencia adecuada.

Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Un entusiasta de los videojuegos sonríe mientras juega en su computadora de alta gama, con un vibrante logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo de su estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confusión sobre precios dinámicos en Steam

Tras la publicación del comunicado, una parte de la comunidad interpretó que Valve introduciría precios dinámicos en Steam, un esquema en el que un mismo juego podría mostrar valores distintos según el usuario. Esa lectura generó preocupación entre quienes temían encontrarse con costos diferenciados para un mismo título.

Sin embargo, la compañía aclaró que lo que cambiará son las recomendaciones que se muestran a cada jugador, no el precio de los productos. El valor de cada juego seguirá siendo el mismo para todos los usuarios, independientemente del algoritmo que decida qué ofertas destacar en la pantalla de cada persona.

El debate sobre el descubrimiento de juegos independientes

Pese a la aclaración sobre los precios, persiste cierto escepticismo respecto al impacto real del nuevo sistema. Valve sostiene que el enfoque dinámico busca beneficiar en particular a los estudios independientes, al ofrecerles más oportunidades de aparecer en las secciones de descuentos y eventos que antes controlaban los espacios fijos.

No obstante, algunos jugadores advierten sobre el riesgo opuesto: que ciertas experiencias de nicho terminen menos visibles si el algoritmo prioriza sistemáticamente los títulos que coinciden con los gustos ya conocidos de cada usuario.

27/05/2024 La plataforma de videojuegos desarrollada por Valve, Steam. POLITICA VALVE
27/05/2024 La plataforma de videojuegos desarrollada por Valve, Steam. POLITICA VALVE

Bajo esa lógica, un jugador que nunca exploró determinado género tendría menos probabilidades de toparse con una oferta relacionada, incluso si esa oferta resultara relevante o interesante para él.

El temor de fondo apunta al factor de descubrimiento que históricamente distinguió a Steam como plataforma. Antes, cualquier usuario podía cruzarse con un juego alejado de sus intereses habituales simplemente por navegar por los espacios destacados de la tienda.

Con un sistema que prioriza las preferencias personales, ese tipo de hallazgos casuales podría reducirse, ya que la plataforma tenderá a mostrar en primer lugar aquello que el algoritmo interpreta como afín al perfil de cada jugador.

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