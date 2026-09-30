Panamá

¿Dónde se están creando los nuevos empleos en Panamá? Las cifras muestran un crecimiento desigual

El agro, la construcción, hoteles y servicios administrativos ganaron trabajadores, mientras comercio y actividades de los hogares redujeron su fuerza laboral.

Tres personas sentadas en una acera junto a bolsas negras mientras peatones con traje de negocios caminan frente a edificios en Ciudad de Panamá.
La provincia de Panamá registró 33,312 personas ocupadas menos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, pese a que a escala nacional el número de trabajadores aumentó en más de 77 mil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El descenso del desempleo en Panamá a 8.5% estuvo acompañado por la creación de 77,231 puestos de trabajo, pero el avance del mercado laboral mostró diferencias importantes entre provincias y actividades económicas.

Mientras algunas regiones incorporaron miles de ocupados, otras terminaron agosto de 2026 con menos trabajadores que en septiembre del año pasado.

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La población ocupada pasó de 1,968,748 a 2,045,979 personas, un incremento de 3.9%, según la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Sin embargo, la distribución territorial de esos nuevos empleos fue desigual, con aumentos superiores a 20,000 trabajadores en algunas zonas y retrocesos en otras.

Bloques de concreto, arena y varillas en primer plano, y un trabajador de espaldas frente a una pared de bloques.
La construcción pasó de 152,543 a 165,068 ocupados, lo que representó un incremento de 12,525 trabajadores y la ubicó entre las actividades que contribuyeron al crecimiento del empleo en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chiriquí registró uno de los mayores incrementos del país, al pasar de 186,256 a 208,408 ocupados, lo que representa 22,152 trabajadores adicionales. Un comportamiento similar ocurrió en la comarca Ngäbe Buglé, donde la población con empleo aumentó en 21,555 personas, desde 82,112 hasta 103,667.

También hubo avances en Panamá Oeste, que sumó 12,973 ocupados, mientras Colón incorporó 11,311 y Veraguas otros 11,229. Los Santos aumentó en 10,273 personas y Herrera en 9,836, mostrando que buena parte de la expansión laboral ocurrió fuera de la provincia de Panamá.

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El contraste más importante estuvo precisamente en Panamá. La provincia pasó de 801,874 ocupados en septiembre de 2025 a 768,562 en agosto, una reducción de 33,312 personas. Darién también registró una disminución, de 28,365 a 25,518 trabajadores, equivalente a 2,847 ocupados menos entre ambas mediciones.

Las diferencias también aparecen al observar las actividades económicas. Agricultura, ganadería, pesca y actividades conexas incorporaron 24,515 trabajadores, al aumentar de 254,788 a 279,303 ocupados. La construcción avanzó de 152,543 a 165,068, con 12,525 personas adicionales vinculadas a esa actividad durante el período analizado.

Las manos de una persona vierten trozos de carbón vegetal negro sobre la tierra entre hileras de plantas de vid.
La agricultura, ganadería, pesca y actividades conexas alcanzaron 279,303 ocupados, después de incorporar 24,515 trabajadores frente a la medición anterior, uno de los mayores aumentos entre las actividades económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoteles y restaurantes constituyeron otro foco de expansión. La cantidad de ocupados pasó de 120,430 a 131,162, un aumento de 10,732 personas, mientras transporte, almacenamiento y correo agregó 7,721 trabajadores. Información y comunicación también creció con fuerza, al avanzar de 17,172 a 24,301 ocupados, unos 7,129 adicionales.

Las actividades administrativas y servicios de apoyo mostraron uno de los mayores incrementos dentro del sector de servicios, al subir de 80,756 a 94,443 trabajadores, una diferencia de 13,687. La administración pública y defensa también aumentó, aunque en menor magnitud, desde 124,981 hasta 130,486 personas ocupadas.

No todas las ramas acompañaron esa trayectoria. El comercio, pese a continuar como una de las principales fuentes de trabajo del país, redujo su población ocupada de 351,531 a 346,622 personas, una pérdida de 4,909. Otras actividades de servicios también retrocedieron, con 5,376 ocupados menos frente a septiembre de 2025.

Las actividades de los hogares como empleadores disminuyeron de 100,064 a 92,807 trabajadores, una reducción de 7,257, mientras electricidad, gas y aire acondicionado perdió 2,750 ocupados. En contraste, la industria manufacturera presentó un crecimiento moderado de 2,956 personas, al pasar de 148,309 a 151,265 trabajadores.

Cuatro adultos mayores con maletas conversan con dos recepcionistas en el mostrador de un hotel.
Los hoteles y restaurantes alcanzaron 131,162 personas ocupadas en agosto de 2026, tras sumar 10,732 trabajadores frente a septiembre de 2025, en medio de la expansión registrada por varias actividades de servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión tampoco eliminó las diferencias en la calidad y condiciones del empleo. Aunque la informalidad nacional descendió de 47.1% a 45.8%, el país todavía contabilizó 784,244 trabajadores informales. En empresas formalmente constituidas, además, el empleo informal aumentó de 114,069 a 136,951 personas, 22,882 más que en la medición anterior.

Las brechas territoriales son particularmente visibles en ese indicador. En agosto, la informalidad alcanzó 90.6% en Gunayala y 75.4% en Ngäbe Buglé, mientras Bocas del Toro registró 62.7% y Coclé 59.5%. En Panamá fue de 40.7%, mostrando realidades laborales muy diferentes según el lugar de residencia.

El presidente José Raúl Mulino destacó que el sector privado impulsó principalmente la creación de empleo y sostuvo que por primera vez en 12 años se generaron más puestos privados que públicos. El Gobierno también anunció programas de capacitación vinculados con turismo, inteligencia artificial y ciberseguridad, con el objetivo de ampliar las oportunidades de inserción laboral.

Los nuevos datos muestran así un mercado que generó empleo y redujo la desocupación, pero cuyo crecimiento tuvo velocidades distintas dentro del territorio y entre sectores productivos. El desafío que reflejan las cifras está en extender esa capacidad de generación de puestos de trabajo hacia actividades y regiones que todavía no acompañan con igual intensidad la recuperación.

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