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Un famoso influencer blanqueó su romance con la hija de un DT campeón del fútbol argentino: “Mi refugio y mi verdad”

Con más de 600 mil seguidores en Instagram, el creador de contenido oficializó el noviazgo y recibió miles de reacciones de figuras del ambiente digital

Ferbo confirmó su romance con Abril Cocca con una extensa declaración de amor
Fermín Bo confirmó públicamente su relación sentimental con Abril Cocca mediante una publicación en Instagram (Instagram)
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Fermín Bo confirmó públicamente su relación con Abril Cocca a través de una publicación en Instagram, donde reunió imágenes de distintos momentos que compartieron y le dedicó un extenso mensaje. El conductor, conocido en redes como Ferbo, definió a su pareja como “mi refugio y mi verdad” y aseguró que su llegada modificó su manera de mirar la vida cotidiana.

Bo, conductor de un ciclo de streaming, difundió una secuencia de fotos que muestra a la pareja en escenas de la vida diaria y durante algunos viajes. En su posteo, el joven incluyó abrazos, besos, caminatas tomados de la mano, rondas de mate y registros de salidas nocturnas. El influencer también agregó postales en entornos rurales y en destinos fuera del país, reflejo de los viajes que realizaron juntos.

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La publicación funcionó como la confirmación del vínculo, sobre el que hasta ahora había poca información pública. Aunque las imágenes sugieren que la relación no es reciente, ninguno de los dos había expuesto con anterioridad tantos momentos compartidos ni había acompañado las fotos con una declaración de esta extensión.

En el texto que acompañó el carrusel, Fermín Bo relató el impacto que tuvo conocer a Abril Cocca, a quien también llaman Abby. “Yo sé que el mundo sigue siendo el mismo de siempre, pero desde que conocí a Abril como que se ve diferente”, escribió con emoción. Y agregó ante sus miles de seguidores: “Todo se vuelve más lindo, y hasta los lugares más simples parecen tener algo que decir”.

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Ferbo confirmó su romance con Abril Cocca con una extensa declaración de amor
La publicación reunió imágenes de la pareja durante viajes, caminatas y salidas nocturnas (Instagram)
Ferbo confirmó su romance con Abril Cocca con una extensa declaración de amor
El comunicador definió a Abril Cocca como su refugio y su verdad en la red social (Instagram)
Ferbo confirmó su romance con Abril Cocca con una extensa declaración de amor
Abril Cocca es hija de Diego Cocca, exfutbolista y director técnico campeón con Racing Club en 2014 (Instagram)

El creador de contenido se detuvo especialmente en la forma de ser de su novia, la cual lo llevó a enamorarse perdidamente. “Abril tiene la sonrisa más linda del mundo”, afirmó, y explicó que ese gesto lo impulsa a buscar su bienestar día a día. En otra parte del mensaje, el comunicador destacó el vínculo de Cocca con sus afectos: “Se preocupa por todos los que quiere y va a estar siempre ahí para su familia, amigos y perritos”.

El cierre de la dedicatoria virtual resumió el lugar que, según expresó Bo, ella ocupa en su vida. “Yo la amo a Abril, es mi refugio y mi verdad. Es mi todo. Imaginarla era imposible porque es tan extraordinaria que nunca pensé que alguien así podía ser real. Pero lo es, te amo”, escribió junto a la mención de la cuenta de Instagram de la joven.

Cocca respondió al romántico posteo con un mensaje en los comentarios: “Amor mío, me matás de amor. Sos increíble”. Su cuenta, que reúne más de 18 mil seguidores, permanece privada, por lo que son limitados los datos que comparte sobre su vida personal. Es hija de Diego Cocca, exfutbolista y director técnico argentino que condujo a Racing al título del Torneo Transición 2014.

Diego Cocca, padre de Abril, cuando era DT de Mexico (REUTERS/Raquel Cunha)
Diego Cocca, padre de Abril, cuando era DT de Mexico (REUTERS/Raquel Cunha)

Antes de este romance, Abril había mantenido una relación con el futbolista Kevin Sibille en 2017, cuando él integraba la Reserva de River. En la actualidad, el defensor juega para Bhayangkara Presisi, equipo de la Liga 1 de Indonesia.

La publicación de Fermín Bo superó los 220 mil Me gusta en sus redes sociales y acumuló cientos de respuestas de seguidores, colegas y figuras del ambiente digital. Entre las personas que le dejaron mensajes luego de blanquear su relación estuvieron Mica Vázquez, Sofía “Jujuy” Jiménez, Cris Vanadía, Belén Negri, Kevsho y Juli Castro.

“Qué lindo que te hagan sentir así. Viva el amor”, “Me saco el sombrero con esas palabras” y “Por personas como vos, me dan ganas de volver a creer en el amor” fueron algunas de las reacciones que recibió el conductor, en su perfil, quien cuenta con más de 600 mil seguidores en Instagram.

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