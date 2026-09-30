Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis por un pedido de secuestro de su auto que estaba sin efecto: le hicieron control de alcoholemia y lo dejaron seguir

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis por circular con una camioneta que tenía pedido de secuestro por la casua Hotesur

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Máximo Kirchner permaneció hoy durante unas dos horas al costado de la ruta en San Luis luego de que la Policía provincial lo interceptara cuando viajaba en su automóvil hacia San Juan y detectara un antiguo pedido de retención del vehículo vinculado con la causa Hotesur. La demora efectivamente existió, pero, según pudo saber Infobae, el procedimiento se originó en una orden judicial vieja que había quedado sin efecto y continuaba registrada en el sistema utilizado por los efectivos puntanos.

El incidente ocurrió este miércoles en el cruce de Justo Daract, en la provincia de San Luis. Máximo Kirchner viajaba en su propio auto rumbo a San Juan, donde tenía previsto desarrollar una agenda política, cuando fue detenido durante un control.

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Al consultar los datos del vehículo, los policías encontraron una medida que se remontaba a la investigación de la causa Hotesur. A partir de esa información, resolvieron impedir momentáneamente que el diputado continuara el viaje hasta determinar si el requerimiento seguía vigente.

La orden que apareció en los registros es la misma que consta en un antiguo oficio judicial al que accedió Infobae y que había sido firmado por el juez federal Julián Ercolini.

El documento fue confeccionado en el marco del expediente 11.352/2014, caratulado “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ inf. Art. 303 del CP”, y estaba dirigido al jefe de la Gendarmería Nacional. Allí, Ercolini comunicaba que se había dispuesto “el SECUESTRO de los vehículos que se detallan en un cuadro que se adjunta al presente”.

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La medida comprendía en aquel momento vehículos pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y un conjunto de personas y sociedades investigadas dentro del expediente.

El escrito establecía además cómo debían proceder las fuerzas de seguridad si localizaban alguno de esos bienes. “En caso de que alguno de ellos sea habido, deberá establecer consulta de inmediato con el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 8”, señalaba el oficio.

Y añadía: “La medida aquí comunicada deberá quedar anotada a exclusiva disposición del mencionado tribunal”.

Ese documento, sin embargo, reflejaba una situación procesal anterior. De acuerdo con la información obtenida por Infobae, la medida que afectaba al automóvil en el que viajaba Máximo Kirchner ya había quedado sin efecto. El problema fue que la Policía de San Luis tenía en sus registros aquella resolución antigua y actuó inicialmente sobre la base de esa información.

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Por eso, el episodio no terminó con el secuestro definitivo del vehículo ni con una detención del diputado nacional.

Mientras se intentaba aclarar la situación, Kirchner permaneció más de una hora esperando al costado de la ruta. La Policía puntana debía recibir la confirmación de la Justicia Federal de que la medida que figuraba en su sistema ya no se encontraba vigente.

Durante el procedimiento también le realizaron un control de alcoholemia. El resultado fue negativo. “Fue muy llamativo todo lo que pasó”, dijeron a Infobae en el entorno del dirigente que lidera la organización La Cámpora.

Una vez recibida la información judicial correspondiente y aclarada la situación del automóvil, Máximo Kirchner pudo continuar viaje con normalidad hacia San Juan.

En el entorno del ex presidente del Partido Justicialista bonaerense remarcaron que el vehículo es utilizado habitualmente por el diputado y que había circulado anteriormente sin inconvenientes por distintos puntos del país.

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Mencionaron, entre otros antecedentes, viajes al conurbano bonaerense, La Rioja y Mar del Plata en los que no había surgido ningún impedimento relacionado con el automóvil.

La aclaración resulta relevante porque las primeras informaciones que circularon sobre el operativo presentaron el episodio como el secuestro de un vehículo relacionado con la investigación de Hotesur e incluso algunas versiones hablaron de una supuesta detención de Máximo Kirchner. Un medio puntano llegó a publicar que el legislador había sido “detenido”, aunque esa versión no coincide con la reconstrucción obtenida posteriormente sobre lo sucedido.

Lo que ocurrió, según pudo reconstruir Infobae, fue diferente: hubo una demora real, prolongada durante más de una hora, mientras la Policía comprobaba el estado de una disposición judicial que figuraba en sus registros. Pero la orden era antigua y había perdido vigencia.

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La confusión ocurrió además un día después de otro procedimiento en San Luis en el que había sido localizada una camioneta alcanzada por un requerimiento judicial vinculado con la misma investigación. Esa sucesión de episodios contribuyó a que inicialmente se relacionara el caso de Máximo Kirchner con una medida judicial activa.

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis por manejar una camioneta con pedido de secuestro

Hotesur es una de las investigaciones patrimoniales que involucraron a la familia Kirchner y que analizó operaciones comerciales vinculadas con sus empresas hoteleras y las relaciones económicas mantenidas con firmas del empresario Lázaro Báez. La causa atravesó distintas instancias judiciales durante más de una década, con resoluciones, medidas patrimoniales y cambios en la situación procesal de los acusados.

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El expediente que aparece mencionado en el antiguo oficio de Ercolini no debe confundirse, además, con las medidas patrimoniales que actualmente tramitan en la causa Vialidad. Este mismo miércoles, el Tribunal Oral Federal N°2 concedió recursos para que Máximo y Florencia Kirchner recurran ante la Cámara Federal de Casación Penal decisiones vinculadas con bienes de Hotesur y Los Sauces en el proceso de ejecución de la condena contra Cristina Kirchner. Se trata de actuaciones judiciales distintas.

Después de que se resolviera el inconveniente en Justo Daract, Máximo Kirchner retomó la ruta y continuó hacia San Juan.

El viaje tenía un objetivo político. Para este jueves estaba prevista una reunión con el senador nacional y ex gobernador sanjuanino Sergio Uñac, de la que también participarían diputados y senadores. El encuentro forma parte de los contactos que mantiene el diputado en medio de la discusión interna del peronismo y de la agenda parlamentaria.

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Así, un viaje que inicialmente debía transcurrir como otros realizados por Kirchner en los últimos meses terminó alterado durante cerca de dos horas por una alerta judicial desactualizada.

La clave del episodio quedó finalmente en la diferencia entre la existencia histórica de la orden y su vigencia actual. El oficio de Ercolini es auténtico y había ordenado expresamente el secuestro de una serie de vehículos dentro de la causa Hotesur. Pero, en el caso del automóvil en el que viajaba este miércoles Máximo Kirchner, esa disposición ya había sido dejada sin efecto.

La Policía de San Luis actuó sobre la base del viejo registro, mantuvo demorado al diputado mientras consultaba a la Justicia Federal y, una vez comprobada la situación procesal actual, permitió que siguiera viaje en el mismo vehículo hacia San Juan.

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El comunicado de Máximo Kirchner

Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros.

Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema en la Ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata.

En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que, por supuesto, dio negativo.

Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la justicia para que aclaren el entuerto.

Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje.

Mientras rematan el país, la policía, la justicia y anda a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco.

Mañana nos vemos en San Juan.