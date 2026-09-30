La impactante carta de la ex N° 8 del mundo Emma Navarro sobre sus problemas de salud: “Me diagnosticaron deficiencia energética y bajé 9 kilos”

El calvario que sufrió la tenista estadounidense Emma Navarro en los últimos tres años por problemas de salud (REUTERS/Eduardo Munoz)

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La tenista estadounidense Emma Navarro anunció que no competirá durante el resto de 2026 para completar su recuperación de un cuadro de deficiencia energética relativa al deporte (RED-S) y de hipotiroidismo de Hashimoto. La ex N° 8 del mundo, de apenas 25 años, que detalló en una extensa carta los síntomas que arrastró durante casi tres años, prevé regresar al circuito en Australia en 2027.

En el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, Navarro explicó que el diagnóstico de RED-S llegó en el otoño de 2025, después de un período marcado por agotamiento, mareos, cefaleas, niebla mental, cambios de humor e infecciones frecuentes. La condición ocurre cuando el organismo no recibe la energía suficiente para responder a la exigencia deportiva y las necesidades cotidianas.

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La jugadora situó el comienzo de sus dificultades en 2023, su primer año completo como profesional. Disputó 88 partidos, la cifra más alta del circuito ese año según su relato, mientras alternaba torneos de la Federación Internacional de Tenis (ITF) y de la WTA. También aprovechaba las semanas sin competencia para entrenar con máxima intensidad. Ese plan tuvo resultados deportivos inmediatos. Navarro pasó de rondar el puesto 150 a acercarse al 30 del ranking de la WTA, conquistó cuatro títulos ITF y empezó a avanzar en los torneos mayores. A comienzos de 2024 alcanzó las semifinales en Auckland, ganó el torneo de Hobart y llegó a la tercera ronda del Abierto de Australia.

A Navarro le detectaron un cuadro de deficiencia energética relativa al deporte (Reuters/Amber Searls)

Sin embargo, la mejora de sus resultados convivió con señales físicas y emocionales que entonces no interpretó como una alarma. La tenista describió irritabilidad, frustración, ansiedad, perfeccionismo y episodios de ira inusuales para ella. También indicó que perdió cerca de 9 kilos durante 2023 al considerar que adelgazar podía mejorar su rendimiento. Navarro contó que comenzó a enfermarse con mayor frecuencia y que siguió compitiendo pese a los síntomas. Recordó una intoxicación alimentaria antes de un WTA 125 en Lleida, un resfriado durante el torneo de París y dolores de cabeza persistentes con mareos en la gira sobre césped.

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El deterioro se acentuó en la gira asiática de 2024. Según su carta, llegó debilitada y exhausta, con dificultades para entrenar, ver la pelota y moverse en la cancha. Aun así, atribuyó ese estado al cansancio acumulado después de la temporada y, tras dos semanas de descanso, reanudó la preparación. Durante esa pretemporada sufrió problemas en el cuádriceps izquierdo y volvieron la fatiga, la falta de concentración y la debilidad. Viajó a Australia para iniciar 2025 con dolores de cabeza, mareos, ansiedad y sensación de desconexión con su cuerpo. Pese a ello, llegó a los cuartos de final del Abierto de Australia. La estadounidense afirmó que su nivel cayó durante el resto de 2025 y que recibió críticas por un supuesto retroceso deportivo. En septiembre lloró durante un partido de la Copa Billie Jean King, al sentirse sin energía mientras representaba a Estados Unidos. En una nueva gira por China, el hambre constante y los despertares nocturnos para comer terminaron de convencerla de que debía buscar respuestas médicas.

En noviembre de 2025, tras consultas con médicos, nutricionistas y otros especialistas, Navarro recibió la confirmación de que había mantenido una ingesta energética insuficiente durante casi tres años. El proceso se volvió más complejo por el diagnóstico de hipotiroidismo de Hashimoto, que exigió ajustar su alimentación, el gasto físico y el tratamiento farmacológico. La tenista explicó que dedicó el último año a aumentar su ingesta energética, hacerse análisis de sangre, controlar la glucosa, registrar síntomas y modificar la medicación. Con el avance de ese plan, señaló que pudo dormir de manera más regular y que los mareos disminuyeron hasta desaparecer. También aseguró que sus dolores de cabeza se espaciaron, que recuperó seguridad en el gimnasio y que empezó a sentirse de nuevo cómoda al jugar. “Gané algo de peso este año, pero también recuperé mi vida”, expresó al cuestionar la asociación entre delgadez y rendimiento.

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Navarro no jugará la gira asiática ni volverá a competir en 2026. Su objetivo es utilizar los próximos meses para afinar la medicación y los protocolos de alimentación, con la expectativa de retomar el calendario desde Australia en 2027.

LA CARTA COMPLETA DE EMMA NAVARRO

Emma Navarro confirmó que no competirá hasta 2027 (REUTERS/Eduardo Munoz)

Como todos ustedes quizá sepan, recientemente he enfrentado algunos problemas de salud. Lo que probablemente no saben es que estos problemas comenzaron hace casi tres años y estuvieron fuertemente influenciados por las decisiones que tomé al inicio de mi carrera profesional en relación con el entrenamiento, la alimentación, la competición y la recuperación.

