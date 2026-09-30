Tecno

David Vélez, CEO de Nu, acepta idea de Westcol para crear un Shark Tank colombiano y proyectos de IA

El streamer señaló que podía encargarse de producir y presentar el proyecto, mientras que Vélez ocuparía un rol de inversionista y asesor empresarial

Imagen dividida con David Vélez usando un teléfono móvil en la Bolsa de Nueva York y Westcol haciendo un gesto de aprobación con el pulgar
Westcol sugirió a David Vélez crear un programa de inversiones centrado en emprendimientos que usen inteligencia artificial. (REUTERS/Brendan McDermid/ // @westcol/IG)
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El streamer colombiano Westcol propuso al fundador y CEO global de Nubank, David Vélez, crear un formato inspirado en Shark Tank para seleccionar proyectos desarrollados con inteligencia artificial y financiarlos con capital semilla. El empresario aceptó avanzar con la idea, aunque aclaró que su disponibilidad de tiempo es limitada.

La propuesta surgió durante una reciente transmisión en vivo que ambos realizaron desde São Paulo, Brasil, el martes 29 de septiembre. La conversación abordó emprendimiento, educación, tecnología y los planes de Nubank en Colombia.

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Westcol planteó una convocatoria abierta para que jóvenes presenten iniciativas creadas con herramientas de inteligencia artificial. El proyecto contemplaría elegir una o varias propuestas, otorgarles financiación inicial y darles visibilidad a través del canal del creador de contenido.

Vélez dio su aprobación preliminar, aunque señaló que su agenda podría dificultar su participación. REUTERS/Ricardo Moraes
Vélez dio su aprobación preliminar, aunque señaló que su agenda podría dificultar su participación. REUTERS/Ricardo Moraes

“¿Tú te imaginas cien mil personas todos trabajando con la IA y que nos traigan todos esos proyectos y nosotros sacar los mejores y poder ayudar a un joven de esos?”, le dijo Westcol a Vélez durante el streaming.

El ejecutivo respondió de forma afirmativa: “Hágale, hágale. El tiempo es difícil, pero hágale”. Luego planteó que la iniciativa requeriría una estructura definida y agregó: “Al ganador le damos un capital semilla para que empiece su negocio”.

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Por ahora, no se anunciaron fechas, requisitos, mecanismo de inscripción ni monto de la eventual inversión. La propuesta quedó sujeta a una futura estructuración.

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Westcol propuso abrir una convocatoria para que jóvenes presenten negocios o productos elaborados con inteligencia artificial. - crédito @westcol/IG

Westcol propuso una convocatoria masiva para ideas creadas con inteligencia artificial

La idea de Westcol consiste en trasladar al entorno digital una dinámica similar a la del programa televisivo Shark Tank, con foco en proyectos desarrollados a partir de herramientas de inteligencia artificial.

El streamer explicó que podría asumir la producción y conducción del espacio, mientras que Vélez participaría como inversor y referente empresarial. También propuso que Nubank evaluara los proyectos que resulten seleccionados y que los participantes recibieran exposición pública.

Nubank podría intervenir en la evaluación de las iniciativas seleccionadas, según el planteo expuesto durante la conversación. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Nubank podría intervenir en la evaluación de las iniciativas seleccionadas, según el planteo expuesto durante la conversación. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

“Estar con David Vélez en un Shark Tank, entre comillas, de inteligencia artificial me parece algo súper increíble”, afirmó Westcol. Su planteo incluyó la posibilidad de que los aspirantes utilicen plataformas como ChatGPT para crear productos, servicios o empresas.

Vélez coincidió con la alternativa de combinar visibilidad y recursos para los emprendedores. “Eso, y le ayudamos. Y no solo eso, está el capital semilla que se le puede dar y se le puede dar también la exposición”, respondió Westcol tras la intervención del fundador de Nubank.

La conversación se produjo en medio de un debate sobre el uso de la inteligencia artificial como herramienta de aprendizaje, creación de negocios y acceso a conocimientos técnicos para personas que no cuentan con formación especializada.

Cristina Junqueira y David Vélez en el lanzamiento de Nu Global
David Vélez fundó Nubank en 2013, después de enfrentar obstáculos para abrir una cuenta en un banco tradicional de Brasil.

David Vélez fundó Nubank tras una experiencia con la banca tradicional en Brasil

David Vélez creó Nubank en 2013 luego de enfrentar dificultades para abrir una cuenta bancaria en Brasil. La experiencia lo llevó a identificar barreras vinculadas con la burocracia, las tarifas y el acceso a productos financieros en el sistema tradicional.

Desde entonces, Vélez dirige la expansión de Nu Holdings, compañía que opera en Brasil, México y Colombia. Durante la conversación con Westcol, el empresario repasó el origen de la firma y sostuvo que los problemas cotidianos pueden convertirse en oportunidades para crear negocios.

Nubank informó en agosto que alcanzó los 139 millones de clientes. La empresa también comenzó a ofrecer productos financieros en Estados Unidos en septiembre, a través de una alianza con Lead Bank, mientras avanza en el proceso regulatorio para operar con licencia bancaria propia en ese país.

Vélez ha puesto el uso de la inteligencia artificial entre las prioridades de la compañía, tanto para ampliar el acceso al crédito como para automatizar procesos y ofrecer herramientas de orientación financiera a sus usuarios.

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