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MrBeast cambia las cámaras de YouTube por Shark Tank y se prepara para invertir en emprendedores

El youtuber, que ha expandido sus negocios más allá de las plataformas digitales, se sumará a un espacio televisivo en el que los emprendedores presentan sus proyectos en busca de capital

MrBeast será parte de la nueva temporada de Shark Tank.
MrBeast será parte de la nueva temporada de Shark Tank. (ABC)
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MrBeast, uno de los creadores de contenido más populares de YouTube, se sumará a Shark Tank como inversor invitado de su temporada 18. Jimmy Donaldson, su nombre real, participará en el programa de ABC, donde tendrá que evaluar propuestas de emprendedores y decidir si invierte su propio dinero en sus negocios.

La nueva temporada se estrenará el 30 de septiembre de 2026 con un episodio especial de dos horas. Además de MrBeast, el programa contará con otros invitados, como la actriz Mindy Kaling, el exjugador de la NFL J. J. Watt y el empresario Steven Bartlett. También participarán Erin y Sara Foster, fundadoras de la marca Favorite Daughter.

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La presencia de Donaldson supone un nuevo paso en su trayectoria empresarial. El creador de contenido, conocido por sus desafíos con premios millonarios, ha construido un negocio que va mucho más allá de YouTube y ahora tendrá que analizar los proyectos de otros emprendedores.

MrBeast formará parte de la nueva temporada de Shark Tank que se estrena el 30 de setiembre. (ABC)
MrBeast formará parte de la nueva temporada de Shark Tank que se estrena el 30 de setiembre. (ABC)

MrBeast llega a Shark Tank como inversor invitado

En la temporada 18 de Shark Tank, MrBeast se incorporará al grupo de empresarios que evalúan propuestas de inversión. Su participación consistirá en escuchar a los emprendedores, conocer sus proyectos y decidir si está dispuesto a aportar capital a cambio de una participación en sus empresas.

El programa cuenta con un elenco habitual integrado por Barbara Corcoran, Lori Greiner, Robert Herjavec, Daymond John, Daniel Lubetzky, Kevin O’Leary, Kendra Scott y Rashaun Williams. A ellos se sumarán diferentes inversores invitados a lo largo de los episodios.

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Donaldson no llegará únicamente por su popularidad en internet. ABC lo presenta como el creador del canal MrBeast y fundador de Beast Industries, la compañía que agrupa buena parte de sus negocios. Su experiencia en el desarrollo de marcas y productos de consumo constituye parte de su trayectoria empresarial.

MrBeast se sumará a la temporada 18 de Shark Tank. (ABC)
MrBeast se sumará a la temporada 18 de Shark Tank. (ABC)

La promoción oficial de la nueva temporada también apunta a que podría participar en el episodio de estreno, que tendrá una duración de dos horas. Sin embargo, ABC no ha confirmado de manera individual qué inversores invitados aparecerán en esa primera emisión.

Los negocios de MrBeast más allá de YouTube

La participación de MrBeast en Shark Tank coincide con la expansión de su negocio fuera de las plataformas digitales. Una de sus principales apuestas es Feastables, su marca de alimentos que comenzó con barras de chocolate y amplió posteriormente su catálogo. Sus productos se comercializan en grandes cadenas estadounidenses, como Walmart, Target, Costco y 7-Eleven.

Otra de sus iniciativas es Beast Games, un programa de competencias que trasladó el formato de sus populares videos de YouTube a Amazon Prime Video. La producción reúne a participantes que compiten en desafíos por premios económicos y ya ha avanzado en la preparación de su segunda temporada.

Donaldson también incursionó en el mercado de los alimentos con Lunchly, una marca que desarrolló junto a Logan Paul y KSI. A esto se suma Viewstats, una plataforma de análisis y herramientas para creadores de contenido que cofundó para facilitar el seguimiento del rendimiento de los videos.

MrBeast será inversor invitado en Shark Tank. (ABC)
MrBeast será inversor invitado en Shark Tank. (ABC)

Su expansión también llegó al mundo editorial. En septiembre de 2026, publicó junto al escritor James Patterson la novela The Most Dangerous Games, un thriller centrado en una competencia extrema cuyo premio asciende a 1.000 millones de dólares.

Estos proyectos muestran cómo Donaldson ha diversificado sus actividades, desde los contenidos digitales hasta los productos de consumo, el entretenimiento y la publicación de libros.

Cuándo se estrena Shark Tank y dónde verlo

La temporada 18 de Shark Tank se estrenará el miércoles 30 de septiembre de 2026 en ABC, con un episodio especial de dos horas. En Estados Unidos, los espectadores también podrán acceder a la producción a través de Hulu.

Además de MrBeast, la nueva entrega contará con invitados de distintos ámbitos, desde el entretenimiento hasta el deporte y los negocios. Entre ellos figuran Mindy Kaling, J. J. Watt, Steven Bartlett y las hermanas Erin y Sara Foster.

La incorporación de Donaldson permitirá que los espectadores vean al creador de contenido en un papel diferente al que lo hizo conocido en internet. En lugar de organizar desafíos con premios millonarios, tendrá que analizar las propuestas de otros empresarios y decidir en cuáles está dispuesto a invertir su dinero.

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