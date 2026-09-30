Política

El Sindicato de Camioneros se movilizará ante la Legislatura porteña para reclamar los USD 200 millones en indemnizaciones

La protesta, que se realizará el lunes próximo, fue anunciada por Pablo Moyano en una asamblea del personal de recolección de residuos de CABA ante la posibilidad de que pierdan ese beneficio en los nuevos contratos del servicio

asamblea del Sindicato de Camioneros
Pablo Moyano y Marcelo Aparicio en la asamblea del Sindicato de Camioneros, en Barracas
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Los Moyano decidieron ir a la guerra para garantizar el pago de USD 200 millones en indemnizaciones a los trabajadores de recolección de residuos en CABA: en una asamblea masiva realizada este miércoles, el Sindicato de Camioneros resolvió una movilización para el lunes próximo ante la Legislatura porteña con el fin de asegurar que se incluya ese beneficio en los nuevos pliegos de licitación del servicio entre 2028 y 2038.

En un predio ubicado en Lafayette 1751, en Barracas, el secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, acompañado por el secretario gremial, Marcelo Aparicio, anunció el inicio de protestas ante la versión de que el gobierno de Jorge Macri no incluirá el pago de las indemnizaciones en los próximos contratos cuando venza la prórroga de las concesiones de la recolección de basura, en septiembre del año próximo.

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El conflicto, anticipado por Infobae, se reactivará el lunes que viene porque ese día, al mediodía, se hará una audiencia pública virtual en la que se analizarán los anteproyectos del servicio público de higiene urbana que regirán en la ciudad entre 2028 y 2038.

Asamblea del Sindicato de Camioneros
Los trabajadores de recolección de residuos llegan al predio donde se hizo la asamblea del Sindicato de Camioneros

Pablo Moyano advirtió que la exclusión de las indemnizaciones del pliego afectaría una práctica que consiguió Hugo Moyano a partir de fines de los años 90 y que consiste en que cada vez que una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Conocida como “Ley Moyano”, esa norma no escrita y sin basamento jurídico alguno se basa en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano desde que debutó en 1998 con la finalización del contrato con Manliba.

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En un video publicado en las redes sociales de Camioneros, Pablo Moyano dijo este martes que, a partir de lo publicado en Infobae, “estaría afuera” el pago de las indemnizaciones, al que calificó como “una conquista que ha logrado el compañero Hugo Moyano en los años 80 y que todos los años donde hay una nueva licitación contempla” el resarcimiento económico a 6 mil empleados del sector.

Hugo Moyano
Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros

Por eso anunció que empezarán a hacer asambleas en todas las empresas de la actividad de la recolección en Capital Federal para “garantizar y comprometer a los legisladores y el gobierno de la ciudad, que sabemos que es un gobierno anti-obrero, anti-trabajador, para que el año que viene, cuando se llame a licitación, se paguen las indemnizaciones de todos los trabajadores de la recolección de residuos”.

El sindicalista aseguró que hay “más de 7 mil empleados” a la espera de una indemnización y recordó a quienes trabajaron durante la pandemia. “Por ese reconocimiento y memoria de esos trabajadores que han fallecido vamos a hacer lo imposible y todo lo que esté a alcance para que se pague ese logro histórico que se viene cobrando desde hace más de 30 años”, dijo.

El pliego vigente del servicio de recolección de residuos, prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2028, contempla el ítem “Indemnizaciones Finales” dentro del Régimen de Personal Operativo, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.

asamblea del Sindicato de Camioneros
Pablo Moyano anunció durante una asamblea la movilización de Camioneros ante la Legislatura porteña

El gobierno de Jorge Macri no prevé incorporar ese pago para los trabajadores de recolección en los nuevos pliegos, donde, de todas formas, los empleados conservarían sus puestos desde septiembre de 2028 y durante 10 años, ya sea en las empresas actuales o en las nuevas adjudicatarias del servicio.

