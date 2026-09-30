El Salvador

El Tribunal Supremo Electoral convocó a las elecciones generales de El Salvador para el 28 de febrero de 2027

La votación del 28 de febrero reunirá por primera vez las disputas nacionales y locales, tras la reforma constitucional que adelantó al 1 de junio el fin de la actual gestión del Ejecutivo

El TSE convoca las elecciones generales de 2027 para renovar la Presidencia, Asamblea Legislativa y concejos municipales (Foto Infobae Centroamérica / Jessica García)
El TSE convoca las elecciones generales de 2027 para renovar la Presidencia, Asamblea Legislativa y concejos municipales (Foto Infobae Centroamérica / Jessica García)
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador convocó oficialmente a las elecciones generales de 2027, una jornada en la que la ciudadanía elegirá presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y miembros de los concejos municipales.

El organismo aprobó por unanimidad el decreto durante una sesión pública celebrada el 30 de septiembre. La convocatoria formaliza la unificación de los comicios presidenciales, legislativos y municipales, luego de la reforma constitucional que adelantó el final del actual período presidencial al 1 de junio de 2027.

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La jornada electoral se celebrará el domingo 28 de febrero de 2027”, anunció Roxana Soriano, presidenta del TSE, al comunicar la resolución ante la ciudadanía.

El acta aprobada por los magistrados establece que el Tribunal convoca a los salvadoreños dentro y fuera del país para elegir a las autoridades nacionales y locales. “Convócase a los ciudadanos salvadoreños residentes en el territorio nacional y capaces de emitir el voto” para participar el 28 de febrero, indica el decreto.

El TSE convoca las elecciones generales de 2027 para renovar la Presidencia, Asamblea Legislativa y concejos municipales (Foto Infobae Centroamérica / Jessica García)
El TSE convoca las elecciones generales de 2027 para renovar la Presidencia, Asamblea Legislativa y concejos municipales (Foto Infobae Centroamérica / Jessica García)

582 cargos de elección popular en disputa

Soriano detalló que en los comicios se elegirán 582 cargos de elección popular: presidente y vicepresidente; 60 diputados propietarios y 60 suplentes para la Asamblea Legislativa; 44 alcaldes, 44 síndicos, 196 regidores propietarios y 176 suplentes.

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El presidente y el vicepresidente electos asumirán para un período de seis años, entre el 1 de junio de 2027 y el 1 de junio de 2033. Los diputados y las autoridades municipales iniciarán funciones el 1 de mayo de 2027 y ejercerán durante tres años.

La convocatoria se apoya en la disposición transitoria incorporada a la Constitución en julio de 2025, que anticipó la conclusión del mandato presidencial iniciado el 1 de junio de 2024.

El acta señala que esa modificación tuvo “el propósito de unificar las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa y miembros de los concejos municipales”.

Voto remoto desde el exterior desde el 30 de enero

Los ciudadanos con documento único de identidad y domicilio en el extranjero podrán votar por Internet desde el 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2027. El decreto también prevé la votación electrónica presencial para quienes se encuentren fuera de El Salvador y decidan sufragar con pasaporte o posean un documento de identidad con domicilio nacional.

Por primera vez, bajo nuestro nuevo marco constitucional, nuestros hermanos participarán mediante una circunscripción electoral propia que les permitirá elegir seis diputados”, afirmó Soriano.

La presidenta del TSE indicó que el organismo proyecta habilitar 92 centros de votación en 29 países y 66 ciudades, de los cuales 53 estarán en Estados Unidos. La cifra representa 11 centros más que los instalados para las elecciones de 2024.

De acuerdo con el registro electoral con corte al 15 de septiembre de 2026, más de 6,5 millones de salvadoreños están habilitados para votar: 5.551.707 en el territorio nacional y 982.682 en el exterior.

Candidaturas presidenciales: inscripción desde el 1 de octubre

El calendario electoral establece que el plazo para presentar candidaturas a presidente, vicepresidente y diputados de la Asamblea Legislativa se extenderá entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026. La inscripción de planillas para los concejos municipales comenzará el 9 de noviembre y también concluirá el 19 de noviembre.

El TSE convoca las elecciones generales de 2027 para renovar la Presidencia, Asamblea Legislativa y concejos municipales (Foto Infobae Centroamérica / Jessica García)
El TSE convoca las elecciones generales de 2027 para renovar la Presidencia, Asamblea Legislativa y concejos municipales (Foto Infobae Centroamérica / Jessica García)

El TSE organizará en noviembre un simulacro de transmisión de resultados preliminares y de voto remoto por Internet. En diciembre prevé realizar un ejercicio de escrutinio final.

Soriano sostuvo que el Tribunal asume el compromiso de conducir el proceso con “rigor técnico, seguridad jurídica, transparencia, imparcialidad y absoluto respeto a la Constitución y a las leyes”. El decreto dispone que la convocatoria se publique una vez en el Diario Oficial y en los principales medios informativos del país.

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