YouTube deja que los usuarios armen su propio feed de recomendaciones escribiendo lo que quieren ver

Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, presentó las novedades de la plataforma durante el evento Made On YouTube, en Nueva York. (Europa Press)

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YouTube presentó, durante su evento anual Made On YouTube en Nueva York, una batería de funciones basadas en inteligencia artificial que le permite a cada usuario armar su propio canal de recomendaciones con instrucciones en lenguaje natural, mientras suma edición conversacional de videos y doblaje automático para transmisiones en vivo.

Las novedades quedaron detalladas en un comunicado publicado por Neal Mohan, el director ejecutivo de YouTube, que remarcó que la plataforma recibe más de 20 millones de videos por día y que la tecnología debe mantenerse a la par de cómo el mundo crea y descubre contenido.

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La función más visible es Custom Feeds, que permite crear pestañas de inicio propias a partir de pedidos en lenguaje natural. Cada feed queda guardado en la pantalla principal y se actualiza solo con recomendaciones nuevas.

El nuevo editor conversacional está disponible en Shorts y en la aplicación YouTube Create. (Reuters)

“Alcanza con generar un nuevo feed y aparece ahí, en la pantalla de inicio, actualizándose todo el tiempo con creadores y contenido de alta relevancia”, describió la youtuber Mina Le, invitada al evento, según registró el sitio especializado Tubefilter.

El despliegue de los feeds personalizados comenzará de forma gradual en Estados Unidos, en las versiones web, móvil y de televisión.

La plataforma presentó una expansión de Ask YouTube que incorpora asistencia de compras mediante inteligencia artificial, con recomendaciones de productos en tablas comparativas y preguntas de seguimiento desde la página de reproducción. La compañía propiedad de Alphabet reportó que la herramienta fue utilizada por más de 140 millones de personas en junio, un crecimiento superior al 500% respecto de diciembre anterior, atribuido a un modelo Gemini personalizado.

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YouTube Studio suma pruebas A/B de hasta tres versiones distintas de un mismo video. (Reuters)

Edición con instrucciones y pruebas A/B

Para quienes suben contenido, la plataforma incorporó un editor conversacional dentro de Shorts y de la aplicación YouTube Create, que guía cada corte a partir de sugerencias propias o del usuario, recorta pausas de forma automática y reordena escenas para mejorar el ritmo. La edición manual sigue disponible en cualquier momento.

YouTube Studio sumó devoluciones automáticas sobre los primeros borradores de un video, generación de miniaturas que respetan el estilo de cada canal y pruebas A/B de hasta tres versiones distintas de una misma pieza, para medir cuál retiene más a la audiencia.

La empresa también amplió la detección de identidad al teléfono celular: los creadores podrán inscribirse, recibir alertas de coincidencias y actuar sobre ellas de inmediato. El sistema empezará a cruzar el reconocimiento de voz con el facial para mejorar la precisión de esas alertas.

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La plataforma amplió la detección de identidad con reconocimiento facial y de voz para creadores. (Europa Press)

En vivo, con doblaje simultáneo

Entre las funciones para transmisiones en vivo, YouTube sumó los Live showdowns, que permiten combinar dos transmisiones para competencias amistosas cara a cara, y un doblaje automático en tiempo real pensado para que un stream llegue a audiencias que hablan otro idioma sin interrupciones.

Ese doblaje simultáneo arrancará en inglés y en español antes de sumar otros idiomas más adelante. La plataforma también extendió la función Watch With, que permite reaccionar en vivo junto a otros espectadores, a los videos de formato largo.

Más países para vender productos

YouTube también reforzó el negocio de compras dentro de los videos. El programa de afiliados para creadores se extenderá a 35 países antes de que termine el año, con más de 1,3 millones de creadores ya inscriptos, e incorporará etiquetas de productos de Amazon en mercados internacionales.

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El doblaje automático en tiempo real para transmisiones en vivo arrancará en inglés y en español. (Europa Press)

Los creadores de India y Brasil podrán etiquetar productos de Amazon dentro de sus propios videos, y esas etiquetas mostrarán ofertas localizadas según el país desde el que se mire cada contenido. La plataforma no dio, por ahora, una fecha para sumar más países a esa lista de mercados con soporte de Amazon.