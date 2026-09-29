Panamá

Levantan suspensión en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: estas son las obras que vienen

El proyecto registra un avance físico de 41% y retomó todos sus frentes tras subsanarse los hallazgos de seguridad.

La construcción registra un avance físico de 41% y mantiene diciembre de 2028 como fecha contractual de entrega, según el Ministerio de Obras Públicas. Cortesía MOP
La construcción registra un avance físico de 41% y mantiene diciembre de 2028 como fecha contractual de entrega, según el Ministerio de Obras Públicas. Cortesía MOP
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El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá retomó sus trabajos en todos los frentes que habían sido suspendidos temporalmente por las autoridades laborales, después de que las inspecciones determinaran que fueron corregidos los hallazgos relacionados con seguridad. La reanudación permite continuar una obra que registra un avance físico de 41% y cuya entrega contractual está prevista para diciembre de 2028.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que volvieron a operar los frentes M4, M6, Cerro Sosa y las fundaciones W14 y W15, además de Balboa y la planta de concreto del Este. Las actividades fueron autorizadas luego de verificarse el cumplimiento de las adecuaciones exigidas en materia de seguridad laboral, por lo que actualmente el proyecto continúa sin suspensiones.

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La paralización había sido ordenada el viernes 25 de septiembre por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), después de un accidente ocurrido la noche anterior en el área de prefabricados de Figali. Un trabajador cayó desde una plataforma de aproximadamente dos metros de altura, recibió primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a un centro médico.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informó entonces que el trabajador utilizaba equipo de protección personal y se encontraba estable, sin lesiones consideradas graves. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, sostuvo que el proyecto había registrado otros incidentes de seguridad, incluidos tres accidentes fatales, y condicionó la reapertura de los frentes a la corrección de las deficiencias detectadas.

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Las torres principales tendrán una altura comparable con un edificio de aproximadamente 62 pisos y sostendrán mediante cables el tramo atirantado sobre el Canal de Panamá. Cortesía del MOP
Las torres principales tendrán una altura comparable con un edificio de aproximadamente 62 pisos y sostendrán mediante cables el tramo atirantado sobre el Canal de Panamá. Cortesía del MOP

La suspensión alcanzó inicialmente diferentes áreas de construcción, mientras inspectores laborales verificaban las condiciones existentes en los frentes afectados. Muñoz había advertido que ninguna zona sería reabierta hasta comprobar las medidas correctivas y mencionó, entre otras situaciones, trabajadores dentro de excavaciones y denuncias relacionadas con condiciones laborales en determinadas áreas.

Tres días después, el MOP comunicó que los hallazgos fueron subsanados y las inspecciones concluyeron satisfactoriamente. La institución indicó que continuará dando seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades competentes, mientras supervisa la continuidad de las actividades previstas dentro del cronograma de construcción.

El reinicio devuelve a plena actividad uno de los proyectos de infraestructura más grandes actualmente en ejecución en Panamá. La obra contempla un puente atirantado de seis carriles, viaductos e intercambiadores que crearán una nueva conexión entre la capital y Panamá Oeste, al norte del Puente de las Américas.

La inversión estimada alcanza $2.387 millones, incluida una adenda cercana a $295 millones para el rediseño del Intercambiador Este. El contrato original había sido adjudicado por aproximadamente $1.370 millones y el MOP mantiene diciembre de 2028 como fecha contractual para completar el proyecto.

Durante los últimos meses de 2026 está previsto avanzar en Cerro Sosa, los intercambiadores y las torres principales, además de preparar nuevos frentes para la fase de máxima construcción. Archivo
Durante los últimos meses de 2026 está previsto avanzar en Cerro Sosa, los intercambiadores y las torres principales, además de preparar nuevos frentes para la fase de máxima construcción. Archivo

Los trabajos que vienen en el Cuarto Puente

Antes de la suspensión, Ernesto Zúñiga, director de inspección del proyecto por parte del MOP, explicó en una entrevista con Infoeconomía de Radio Panamá que la construcción había alcanzado 41%. Uno de los mayores avances se concentra entre Cerro Sosa y el puente principal, donde varias columnas ya alcanzaron alturas importantes.

En el lado este, las primeras torres principales llegaron prácticamente al nivel donde estará la superficie de rodadura. Allí deberá construirse la viga transversal que une las estructuras principales y sobre la cual se desarrollará parte del tablero. La rodadura estará aproximadamente diez metros por encima del Puente de las Américas, explicó Zúñiga.

En el oeste, las columnas de la torre M4 comenzaron a emerger desde fundaciones construidas aproximadamente diez metros bajo el agua. Paralelamente avanzan las fundaciones y columnas del viaducto que conducirá hacia Farfán y posteriormente al intercambiador que permitirá la conexión con Panamá Pacífico y la carretera Panamericana.

