Tecno

Investigadores del MIT construyen robot nadador que se impulsa con músculos humanos

Las células musculares fueron modificadas genéticamente para contraerse al recibir estímulos de luz

Robot nadador - MIT
Investigadores del MIT dirigieron un haz de luz sobre las aletas del robot para controlar su dirección dentro de un laberinto submarino. (MIT)
Guardar

Un equipo de ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrolló un robot nadador del grosor de una hoja de papel que se propulsa mediante una sola capa de células musculares vivas. El diseño demuestra que las máquinas biohíbridas pueden desplazarse en el agua con una cantidad de material biológico mucho menor que la utilizada en versiones anteriores.

El pequeño dispositivo emplea tejido muscular sensible a la luz, cultivado sobre un esqueleto de gel delgado, para avanzar en el medio acuático. Los investigadores comprobaron que el robot podía nadar y girar dentro de un laberinto submarino sencillo al dirigir un haz de luz hacia sus dos aletas.

PUBLICIDAD

En su velocidad máxima, el prototipo recorre aproximadamente cuatro veces la longitud de su propio cuerpo en un minuto, un ritmo considerablemente más lento que el de un nadador humano.

Desarrollo de robot nadador
El diseño reemplazó la fibrina por metacrilato de gelatina (GelMA) para lograr contracciones musculares más fuertes. (MIT)

El cuerpo del robot combina gel y músculo humano

El robot está formado por una película a base de gelatina de aproximadamente medio milímetro de espesor, con dos secciones flexibles que funcionan como aletas. Cada una está recubierta por una capa de músculo esquelético vivo más fina que un cabello humano.

Las células fueron modificadas genéticamente para contraerse en respuesta a la luz. Cuando los investigadores iluminan una de las aletas, las células musculares se contraen y provocan el aleteo que empuja al robot a través del agua. Al alternar la iluminación entre ambos lados y ajustar el tiempo de exposición, el equipo logra controlar la dirección y la velocidad del desplazamiento; si se activan ambas aletas al mismo tiempo, el robot se mueve de manera simétrica.

PUBLICIDAD

Durante las pruebas, los científicos sumergieron el robot en una placa de Petri de gran tamaño y movieron manualmente una fuente de luz sobre su superficie. El dispositivo siguió el haz luminoso mientras avanzaba por un laberinto colocado dentro del recipiente. Según el equipo del MIT, se trata de la primera demostración de un robot bidimensional extremadamente delgado capaz de moverse gracias a la propulsión muscular.

Robot nadador
El robot mide medio milímetro de espesor y se propulsa con una capa de músculo esquelético más fina que un cabello humano. (MIT)

Un nuevo enfoque frente a diseños anteriores

El proyecto se apoya en investigaciones previas de Ritu Raman, profesora asociada de ingeniería mecánica en el MIT, y su grupo de trabajo.

En un experimento anterior, el equipo había construido una estructura muscular artificial inspirada en el iris humano: las células se cultivaban sobre un disco de gel con surcos concéntricos y radiales que, al estimularse con luz, se contraían en distintas direcciones y hacían que el disco se estirara y se contrajera. Aquel diseño solo lograba un desplazamiento limitado a unos 100 micrómetros.

Para el robot nadador, el equipo necesitaba generar una fuerza mucho mayor, y encontró que el material de soporte de las células resultaba tan determinante como las propias fibras musculares. El diseño original utilizaba fibrina, un gel extremadamente blando que se deformaba bajo la fuerza de la contracción muscular.

Desarrollo de robot nadador
El dispositivo logra recorrer cuatro veces la longitud de su cuerpo en un minuto en su velocidad máxima. (MIT)

En el nuevo estudio, los investigadores probaron distintas composiciones de gel, niveles de rigidez y geometrías de surcos para mejorar la alineación muscular y la producción de fuerza.

Los resultados mostraron que los surcos de fondo cuadrado favorecían una alineación celular más eficaz que los de fondo curvo. Esa mejor alineación permitió que las células se fusionaran en fibras musculares capaces de contraerse de forma más coordinada. El equipo también reemplazó la fibrina por metacrilato de gelatina (GelMA), un material habitual en ingeniería de tejidos; las formulaciones más rígidas favorecieron una mejor alineación celular y contracciones más intensas.

Una película de aproximadamente medio milímetro de espesor resultó suficiente para dar soporte estructural a las células musculares sin perder la flexibilidad y la liviandad necesarias para el movimiento. Antes de ensamblar el robot, los investigadores sometieron el tejido a una rutina de entrenamiento basada en estimulación lumínica repetida para fortalecer el músculo.

