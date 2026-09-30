Los gremios docentes bonaerenses convocaron a un paro sorpresivo por la violencia en las aulas

Este jueves habrá paro docente en la provincia de Buenos Aires (Imagen ilustrativa Infobae)

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Cuatro de los cinco sindicatos que conforman el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron a un paro provincial de 24 horas para este jueves 1° de octubre, en respuesta a una serie de agresiones físicas contra docentes registradas en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. La medida, anunciada a través de las redes sociales de SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), tomó por sorpresa por su alcance provincial, ya que hasta entonces las protestas vinculadas a la violencia en las escuelas se habían desarrollado de forma distrital.

La convocatoria se produce tras una sucesión de episodios que sacudieron a la comunidad educativa en las últimas semanas. En San Miguel, una madre ingresó a la Escuela N° 21 del barrio Santa Brígida, roció con gas pimienta a una docente y la golpeó en el rostro y la cabeza frente a los alumnos. El hecho derivó en un paro distrital de 24 horas y una movilización hacia la Jefatura Distrital, según informó el portal 0221.com.ar. En Hurlingham, familiares de alumnos atacaron a la directora de un establecimiento educativo, quien debió ser hospitalizada, y persiguieron a una maestra, lo que también desembocó en una medida de fuerza local y un abrazo simbólico frente a la escuela. En Almirante Brown, un maestro fue golpeado por una madre delante de sus estudiantes, con el mismo resultado: paro distrital.

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A esa lista se sumó Florencio Varela, donde una docente fue agredida físicamente y amenazada de muerte. La respuesta gremial en ese distrito tuvo un 98% de acatamiento. La acumulación de estos casos en distintos puntos del territorio bonaerense fue lo que llevó al FUDB a escalar la protesta al plano provincial, bajo la consigna “Queremos una sociedad que cuide a quienes enseñan. Basta de violencia contra los y las docentes”.

La medida de fuerza afectará a los niveles Inicial, Primario y Secundario de las escuelas públicas bonaerenses.

Los gremios docentes bonaerenses convocaron a un sorpresivo paro por la violencia en las escuelas

Junto al rechazo a los episodios de agresión, los sindicatos exigieron la implementación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación, un instrumento paritario destinado a proteger la integridad física y psicológica de los trabajadores de la educación frente a situaciones de conflicto en los establecimientos. La FEB había advertido que ese acuerdo, pese a estar firmado, no se aplica de manera concreta en los distritos. El FUDB también incluyó entre sus demandas mejoras en la cobertura médica del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y una reducción de la sobrecarga de tareas que recae sobre el personal docente.

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Reclamo salarial

El paro se anunció además en un contexto de tensión paritaria. La última reunión entre el FUDB y las autoridades del gobierno de Axel Kicillof concluyó sin ninguna propuesta de aumento: los funcionarios provinciales solo presentaron un monitoreo de la situación salarial, según precisó la FEB en un comunicado oficial. Ante ese resultado, Liliana Olivera, presidenta del gremio, salió a reclamar una respuesta concreta.

“Los plazos se agotan y se hace imperioso discutir una verdadera recomposición”, afirmó la dirigente en declaraciones publicadas por la FEB, y exigió “que no se dilaten más los tiempos de una propuesta”.

Liliana Olivera, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), reclamó una recomposición salarial

Olivera fue más directa al describir la situación de los trabajadores: “Los docentes no necesitan mayor análisis que aquel que les marca su bolsillo día a día, viviendo una situación económica que hoy es agobiante”, sostuvo, y agregó que “hacer frente al costo de vida actual requiere indefectiblemente de una recomposición real de los salarios del sector”, según consta en el comunicado difundido por la FEB.

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El paro del jueves se suma a un calendario escolar bonaerense que ya acumula al menos 25 jornadas sin clases en lo que va de 2026 por distintas medidas de fuerza impulsadas por los gremios del sector, entre las que se cuenta el paro nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) del 3 de agosto pasado.