Otra fase relevante será el montaje mediante vigas lanzadoras, estructuras metálicas fabricadas en China que permitirán colocar las dovelas prefabricadas entre las columnas. Cada tramo requiere aproximadamente entre 15 y 16 dovelas, que serán elevadas, alineadas con precisión y posteriormente tensadas para formar progresivamente la superficie de circulación.

Zúñiga indicó que ya se habían producido aproximadamente 235 dovelas entre los sectores este y oeste. Las piezas serán trasladadas hacia los puntos de montaje conforme avancen las columnas y entren en funcionamiento las vigas lanzadoras, una tecnología que no había sido utilizada anteriormente en una obra vial de esta magnitud en Panamá.

Más de 2,200 personas trabajan actualmente en el proyecto, mientras para 2027 se espera superar los 3,000 empleos directos durante el período de mayor actividad. Cortesía MOP
Más de 2,200 personas trabajan actualmente en el proyecto, mientras para 2027 se espera superar los 3,000 empleos directos durante el período de mayor actividad. Cortesía MOP

En Cerro Sosa, mientras tanto, la excavación se realiza sin utilizar explosivos, pese a contar con permisos para hacerlo. El terreno está compuesto por basalto de alta dureza y se emplea una técnica denominada splitting, mediante perforaciones y elementos que fracturan la roca. La previsión es completar esa excavación hacia finales de 2026.

Para los últimos meses del año, el cronograma contempla levantar la viga lanzadora del sector este y construir la viga transversal de las torres principales. También comenzarán trabajos del Intercambiador Este de Albrook, incluyendo reubicación de servicios públicos, movimiento de tierra y preparativos para un paso a desnivel frente al aeropuerto de Albrook.

En el sector oeste continuarán el crecimiento de las torres principales y nuevas fundaciones del viaducto, junto con los preparativos de otra viga lanzadora. También avanzará el desvío necesario para intervenir la Panamericana y se ejecutarán anclajes y trabajos de estabilización en Cerro Howard, en un área próxima a la Línea 3 del Metro.

Parte de la complejidad ha estado bajo tierra. Durante las excavaciones se encontraron antiguos oleoductos, tuberías de asbesto y otras instalaciones que no aparecían en los planos, además de sectores con presencia de combustible y terrenos formados por antiguos depósitos de excavaciones del Canal. Estas condiciones obligaron a diseñar fundaciones especiales y ejecutar sustituciones de suelo y tuberías.

Un 2027 de máxima actividad

El proyecto se aproxima ahora a su período de mayor intensidad constructiva, que comenzará hacia finales de 2026 y se mantendrá durante todo 2027. Zúñiga anticipó que el próximo año será uno de los más productivos de la construcción, cuando buena parte de las estructuras comenzará a hacerse mucho más visible.

La inversión estimada en la infraestructura asciende a $2.387 millones, incluida la adenda para el Intercambiador Este, una de las piezas principales del nuevo sistema de conexiones. Archivo
La inversión estimada en la infraestructura asciende a $2.387 millones, incluida la adenda para el Intercambiador Este, una de las piezas principales del nuevo sistema de conexiones. Archivo

Ese aumento también se reflejará en la mano de obra. Actualmente participan más de 2,200 trabajadores, pero durante la fase de máxima construcción se prevé superar los 3,000 empleos directos. Zúñiga señaló que la cifra podría aproximarse a 4,000 trabajadores directos, además del empleo indirecto generado alrededor del proyecto.

Las torres principales alcanzarán una altura comparable con un edificio de aproximadamente 62 pisos, mientras el vano principal tendrá cerca de 480 metros. El puente contará con un gálibo de 75 metros, diseñado para permitir el tránsito de buques de gran tamaño por el Canal sin las restricciones de altura existentes en el Puente de las Américas.

Cuando entre en operación tendrá tres carriles en cada sentido y capacidad para tránsito de carga pesada. El diseño contempla además conexiones directas desde vías como el Corredor Norte, Omar Torrijos y avenida de la Amistad, mientras en Panamá Oeste ofrecerá ramales hacia Panamá Pacífico, Veracruz y la carretera Panamericana.

El sistema completo de conexiones comprende más de 25 kilómetros de vías distribuidas entre diferentes ramales, según explicó Zúñiga. Los estudios de tráfico proyectan que la configuración podrá atender la demanda hasta 2048, siempre que el Puente de las Américas y el Centenario continúen formando parte de la red vial.

Con la suspensión superada, el desafío vuelve a concentrarse en cumplir los hitos constructivos previstos para el cierre de 2026 y entrar en 2027 con los principales frentes trabajando simultáneamente. El calendario contractual mantiene diciembre de 2028 como objetivo para terminar una conexión llamada a modificar la movilidad entre Panamá y Panamá Oeste.

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