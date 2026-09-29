Es argentino, Rusia lo reclutó como mercenario de guerra y hoy está preso en Ucrania: la increíble historia de Roberto Yamil Ibrahim

Roberto Yamil Ibrahim es argentino, tiene 37 años y permanece detenido en Ucrania desde agosto de este año.

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De una simple búsqueda para conseguir un trabajo mejor remunerado a estar tras las rejas en plena guerra entre Rusia y Ucrania.

Así se puede describir, en pocas palabras, la increíble historia de Roberto Yamil Ibrahim, el primer ciudadano argentino tomado como prisionero de guerra en el conflicto bélico que rusos y ucranianos mantienen desde principios de 2022.

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Según revelaron desde el proyecto “Quiero Vivir”, creado por el Estado ucraniano para los militares de las Fuerzas Armadas rusas que deseen rendirse voluntariamente, Ibrahim, de 37 años, fue capturado por las fuerzas ucranianas en agosto de este año.

Pero la historia que antecedió a la detención del argentino posee tintes cinematográficos.

Corría el mes de abril y Roberto, padre de dos hijos y chofer de pasajeros, recorría su feed de la red social Facebook en busca de un empleo más redituable. En ese contexto, se encontró con un anuncio con la leyenda “trabajo con buena remuneración”, hizo clic y completó la solicitud correspondiente.

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Más tarde, Roberto fue agregado a una conversación de WhatsApp y recién ahí se percató de que formaba parte de un reclutamiento de mercenarios que se transportaban desde América Latina para luchar por Rusia.

Roberto no contaba con pasaporte extranjero, pero el reclutador que encabezaba la búsqueda gestionó la documentación necesaria para el viaje, entre ella una visa y los pasajes. El itinerario incluyó escalas en Roma, Italia, y Estambul, Turquía, antes de su llegada a Moscú el 11 de abril.

Ya en la capital rusa, el argentino se reunió con un reclutador y con otros aplicantes recién llegados de Colombia. Desde allí, el grupo fue trasladado a un campo de entrenamiento situado en la región de Vorónezh, en el oeste de Rusia.

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Según precisaron desde “Quiero Vivir”, el proceso de instrucción fue breve y para mayo Roberto ya se desempeñaba como soldado privado del Regimiento de Fusileros Motorizados 272º.

Después de casi un mes de combate, el 6 de julio Roberto fue herido de gravedad y debió ser trasladado a un hospital, donde permaneció durante tres semanas bajo tratamiento.

Luego de recibir el alta, el argentino fue reasignado al pelotón de lisiados 347ª, una unidad de retaguardia donde se agrupa a los soldados heridos, enfermos o convalecientes que aún no se han recuperado por completo, pero que no han sido dados de baja médica definitiva.

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En ese nuevo escenario, Roberto cayó a mediados de agosto en manos ucranianas y terminó en prisión.

Mientras aguarda la definición de su situación en pleno conflicto bélico, Roberto vive en un campamento de prisioneros de guerra junto con cientos de extranjeros de 55 países de todo el mundo.

Desde el proyecto estatal ucraniano que dio a conocer la situación del argentino, precisaron que cobró 10 mil dólares por firmar el contrato para combatir en representación de la Federación Rusa, aunque no precisaron cuál es su estado de salud actual.

“En general, Ibrahim es muy afortunado. Los mercenarios extranjeros en el ejército ruso son utilizados como carne de cañón, y las pérdidas son proporcionales. Spoiler: no les importan los extranjeros. ¿Valieron la pena los u$s 10.000 que le pagaron para firmar el contrato? Ahora Ibrahim está seguro de que no lo valió”, concluye el comunicado difundido en redes sociales.

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