Economía

El Gobierno aprobó un nuevo RIGI por más de USD 1.300 millones para la fabricación de un vehículo eléctrico en el país

El proyecto contempla la construcción de una fábrica que producirá un rodado 100% electrificado y se estima que generará exportaciones por USD 1.280 millones al año

La inversión anunciada es por USD 1.341 millones.
La inversión anunciada es por USD 1.341 millones.
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El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso del proyecto de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires. La iniciativa contempla una inversión de USD 1.341 millones para construir una nueva planta destinada a la producción de un vehículo 100% electrificado. La novedad fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X.

Según el funcionario, se trata de “la inversión más grande de la historia en la industria automotriz argentina”. Caputo encabezó su mensaje con la frase “Nuevo RIGI aprobado” y precisó que el proyecto corresponde a la terminal japonesa y se radicará en su complejo industrial de Zárate.

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En su publicación, el ministro detalló que se trata de “una nueva planta de producción de un vehículo 100% electrificado, tecnología hoy no fabricada en el país”. De esta manera, la iniciativa apunta a incorporar una tecnología que hasta ahora no se produce a nivel local, una de las condiciones que el régimen plantea para el sector automotriz.

Caputo también puso el foco en el perfil comercial del proyecto. Lo definió como “un proyecto con fuerte perfil exportador”, que “venderá al exterior USD 1.280 millones anuales, cerca del 70% de su producción”. Además, según indicó, generará más de 3.600 empleos durante la etapa de construcción y más de 2.600 en la etapa de operación, en ambos casos entre directos e indirectos.

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Qué vehículo se va a fabricar

Recientemente Toyota dio a conocer que producirá en Argentina la versión 100% eléctrica de la Toyota Hilux. Si bien trascendió que se fabricaría en la planta que la marca japonesa ya tiene en Zárate, ahora todo apunta que la automotriz construirá una nueva planta enfocada específicamente en la producción de vehículos electrificados, tal como anunció Caputo.

Toyota Hilux eléctrica
La Toyota Hilux BEV (100% eléctrica) ya se vende en otros mercados de la región.

La Hilux eléctrica se producirá en Argentina para abastecer a todo el mercado regional con esa tecnología. La versión que ya se vende en el mundo tiene dos motores que suman 196 CV y 470 Nm de par, y que se alimentan de una batería de litio de 59,2 kWh con una autonomía de unos 300 km. Al tener un motor en cada eje, es AWD permanente.

Por ahora, no se han dado a conocer detalles de cómo será el nuevo modelo, por lo que no se descarta que mantenga la misma motorización.

Los números del RIGI

Según los datos más recientes publicados por el Observatorio RIGI, hasta el momento se han presentado 42 proyectos, con una inversión comprometida de USD 194.887 millones. Las iniciativas se distribuyen en 13 provincias y están en manos de 48 empresas.

Sin embargo, hay dos puntos a considerar. Por un lado, dentro de esos números no está contemplada aún la inversión de Toyota para construir la nueva planta en Zárate; por otra parte, se debe aclarar que el monto ya aprobado es bastante diferente.

En total, se han aprobado formalmente hasta hoy 23 proyectos, por un monto comprometido de inversión de USD 53.382 millones. Dentro de ese listado el rubro protagonista es el de petróleo y gas", que cuenta con siete iniciativas que ya tienen “luz verde” por un valor de USD 31.184 millones. El peso pesado en ese grupo es el proyecto de Licuefacción de Gas Natural de Southern Energy S.A., que tendrá lugar en Río Negro y demandará una inversión de USD 15.156 millones.

El rubro de petróleo y gas lidera el RIGI, con siete iniciativas aprobadas que suman USD 31.184 millones en inversiones. (Europa Press)
El rubro de petróleo y gas lidera el RIGI, con siete iniciativas aprobadas que suman USD 31.184 millones en inversiones. (Europa Press)

Detrás aparece el sector de minería, con 12 iniciativas aprobadas, con una inversión declarada de USD 21.148 millones. En ese caso, el gran protagonista es Vicuña, de la empresa homónima, que comprometió una inversión de USD 9.712 millones en la provincia de San Juan.

Los otros tres rubros -energía, siderurgia e infraestructura-, reúnen entre todos cuatro iniciativas aprobadas, que suman USD 1.060 millones.

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