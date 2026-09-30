Guatemala

Gobierno de Guatemala presenta a exportadores su programa para conservar agua ante la amenaza de sequía

La iniciativa, expuesta ante Agexport, amplió su alcance de 181 a 340 municipios y utilizará el sistema Keyline para distribuir la humedad disponible en las parcelas agrícolas de distintas escalas

Una mujer de blanco habla ante una pantalla con gráficos frente a personas sentadas en las butacas de un auditorio
La ministra María Fernanda Rivera Dávila presentó el programa Suelos y Agua para el Futuro ante directivos del sector exportador de Guatemala. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)
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La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, MaríaFernanda Rivera Dávila, presentó ante exportadores el programa Suelos y Agua para el Futuro, con el que el Gobierno busca preservar la humedad de los cultivos ante una sequía que podría dejar lluvias por debajo de lo normal en el 96% del territorio agrícola entre agosto y octubre de 2026.

La propuesta fue expuesta durante una reunión de trabajo con directivos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, Agexport. El programa amplió en las últimas semanas su cobertura de 181 a 340 municipios, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

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El eje técnico de la iniciativa es el sistema hidrológico Keyline, una metodología de planificación del terreno que procura distribuir y aprovechar mejor el agua disponible dentro de cada parcela. La cartera agrícola sostiene que esta herramienta puede reducir costos operativos, atenuar los riesgos asociados al clima y recuperar áreas de baja productividad.

Rivera planteó que la coordinación con el sector exportador permitirá extender las prácticas de conservación a explotaciones de distinto tamaño. “Esta colaboración tiene como fin poder llegar también a los pequeños, medianos y grandes exportadores del país de una forma más eficiente y ordenada”, afirmó la ministra.

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Una mujer de blanco habla ante una pantalla con gráficos frente a personas sentadas en las butacas de un auditorio
La ministra María Fernanda Rivera Dávila presentó el programa Suelos y Agua para el Futuro ante directivos del sector exportador de Guatemala. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Lluvias insuficientes y municipios bajo riesgo elevado

El diagnóstico agroclimático para el período agosto-octubre de 2026 anticipa un escenario de déficit de precipitaciones en casi toda la superficie productiva del país. El análisis fue elaborado por la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del MAGA junto con el Instituto Privado de Cambio Climático.

Rafael López, titular de esa dirección, explicó que la vulnerabilidad del sector agropecuario no se limita a la falta de agua. Algunas regiones afrontan, al mismo tiempo, lluvias muy intensas y breves, vientos y plagas, factores que agravan las pérdidas potenciales y requieren un seguimiento permanente.

La evaluación clasificó a 123 municipios con vulnerabilidad muy alta frente a la sequía agrícola y a otros 120 con vulnerabilidad alta. Esa distribución concentra la atención oficial en territorios donde el deterioro de los suelos y la irregularidad de las lluvias comprometen la producción.

La sequía ya afecta a 577 mil familias en Guatemala, de acuerdo con los registros de daños atendidos por el MAGA. La cifra podría aumentar a medida que se completen las evaluaciones de pérdidas agrícolas, mientras la institución actualiza los datos cada ocho días para incorporar nuevas comunidades afectadas.

El encuentro con Agexport apuntó a utilizar la estructura territorial y productiva del sector exportador para expandir las metodologías de conservación. La intención es que las medidas no queden circunscriptas a las grandes explotaciones y alcancen también a agricultores pequeños y medianos, con adaptaciones según las condiciones de cada zona.

Eduardo Solares, presidente de la Junta Sectorial Agrícola de Agexport, destacó ante las autoridades que el agua es un recurso esencial para la actividad exportadora. Los representantes empresariales manifestaron su disposición a colaborar en la difusión y aplicación de las prácticas de manejo de agua y suelo en sus áreas productivas.

Formación técnica para ampliar las prácticas de conservación

La siguiente etapa del programa estará a cargo del Sistema Nacional de Extensión Rural, SNER, que desarrollará una formación técnica en cascada. Sus extensionistas deberán trasladar a los agricultores de comunidades priorizadas los conocimientos sobre Keyline y otras herramientas previstas en Suelos y Agua para el Futuro.

El alcance de esa capacitación busca llevar las técnicas de conservación desde los equipos especializados hacia los productores que trabajan en los territorios más expuestos. La estrategia combina el diagnóstico climático con prácticas para retener y administrar el agua disponible en los suelos.

La emergencia se vincula con una sucesión de anomalías agroclimáticas. Rivera señaló recientemente ante diputados del Congreso que el inicio tardío del invierno y dos meses de canícula prolongada contribuyeron a la crisis, junto con la posible influencia del fenómeno de El Niño hasta abril de 2027.

La ministra proyectó la distribución de 671.140 raciones de alimentos en diciembre de 2026 y otras 1.234.676 entre enero y febrero de 2027. La asistencia alimentaria se prevé mientras continúa la revisión de los daños ocasionados por la falta de lluvias.

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