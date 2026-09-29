Soledad Silveyra celebró su alta médica con un mensaje en sus redes: “Tuve una fractura de pelvis y una fisura de sacro”

Soledad Silveyra compartió la noticia de su alta médica a través de un posteo en Instagram

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Soledad Silveyra recibió el alta médica luego de permanecer 22 días internada en el Sanatorio Otamendi y compartió con sus seguidores los detalles del cuadro de salud que atravesó durante las últimas semanas. A través de un carrusel de fotografías publicado en su cuenta de Instagram, la actriz confirmó el diagnóstico que motivó su prolongada internación y describió el proceso de recuperación que inició desde su regreso al hogar.

“Ya estoy en mi casa después de 22 días de internación. Tuve una fractura de pelvis y una fisura de sacro”, escribió Silveyra junto a las imágenes, en las que se la ve en distintos momentos de su estadía en la clínica, desde las primeras jornadas en la cama hasta los ejercicios de rehabilitación previos al regreso a su domicilio. “Estoy poniendo toda la fuerza que puedo en recuperarme”, agregó la actriz, que remarcó el esfuerzo físico y emocional que le demandó este período.

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La actriz mostró distintos momentos de sus 22 días de internación en el Sanatorio Otamendi

Silveyra compartió una imagen mientras se alimentaba durante su estadía en la clínica

En el mismo mensaje, Silveyra profundizó sobre el impacto que tuvo la lesión en su rutina diaria y sobre la red de contención que la acompañó durante la internación. “He pasado por mucho dolor, pero con el apoyo de mi familia, de mis nietos amados, estoy convencida de que saldré adelante, queriéndome y respetándome y, fundamentalmente, cuidándome más de lo que he hecho hasta ahora”, expresó la artista, que además destacó el rol de sus vecinos del barrio porteño de Recoleta durante ese proceso. “A mis vecinos de Rodríguez Peña, que algunos de ellos están pasando por un momento muy difícil, y tuvieron la enorme generosidad de estar siempre conmigo”, sumó en su publicación.

La actriz avanzó en su rehabilitación con la asistencia de los profesionales del sanatorio

La actriz retomó las comidas completas a medida que avanzaba su recuperación

La actriz también dedicó un párrafo de agradecimiento al personal del sanatorio donde permaneció internada. “Gracias al Sanatorio Otamendi, a sus médicos, a sus enfermeras, a sus kinesiólogos, a las señoras que con tanto cariño me daban de comer todos los días, a sus cocineras, a todo su personal, por sus palabras de aliento”, detalló Silveyra, que cerró su mensaje con una promesa dirigida a su público. “Los amo, mi gente querida, y les prometo hacer todo lo posible para poder estar pronto en el escenario”, concluyó.

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Las imágenes que acompañaron la publicación reflejan distintas etapas de la recuperación de la actriz, desde los primeros días en la cama del sanatorio, con asistencia médica constante, hasta los ejercicios de fisioterapia que realizó con el acompañamiento de profesionales del centro de salud. En una de las fotografías, se la ve caminando con la ayuda de un andador junto a uno de los médicos que la asistió durante la internación, mientras que en otra aparece realizando ejercicios de rehabilitación con bandas elásticas bajo la supervisión de una kinesióloga.

La actriz realizó ejercicios de rehabilitación con la guía de una kinesióloga del sanatorio

Silveyra mostró el vendaje en su brazo durante una de sus últimas jornadas de internación

Este episodio de salud se suma a un problema físico que la actriz había mencionado meses atrás, cuando contó en La noche de Mirtha que llevaba más de seis meses atravesando una dolencia. “Tengo una trocanteritis”, había explicado en aquella oportunidad, en referencia a una inflamación en la zona de la cadera que ya le generaba dificultades para moverse con normalidad.

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A fines de agosto, antes de esta última internación, Silveyra había compartido en sus redes un mensaje sobre su deseo de recuperarse para volver a subirse a un escenario. “Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, había escrito en aquel momento, en el que también reflexionó sobre el significado que tiene su profesión. “La actuación es un ritual, transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”, había definido.

La actriz mostró con humor su recorrido por los pasillos del sanatorio antes del alta

Silveyra posó sonriente durante uno de los desayunos que compartió en sus redes

En esa misma publicación, la artista había recordado una anécdota vinculada a uno de los papeles más recordados de su carrera. “El otro día me subí a un taxi. El señor me escuchó hablar y, mirándome por el espejo retrovisor, me preguntó, ¿Mónica? Hace 54 años de Rolando Rivas, taxista, y Mónica sigue dando vueltas por ahí”, relató, en referencia al personaje de Mónica Helguera que interpretó en aquella producción, una de las ficciones más recordadas de la televisión argentina.

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Silveyra también había citado en ese mensaje una frase de su colega Luis Brandoni, con quien compartió elenco en la obra “¿Quién es quién?”. “Y como decía Beto, el escenario cura todo. Y yo le creo. Los amo y gracias por haberme acompañado en estos 62 años, que es mucho”, había escrito la actriz, en referencia a su extensa trayectoria en los medios.