La preocupación sindical también se extiende al presupuesto porteño de 2027, que el jefe de Gobierno enviará a la Legislatura de la ciudad: Camioneros teme que no incluya las partidas necesarias para afrontar las compensaciones que surgen de la “Ley Moyano”.

La práctica de pagar el resarcimiento a Camioneros se inició tras la finalización del contrato de Manliba en 1998 y ganó fuerza durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad: en 2012, la Legislatura porteña aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a recolectores cuando cambiara una concesionaria.

Primer plano de Jorge Macri, un hombre caucásico de mediana edad con cabello gris, vistiendo un traje azul y camisa rayada, hablando ante dos micrófonos
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño

El sistema fue utilizado también en licitaciones de recolección de residuos de Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de Cervecería Quilmes y en filiales argentinas de DHL y FedEx. La semana pasada, el sindicato acordó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con indemnizaciones incluidas.

La disputa por este mecanismo alcanzó a Walmart después de que Grupo Narváez comprara la cadena en marzo de 2021. Camioneros bloqueó un depósito para exigir el despido, indemnización y reincorporación de 500 de los 718 empleados del centro de distribución, con el pago de la doble indemnización vigente.

La indemnización finalmente no se aplicó, pero 477 trabajadores recibieron una gratificación extraordinaria de 227.576.922 millones de pesos. El episodio exhibió la capacidad de presión del gremio para sostener ese esquema en operaciones empresariales.

Hugo Moyano y Mauricio Macri, en un acto realizado en la Usina del Arte; atrás, Horacio Rodríguez Larreta (Foto NA)
Hugo Moyano y Mauricio Macri, en un acto realizado en la Usina del Arte; atrás, Horacio Rodríguez Larreta (Foto NA)

En 2022, el sindicato volvió a confrontar con el gobierno porteño cuando Horacio Rodríguez Larreta resolvió estatizar el sistema de grúas. Pablo Moyano acusó entonces al jefe de Gobierno de buscar una precarización salarial para 500 trabajadores de grúas y remolques y de excluirlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

El acuerdo posterior permitió que los empleados de Dakota y BRD pasaran a SBASE, empresa estatal de la Ciudad. Mantuvieron el convenio de Camioneros y cada uno recibió hasta 4 millones de pesos de indemnización, por un total de 2.000 millones de pesos.

La administración de Jorge Macri heredó ese antecedente de la Ley Moyano. En mayo de 2024, Pablo Moyano había amenazado con que la Ciudad se llenaría de basura desde octubre si no se indemnizaba al personal ante el siguiente vencimiento de los contratos.

Asamblea del Sindicato de Camioneros en recolección de residuos
Trabajadores de recolección de residuos de CABA, en asamblea por la no aplicación de la Ley Moyano en 2024

Sin embargo, el gobierno porteño recordó que los acuerdos habían sido firmados en enero de 2014, comenzaron el 1° de octubre de ese año y tenían una vigencia original de una década, pero que en 2020 las partes prorrogaron los contratos hasta 2028.

En octubre de 2024, Hugo Moyano y la Ciudad acordaron no aplicar el pago reclamado. A cambio, el gremio obtuvo compensaciones para empleados próximos a jubilarse y para quienes tenían problemas de salud desde la pandemia que les impedían cumplir sus tareas.

Un camión levanta un contenedor gris de basura junto a un operario con uniforme verde de higiene urbana
La recolección de residuos en CABA, ante un nuevo proceso licitatorio

La decisión provocó asambleas tumultuosas en empresas de recolección. En Cliba, trabajadores cuestionaron a Pablo Moyano y reclamaron garantías de cobro para 2028: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron empleados a un delegado en una asamblea. Otro trabajador llamó “Pablito traidor” al dirigente, como se vio en un video registrado en ese momento.

La reacción llevó al secretario gremial Marcelo Aparicio a difundir un video en el que calificó el mecanismo como un “privilegio” para los recolectores porteños y admitió que ese beneficio “no existe en la ley”, aunque permite recibir indemnizaciones y preservar la antigüedad laboral.

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