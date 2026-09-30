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Fue figura en un histórico título de la Premier League, se retiró del fútbol y bromeó sobre su nueva vida: “Soy Uber a tiempo completo”

El danés Kasper Schmeichel reveló cómo se siente al dejar la actividad deportiva a los 39 años y no descarta convertirse en entrenador

Kasper Schmeichel finalizó su carrera profesional a los 39 años a causa de una lesión sufrida en un partido del Celtic frente a Hibernian FC. (Action Images via Reuters/Craig Brough)
Kasper Schmeichel finalizó su carrera profesional a los 39 años a causa de una lesión sufrida en un partido del Celtic frente a Hibernian FC. (Action Images via Reuters/Craig Brough)
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Kasper Schmeichel, considerado uno de los mejores arqueros de su generación, puso fin a su carrera profesional de dos décadas a causa de una severa lesión en el hombro que lo dejó sin posibilidad de continuar bajo los tres palos. Aquel golpe, ocurrido en febrero de este año durante un partido de Celtic —su último club— frente a Hibernian FC por la liga de Escocia, lo forzó prácticamente al retiro y a reordenar su vida sin el fútbol, con 39 años. El diagnóstico fue demoledor: rotura simultánea del tendón del bíceps y del manguito rotador.

La semana pasada, Schmeichel se presentó en la Asamblea General de la European Football Clubs (EFC) en Copenhague y habló acerca de su nueva vida tras el retiro forzoso. En su discurso como ex deportista de élite admitió que todavía no sabe bien qué hacer con su tiempo libre. Consultado sobre si el aburrimiento lo estaba afectando, respondió sin rodeos: “Increíblemente”.

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“Tengo tres hijos. Básicamente, soy conductor de Uber a tiempo completo. Es una transición extraña. No estaba preparado para eso. La vida te presenta estas cosas y me estoy adaptando”, afirmó el ex arquero de la selección de Dinamarca en declaraciones que fueron publicadas en varios medios internacionales, como The Sun. Según describieron, su tono fue distendido, pero el trasfondo reveló la dificultad de una salida que no eligió.

Tras su retiro del fútbol, Kasper Schmeichel dedicó tiempo completo a su familia, pero también a prepararse para ser entrenador de fútbol (REUTERS/Russell Cheyne)
Tras su retiro del fútbol, Kasper Schmeichel dedicó tiempo completo a su familia, pero también a prepararse para ser entrenador de fútbol (REUTERS/Russell Cheyne)

El ex arquero no es el único de la familia que atraviesa el momento con cierta angustia. Su padre, Peter Schmeichel —leyenda del Manchester United y ganador del triplete en 1999—, también se refirió a la situación de su hijo. “Es un período difícil para Kasper ahora. Un día eres alguien, tienes una identidad. Y al día siguiente no tienes nada. Me retiré por decisión propia, pero en el caso de él fue por una lesión. Uno nunca sabe cómo será el siguiente paso en su vida”, dijo el legendario arquero, según Sport.

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Pese al desconcierto, Kasper Schmeichel tiene un plan. En la misma Asamblea de la EFC, dejó en claro que la idea de dedicarse a la dirección técnica está lejos de ser un capricho. “Me gustaría dirigir, ser entrenador de fútbol o algo más importante. La pasión sigue viva con mucha fuerza”, declaró.

El proceso de estudio, sin embargo, no le resulta del todo placentero. “No disfruto mucho obteniendo los títulos de entrenador, pero hay que conseguirlos. Cuando estoy en el campo, entrenando o ayudando a los jóvenes que vienen pisando fuerte, sí que disfruto”, admitió. La clave, según él, está en recuperar algo que el retiro le arrebató de un día para el otro: “Toda mi vida estuve acostumbrado a la expectativa de rendir al máximo, y eso me motivaba. Ahora eso ha desaparecido. Necesito reemplazar esa dosis de dopamina”.

Kasper Schmeichel sonríe detrás de una mesa de madera con cuatro trofeos de fútbol, entre ellos la copa de la Premier League
El ex arquero danés Kasper Schmeichel relató que dedica gran parte de su tiempo actual al traslado de sus tres hijos y que se convirtió prácticamente en un "conductor de Uber"

La trayectoria de Schmeichel justifica el peso emocional de su retiro. Su paso por el Leicester City entre 2011 y 2019 lo convirtió en figura de uno de los títulos más improbables de la historia del fútbol inglés: la conquista de la Premier League en la temporada 2015/2016, con un equipo que arrancó esa campaña con probabilidades de 5.000 a 1 en contra. Posteriormente vistió las camisetas de Niza, Racing de Estrasburgo, Anderlecht y, por último, Celtic de Glasgow.

Con la selección de Dinamarca, Schmeichel acumuló 120 partidos internacionales —incluyendo una semifinal de la Eurocopa en Wembley en 2020— antes de que la lesión lo dejara fuera de los playoffs del Mundial.

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