Un estudio detectó que casi todas las apps para autos envían datos privados a Google, Meta y Microsoft

Aplicaciones de autos envían los datos del conductor a empresas de publicidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación de la Universidad de Northeastern, realizada junto con Consumer Reports, encontró que veintiocho de treinta aplicaciones de autos conectados envían datos a por lo menos una empresa externa de publicidad o análisis, y siete de ellas remiten además información que identifica al conductor.

Los investigadores probaron 21 vehículos de 17 marcas, entre ellas Tesla, Toyota, Honda, Cadillac, Chevrolet, Ford, Lucid y Rivian, junto con las 30 aplicaciones complementarias que los acompañan. El objetivo era rastrear con precisión qué datos salen del auto y hacia qué compañías viajan.

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Para lograrlo, encerraron los autos en una carpa Faraday, una estructura que bloquea las señales electromagnéticas, en el centro de pruebas de Consumer Reports en Connecticut. Así pudieron aislar el tráfico de wifi del vehículo y compararlo con el que generaban las aplicaciones móviles asociadas.

Consumer Reports encontró que 28 de 30 aplicaciones para autos usan los datos del conductor para empresas externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué datos viajan y a quién

Entre los principales receptores de esa información aparecen Alphabet (la empresa dueña de Google), Amazon, Meta, Microsoft, Pinterest, Snap y Reddit, según el informe publicado por Consumer Reports.

Siete aplicaciones enviaron datos que permiten identificar directamente al dueño del vehículo: su nombre, el número de identificación del vehículo (VIN) o su ubicación geográfica precisa. Las de las marcas de General Motors, como myCadillac, myChevrolet, myBuick y myGMC, junto con HondaLink, MyNissan y Lincoln, compartieron el VIN combinado con un correo electrónico o una ubicación.

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Combinar el VIN con otro identificador personal les permite a las empresas de publicidad vincular al dueño del auto con perfiles de consumo ya armados por corredores de datos, que después se venden a bancos, aseguradoras, farmacéuticas y prestamistas.

Datos de dueños de vehículos terminan en empresas de publicidad por las apps dentro del auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Sepan o no los consumidores, las grandes tecnológicas están metidas en los autos que manejamos”, dijo Nicole Zagson, candidata a doctora en ciberseguridad en Northeastern y coautora del estudio.

Su colega Sarah Elizabeth Gillespie fue más directa todavía: “No parece que un cliente pueda comprar un auto nuevo que no lo rastree”, afirmó, según recogió Consumer Reports.

Cuando el auto se suma al teléfono

El estudio también detectó que emparejar la aplicación del celular con el vehículo duplicaba, en promedio, la cantidad de empresas de publicidad y rastreo que recibían datos del conductor, de acuerdo con la cobertura de TechCrunch sobre la investigación.

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Los modelos que contactaron al mayor número de compañías externas fueron el Cadillac Lyriq, el Chevrolet Blazer, el Lucid Air y los Tesla Model 3 y Cybertruck. Entre las aplicaciones, las de BMW, las marcas de General Motors y Toyota fueron las que se comunicaron con más terceros.

Varias compañías señalan que las aplicaciones de los autos viajan externamente cuando se conectan a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ser consultadas, todas las automotrices salvo Honda le trasladaron la responsabilidad al consumidor, según los investigadores. Honda, en cambio, le ordenó a su proveedor Amplitude que borrara todos los datos de ubicación que había recibido y que dejara de enviarlos.

Varias marcas explicaron que algunos enlaces dentro de sus aplicaciones llevan a páginas externas, donde pueden insertarse cookies y píxeles que recolectan datos sin que el conductor lo sepa. Los investigadores señalaron que esto ocurrió sin ningún aviso previo.

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El informe completo, titulado Automatic Transmission: An Empirical Study of Data Privacy in the Connected Vehicle Ecosystem, se publicará esta semana en el sitio de la Universidad de Northeastern.