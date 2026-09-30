El Banco Central realizó la mayor compra de dólares en dos meses, pero cerró septiembre con el menor volumen de 2026

La autoridad monetaria ya compró más de USD 14.500 millones en lo que va del año. (Foto: EFE)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó la mayor compra de divisas en dos meses, pero septiembre cerró con el menor monto adquirido en lo que va de 2026.

Este miércoles, la autoridad monetaria compró USD 160 millones, el monto más elevado desde los USD 345 millones del 24 de julio. La cifra marcó una fuerte aceleración respecto a lo que venían siendo las intervenciones en septiembre, en torno a USD 15 millones diarios.

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Más allá del caso puntual de la jornada, la acumulación perdió velocidad en septiembre: la entidad adquirió USD 473 millones, el menor volumen mensual de 2026. En agosto había comprado USD 768 millones; en julio, USD 2.162 millones; en junio, USD 1.418 millones; en mayo, USD 2.596 millones; en abril, USD 2.769 millones; en marzo, USD 1.671 millones; en febrero, USD 1.557 millones; y en enero, 1.158 millones de dólares.

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario, en enero, el Banco Central acumuló compras por USD 14.568 millones para sus reservas internacionales. El resultado superó el objetivo anual de USD 10.000 millones y alimentó la expectativa de que el total pueda aproximarse a 20.000 millones de dólares.

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La menor compra de divisas obedeció, de acuerdo con la versión oficial, a la dinámica del mercado de cambios y al factor estacional. La caída en la liquidación de exportaciones del agro limitó la disponibilidad de dólares. Fuentes del BCRA afirmaron que solo intervendrá ante una oferta excedente y que no utilizará sus operaciones para incidir en el valor de la moneda.

Para los últimos meses del año, el Gobierno espera una recuperación de los ingresos en moneda extranjera a partir de la cosecha de trigo y de las ventas externas vinculadas a la energía. El aporte de Vaca Muerta integra esa previsión, al igual que el desempeño de la minería.

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Dentro del Central definieron ese eventual incremento como un “tsunami” procedente del petróleo, el gas y la actividad minera. La expectativa es que el aumento de la producción genere más divisas, con impacto favorable sobre el nivel de reservas.

La autoridad monetaria vinculó la acumulación de reservas con un escenario de desaceleración inflacionaria, mayores inversiones y expansión de las exportaciones. Desde esa óptica, las compras de dólares no persiguen un objetivo cambiario: serían el resultado de una oferta genuina más amplia.

En tanto, las reservas internacionales brutas experimentaron una contracción de USD 1.392 millones este miércoles y cerraron el mes en 46.090 millones de dólares, el nivel más bajo desde junio. La caída diaria responde a la salida transitoria de depósitos de cartera propia de los bancos, movimientos técnicos habituales a fin de mes y que se revertirán en el inicio de octubre.

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El dólar volvió a caer

El aumento de la oferta de dólares, impulsado por liquidaciones vinculadas al comercio exterior y por ingresos derivados de colocaciones de Obligaciones Negociables, contribuyó a sostener la calma cambiaria durante septiembre.

Este miércoles se negociaron USD 1.033,6 millones en el mercado de cambios, el volumen diario más elevado del año. La mayor disponibilidad de divisas llevó al dólar mayorista a retroceder cinco pesos, equivalente a 0,3%, hasta los 1.517 pesos. Fue la tercera baja seguida para la cotización, que en el balance mensual avanzó 8,50 pesos, con una variación de 0,6 por ciento.

El límite superior de las bandas cambiarias fijado por el Banco Central se ubicó en 1.919,40 pesos. De ese modo, el tipo de cambio mayorista terminó 402,40 pesos, o 26,5%, por debajo de ese nivel. La distancia fue la mayor desde el 8 de mayo de 2025, cuando había alcanzado el 27%, casi 17 meses atrás. El esquema de bandas entró en vigencia el 14 de abril de 2025.

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En el segmento minorista, el dólar de Banco Nación bajó cinco pesos y cerró a $1.540 para la venta. Durante septiembre acumuló un alza de diez pesos, o 0,7 por ciento. Según los datos oficiales, el promedio en las entidades financieras fue de $1.539,87 para la venta y $1.486,11 para la compra.

El dólar blue no registró cambios y finalizó a $1.560 para la venta. En todo septiembre, la cotización informal subió cinco pesos, una variación de 0,3 por ciento.