En general, he sido reservada respecto a este tema mientras trataba de resolver estos problemas, pero siento que ahora es un buen momento para compartir un poco de lo que he atravesado, así como mi visión para el resto del año.

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En el otoño de 2025, después de luchar durante varios años para entender una serie difícil y confusa de síntomas, me diagnosticaron una condición conocida como RED-S (deficiencia energética relativa en el deporte), en la que el cuerpo no recibe suficiente energía para sostener las exigencias de la actividad física y de la vida diaria. Esto se complicó aún más con un diagnóstico de hipotiroidismo de Hashimoto, que planteó un complejo rompecabezas de ingesta energética, gasto energético y medicación que debía resolverse. Me siento obligada a compartir mi historia tanto por respeto a mis fieles seguidores, que han estado conmigo durante los altibajos del último año, como con la esperanza de que conecte con al menos algunas personas que puedan estar enfrentando dificultades similares.

Para explicar qué llevó a mi diagnóstico, necesito volver a 2023, que fue mi primer año completo en el circuito. Ese año disputé 88 partidos, la mayor cantidad de cualquier jugadora del tenis profesional. Dividía mi tiempo entre el circuito ITF y el WTA Tour, competía casi todas las semanas y entrenaba tan duro como podía durante las semanas libres. Al ser nueva en el tenis profesional, hacía lo que mi equipo y yo creíamos que era lo mejor, y exigirme al límite siempre fue mi forma de actuar.

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Y funcionó. Ese año subí de alrededor del puesto 150 a casi el 30 del ranking de la WTA, ganando cuatro títulos ITF y comenzando a avanzar más lejos en los torneos del circuito. Seguí esforzándome durante la pretemporada de 2023 y luego encontré un éxito rápido en enero del año siguiente. Llegué a las semifinales de mi primer torneo de 2024, un WTA 250 en Auckland, y gané el WTA 250 de Hobart la semana posterior, sorprendiendo tanto a mi equipo como a mí misma. Después alcancé la tercera ronda del Abierto de Australia, mi mejor resultado en un Grand Slam hasta esa fecha.

Desde afuera, las cosas se veían muy bien. Seguía logrando hitos en el tenis que superaban ampliamente mis expectativas, mi ranking subía y mi nivel seguía mejorando. Continuaba ganando velocidad y capacidad atlética en la cancha, y parecía ser la versión más fuerte y en mejor condición física que había sido nunca.

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Pero algo no estaba bien. O al menos algo era diferente.

Diferente no necesariamente es malo, pensé. Quizá las cosas tienen que ser diferentes. Supongo que así se siente ser profesional.

Pero «diferente» no era una explicación justa de lo que estaba sintiendo. Yo no estaba bien. Estaba experimentando emociones que nunca antes había experimentado, al menos no con esa intensidad. Irritabilidad, frustración, perfeccionismo, preocupación y, extrañamente para mí, ira. La única vez que había sentido verdadera ira en mi vida fue al perder contra mi hermano en ping pong cuando tenía 11 años. Pero recuerdo sentir una profunda ira interna en la cancha esa semana en Hobart, como si quisiera destrozar todas las raquetas de mi bolso, algo que nunca había hecho ni había querido hacer. Todo comenzó a molestarme: mi equipo, otras personas, cualquier cosa que no se ajustara a mis preferencias o rutinas específicas, cualquier imperfección en la cancha, cada error, cada punto que perdía. Pero hice todo lo posible para que la gente no viera cómo me sentía, para mantenerme entera.

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Además, tenía hambre. A cada hora del día.

Tenía hambre. Había perdido casi 9 kilogramos (20 libras) a lo largo de 2023, y pensaba que estaba haciendo lo que se supone que deben hacer los atletas profesionales: adelgazar para optimizar el rendimiento.

Mi sistema inmunitario también se estaba debilitando. Me enfermaba mucho más de lo que jamás me había enfermado, pero aun así seguía jugando. Fui a Lleida para un WTA 125 después de perder temprano en Madrid, sufrí un fuerte caso de intoxicación alimentaria el día que llegamos y pasé 48 horas enferma en mi habitación de hotel antes de abrirme paso con esfuerzo en dos partidos y finalmente retirarme.

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Tuve un resfriado fuerte en el WTA 125 de París que me dejó con dolores de cabeza, niebla mental y casi sin energía, pero tomé Tylenol y una pastilla para la tos y llegué hasta la final. Durante la gira de torneos sobre césped, comencé a tener dolores de cabeza persistentes y episodios de mareo.

Así que hice las maletas y me fui a Asia. Me enfermé al día siguiente de llegar, otro resfriado. Era una sombra de mí misma. Estaba débil y exhausta. Recuerdo estar acostada en una tumbona, durmiendo diez minutos antes de mi primer entrenamiento, demasiado cansada para calentar. Una semana más o menos después, intenté jugar mi primer partido, pero no podía ver la pelota. No podía moverme. No podía jugar. Ni siquiera podía sentir. Esa historia se mantuvo igual durante las tres semanas siguientes en China. Volví a enfermarme en Wuhan y supe que necesitaba volver a casa.