Robot nadador
El equipo del MIT busca ahora optimizar el diseño corporal del robot para aumentar su velocidad de nado. (MIT)

Posibles usos en entornos acuáticos

Los robots biohíbridos convencionales suelen depender de estructuras tridimensionales voluminosas construidas con millones de células musculares cultivadas en laboratorio. El equipo del MIT sostiene que su diseño, mucho más delgado, podría reducir la cantidad de material biológico necesario y mejorar la eficiencia del movimiento.

Raman planteó que el tejido muscular vivo podría en el futuro permitir que los robots realicen tareas delicadas en ecosistemas acuáticos frágiles o impredecibles donde el hardware convencional resulta difícil de desplegar.

El prototipo actual sigue siendo una demostración experimental temprana: su fuente de luz se controla de forma manual y la velocidad de nado continúa siendo limitada. El equipo indicó que su próximo objetivo consiste en optimizar el diseño corporal del robot para lograr que nade más rápido.

Temas Relacionados

MITRobotBiotecnología e InnovaciónTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Google garantiza el soporte de ChromeOS hasta 2034 tras el anuncio de Googlebook OS

Los equipos actuales conservarán las capacidades asociadas a Chrome Enterprise y Chrome Education dentro de sus periodos de vida útil previstos

Google garantiza el soporte de ChromeOS hasta 2034 tras el anuncio de Googlebook OS

Henry Cavill se une a Google para lanzar un videojuego desarrollado con Googlebook

El perfil de Cavill resultó determinante para esa elección. Además de interpretar personajes complejos en la pantalla, gestiona múltiples proyectos entre bastidores

Henry Cavill se une a Google para lanzar un videojuego desarrollado con Googlebook

Arzobispo Paglia avisa a Bill Gates: “Tenemos que ser conscientes de que la IA es un instrumento”

El diálogo se produjo en el marco del evento Goalkeepers 2026 de la Fundación Gates

Arzobispo Paglia avisa a Bill Gates: “Tenemos que ser conscientes de que la IA es un instrumento”

OpenAI presenta GPT-6.1 Sol: un modelo económico para programación y agentes inteligentes

La compañía mantiene tres niveles de modelos con precios diferenciados, entre los cuales GPT-6 Astra se posiciona como el más capacitado para obtener los mejores resultados

OpenAI presenta GPT-6.1 Sol: un modelo económico para programación y agentes inteligentes

Nvidia lanza plataforma de seguridad para evitar que los agentes de IA se descontrolen

La plataforma se apoya en dos tecnologías, OpenShell y Sentry, que operan fuera del propio agente para limitar su comportamiento

Nvidia lanza plataforma de seguridad para evitar que los agentes de IA se descontrolen

DEPORTES

Procesaron a Bebote Álvarez, acusado de integrar una banda narco: los audios, fotos y pruebas que lo incriminan

Procesaron a Bebote Álvarez, acusado de integrar una banda narco: los audios, fotos y pruebas que lo incriminan

“¿Qué le pasa?“: la alocada teoría sobre Vinícius Jr. que indica que fue reemplazado por un doble tras el Mundial

Los detalles del durísimo informe de Darío Herrera contra Juan Sebastián Verón tras la final de la Supercopa Internacional

Lamine Yamal anotó dos golazos en el 4-1 de España a Croacia por la Nations League: todos los resultados de la fecha

La familia de Daniel Osvaldo reveló detalles sobre su estado de salud: el comunicado completo

TELESHOW

La reacción de Ana Oertlinger, la expareja de Daniel Osvaldo, sobre la internación del exfutbolista

La reacción de Ana Oertlinger, la expareja de Daniel Osvaldo, sobre la internación del exfutbolista

Soledad Silveyra celebró su alta médica con un mensaje en sus redes: “Tuve una fractura de pelvis y una fisura de sacro”

Un famoso influencer blanqueó su romance con la hija de un DT campeón del fútbol argentino: “Mi refugio y mi verdad”

La reacción de La Joaqui tras la opinión de Tuli Acosta sobre su relación con Tiago PZK

La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado sobre su estado de salud: los detalles

INFOBAE AMÉRICA

La Habana, imágenes de una ciudad atrapada en el tiempo y marcada por el deterioro

La Habana, imágenes de una ciudad atrapada en el tiempo y marcada por el deterioro

El Salvador enviará helicópteros y tropas a Haití para misión antipandillas

El Salvador: Piden frenar la fertilización de nubes en Honduras y coordinar respuesta regional

Dos mujeres fueron detenidas en Costa Rica por presuntas estafas con cursos de manejo ofrecidos en redes sociales

Honduras: Tribunal fijará el 30 de octubre el fallo por la muerte de Keyla Martínez