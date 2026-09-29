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“¿Qué le pasa?“: la alocada teoría sobre Vinícius Jr. que indica que fue reemplazado por un doble tras el Mundial

La hipótesis tomó fuerza en redes sociales, sustentada en el cambio físico del extremo del Real Madrid y la selección de Brasil

Imágenes de jugadas y participaciones del futbolista Vinícius Júnior durante un partido con la selección nacional de fútbol de Brasil
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Una teoría conspirativa surgida en foros y cuentas de TikTok de Brasil sostiene que Vinícius Júnior desapareció en circunstancias misteriosas tras la Copa del Mundo 2026 y fue sustituido por un doble para cumplir con sus contratos publicitarios. Las actuaciones deslucidas del delantero en los amistosos de la Canarinha ante Australia disparó todo tipo de hipótesis.

El fenómeno nació principalmente entre los internautas brasileños, poco después de la finalización del Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Desde entonces, la teoría ganó tracción en distintas plataformas y se convirtió en tema de conversación entre seguidores del futbolista, tanto en Brasil como en España.

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El principal sustento de la teoría radica en una comparación de imágenes: según los usuarios que la impulsan, el jugador que participó en los entrenamientos de la selección brasileña y de los duelos amistosos ante Australia no exhibe los mismos tatuajes en el muslo que el Vinícius que viste la camiseta del club español. A partir de esa diferencia visual, concluyen que se trata de una persona distinta a la que integra el plantel del Real Madrid.

El festejo de Vinícius en su gol frente a Australia (DARREN ENGLAND/AAP Image via REUTERS)
El festejo de Vinícius en su gol frente a Australia (DARREN ENGLAND/AAP Image via REUTERS)

El cambio en los rasgos faciales del delantero, perceptible en las imágenes recientes, funcionó como un segundo elemento que alimentó la difusión de la teoría, según recogió el diario español Marca. Los promotores de la conspiración argumentan que esa transformación física resulta incompatible con el paso natural del tiempo y refuerza, a su entender, la hipótesis del reemplazo. De todos modos, es preciso recordar que el extremo surgido del Flamengo se realizó una armonización de quijada tras disputar el último Mundial.

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La conspiración no se detuvo en la hipótesis del doble. Algunos usuarios vincularon el supuesto cambio de identidad con otra teoría previa, protagonizada por una vidente brasileña identificada como Vo Bahiana, quien había anunciado antes del torneo una invasión de alienígenas reptilianos durante el Mundial, con el propósito de secuestrar a Vinicius y a Neymar.

“Tengo que contarles que volví a soñar con alienígenas invadiendo el campo de fútbol en Miami. Y vi claramente cómo se llevaban a los jugadores en la primera nave que llegó. Yo estaba dentro de esa nave. Cuando la nave ascendió, llegó la nave nodriza y abdujo a miles de personas del campo de fútbol. Vi tantos gritos, tanto llanto, tantas lágrimas y sufrimiento”, relató la vidente en un video que circuló ampliamente en redes sociales antes del inicio de la competencia. Su predicción, que incluía una nave nodriza capaz de abducir a miles de personas del estadio, no llegó a cumplirse durante el torneo, pero resurgió semanas después como argumento adicional para reforzar la narrativa del reemplazo.

Ni el Real Madrid ni el entorno de Vinicius se pronunciaron sobre las publicaciones que circulan en redes sociales. Según Marca, tanto el club como el círculo cercano al futbolista ignoran por completo estas noticias falsas surgidas en internet, sin que hasta el momento hayan emitido comunicado alguno al respecto.

En paralelo a la difusión de la teoría, Vinicius continuó su participación con la selección brasileña durante la ventana de fecha FIFA de septiembre. El delantero convirtió de penal el cuarto gol en la victoria por 4-2 ante Australia, en el segundo amistoso disputado por el equipo dirigido por la Confederación Brasileña de Fútbol en esta fecha. Pese al gol, circularon compilados de sus errores en jugadas puntuales. Incluso, la cuenta de X (antes Twitter) Sudanalytics compartió uno de esos videos bajo el título: “¿Qué le pasa a Vinícius?“.

El resultado se dio pocos días después de un empate 1-1 ante el mismo rival, encuentro en el que Vinicius también participó y que había sido señalado por los seguidores de la teoría como el primer momento en que se detectaron las supuestas diferencias físicas con el jugador del Real Madrid.

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