Había perdido otros 4,5 kilogramos (10 libras) a lo largo de 2024. En el fondo, sabía que no estaba sana, pero acababa de tener el año de mi vida. Atribuí mi experiencia en Asia simplemente al cansancio después de una larga temporada, me tomé dos semanas libres y volví al trabajo.

Entrené más duro que nunca durante esa pretemporada, exigiéndome en el gimnasio y en la cancha. Al cabo de unas tres semanas, mi cuádriceps izquierdo comenzó a fallar. Tenía calambres, estaba tenso y débil, y no podía apoyarme sobre él. Poco después, comencé a sentir que regresaban los síntomas que había sentido en Asia. No podía moverme. No podía ver. No podía completar ejercicios en el gimnasio que había podido hacer meses antes.

Pero ignoré las señales y tomé un vuelo a Australia para comenzar la temporada 2025. Me sentía peor que nunca. Dolores de cabeza, mareos, niebla mental, fatiga, ansiedad, cambios de humor y la sensación de estar fuera de control y desconectada de mí misma y de mi cuerpo. Me encontré llorando en el gimnasio después de entrenar en Melbourne, muy confundida sobre por qué no podía jugar. A fuerza de pura determinación y voluntad, llegué a los cuartos de final del Abierto de Australia ese año. Eso fue lo último que me quedaba de mí misma.

Tuve dificultades durante el resto de 2025, ya sin poder arrastrarme durante el día y activarme a la hora de los partidos. Perdí partido tras partido y me sentía cada vez peor. Me criticaron por haber decaído, por no ser la jugadora que era antes, por sucumbir al bajón del segundo año. Pero sabía que esas cosas no eran ciertas, así que seguí intentando arreglarlas obsesionándome con las imperfecciones de mi juego. Sin ningún resultado, por supuesto.

Rompí a llorar en la cancha durante mi partido de la Copa Billie Jean King de septiembre de 2025, devastada por representar a mi país en ese estado de agotamiento, hambre y confusión, y por no poder honrar adecuadamente nuestra bandera. Luego intenté competir en China, pero me encontré con una historia similar a la del año anterior. Tenía hambre durante todo el día, me mareaba y me sentía débil si no comía, y era incapaz de dormir toda la noche sin que mi cuerpo me despertara para comer. Ese año volví a casa y me propuse ser transparente sobre mis síntomas y solucionar lo que fuera que estuviera ocurriendo.

En noviembre de 2025, después de reunirme con médicos, nutricionistas y diversos especialistas, descubrimos que había estado consumiendo una cantidad insuficiente de energía durante casi tres años. Mi cuerpo estaba respondiendo de cualquier manera que sabía hacerlo. Llevaba años gritándome y yo lo ignoraba. Después de aceptar la situación en la que me encontraba, me comprometí por completo con la recuperación.

Sabía que el camino por delante no iba a ser fácil, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para volver a sentirme yo misma.

Así que, durante el último año, me he entregado por completo. Cambié mi dieta, aumenté mi ingesta energética, me hice análisis de sangre, recibí prescripciones y ajustes de medicamentos, visité a distintos médicos y nutricionistas, controlé mi nivel de azúcar en sangre, registré síntomas, busqué patrones, etcétera. Trabajamos para abordar adecuadamente una condición de hipotiroidismo que también había empeorado con el tiempo. Y, aunque tardé un tiempo en comenzar a sentirme mejor, gradualmente progresé. Empecé a comer lo que mi cuerpo necesitaba para recuperarse del déficit en el que había estado. Tras unos meses, comencé a dormir toda la noche de manera más constante.

Los mareos desaparecieron. Los dolores de cabeza se hicieron menos frecuentes y más espaciados. Hace apenas un par de meses, empecé a sentirme más cómoda nuevamente en el gimnasio, con la capacidad de sentir mi cuerpo moverse y mis músculos trabajar.

Mi mente comenzó a calmarse lentamente. Mis emociones se serenaron. Mi capacidad mental se amplió. Mi función cognitiva mejoró. En las últimas semanas, sentí que podía volver a jugar tenis siendo yo misma: ver la pelota moverse, moverme sin pensar, golpear sin forzarme, competir sin que eso me dejara sin vida.

Así que sí, gané algo de peso este año. Pero también recuperé mi vida. Tengo suficiente energía para aprovechar cada día, para entrenar o competir tan duro como quiera y para vivir una vida fuera del tenis. Para reír, ser curiosa, ser espontánea, pasar tiempo con las personas que me importan, sentir alegría, esperanza y positividad, y apreciar el increíble regalo de la vida. Y he aprendido que no hay ningún peso en la balanza ni delgadez en las extremidades que sea más valioso que tu salud o tu bienestar.

Dicho todo esto, voy a tomarme el resto de este año para trabajar en el ajuste preciso de mi medicación y mis protocolos de ingesta energética, para poder, con suerte, volver a sentirme al 100 %. No competiré en Asia este año, pero planeo volver a viajar en el circuito a partir de Australia 2027.

—Emma