Sociedad

Córdoba: un pitbull atacó a una jubilada, la dejó en grave estado y los vecinos apuñalaron al animal para frenarlo

La mujer, de 82 años, fue hospitalizada con fracturas y heridas en las piernas. El perro ya había mordido a otra persona en 2024 y fue devuelto a sus dueños tras quedar judicializado

El perro ya había atacado a otra persona en 2024

Guardar

Una mujer de 82 años resultó con lesiones graves en las piernas y fracturas tras ser atacada por un pitbull este martes en el barrio Lomas Sur de Villa Allende, en la provincia de Córdoba. El animal, que se habría escapado de una vivienda del sector, la embistió con violencia hasta que los propios vecinos debieron intervenir para frenar el ataque.

La situación derivó en escenas de extrema tensión: quienes acudieron en ayuda de la jubilada le propinaron varias puñaladas al perro con un arma blanca para lograr que soltara a la víctima. La mujer fue trasladada al hospital de Unquillo, donde permanece bajo atención médica con un estado de salud delicado.

PUBLICIDAD

Un pitbull atacó a una jubilada, la dejó en grave estado y los vecinos lo apuñalaron para frenarlo
La víctima fue internada en el hospital de Unquillo debido a las fracturas y heridas graves en sus piernas

Lo que agrava aún más el caso es que no se trata de un episodio aislado. Según informó InfoVillaAllende, el mismo animal ya había protagonizado un ataque en mayo de 2024, cuando embistió a otra vecina del barrio, de 60 años, y también mordió a su propio dueño. Tras aquel incidente, la justicia dispuso su restitución a los propietarios.

Más de dos años después de aquel primer ataque documentado, el mismo pitbull volvió a atacar a una vecina, esta vez con consecuencias aún más graves. La restitución del animal a sus dueños luego del episodio previo derivó en el nuevo incidente, lo que generó hartazgo y enojo entre los vecinos de Lomas Sur, según recogió InfoVillaAllende, donde los residentes se manifestaron “hartos” de un animal que, según señalaron, no puede ser controlado por sus propietarios.

PUBLICIDAD

Un pitbull atacó a una jubilada, la dejó en grave estado y los vecinos lo apuñalaron para frenarlo
La justicia había restituido el perro pitbull a sus propietarios después de un ataque previo registrado en mayo de 2024

Los antecedentes recientes de ataques de pitbull en Córdoba

A principios de mes, un nene de dos años murió en Alta Gracia luego de ser atacado por un pitbull dentro de una casa del barrio Villa Oviedo. El episodio volvió a poner en foco los casos de agresiones de perros en Córdoba. Aunque fue llevado de urgencia al Hospital Regional Arturo U. Illia, los médicos no pudieron reanimarlo.

De acuerdo con la información publicada por El Doce TV, el ataque se produjo cerca de las 17:00. Los primeros datos indican que el menor estaba dentro de la vivienda junto a su madre, una joven de 19 años, cuando el animal lo atacó. La mujer se disponía a bañarlo al momento de la agresión.

El animal era propiedad de un hombre que estaba en la casa. A raíz del ataque, el niño sufrió lesiones graves y fue trasladado inmediatamente al centro de salud de Alta Gracia. Allí, pese a las maniobras del personal médico, murió cerca de las 18:00.

Para prevenir nuevos riesgos, policías capturaron al perro tras el episodio. El dueño del animal, un hombre de 30 años, quedó detenido. La Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia, a cargo del fiscal Diego Fernández, llevará adelante la investigación para determinar las circunstancias de la agresión y las responsabilidades correspondientes.

Piernas en movimiento de una persona frente a dos perros pitbull que ladran con el hocico abierto en una calle residencial.
A principios de mes dos menores de edad murieron atacados por perros de raza pitbull en Córdoba (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas antes, una nena de dos años había muerto en barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba, tras ser atacada por dos dogos de sus tíos. En primera instancia, la menor fue llevada al Hospital Príncipe de Asturias, donde padeció un paro cardíaco y los médicos lograron reanimarla.

Más tarde, fue trasladada al Hospital de Niños con una hemorragia masiva, por lo que debió ser operada de urgencia. Su estado era crítico y murió cerca de las 15:00, pese a que las maniobras de reanimación se prolongaron durante más de una hora. Una tía de la víctima también sufrió heridas durante el episodio.

A El Doce TV, una vecina que vio parte de la secuencia describió los momentos de desesperación vividos en la zona. Recordó haber oído: “Ayuda, ayuda mi hija”. De acuerdo con su relato, las personas presentes buscaron intervenir, aunque no conseguían frenar a los animales.

La mujer indicó además que un patrullero arribó durante la emergencia y que los perros huyeron cuando se abrió una de las puertas de la casa. Otra vecina afirmó haber quedado “traumada” tras presenciar la situación. Los policías que participaron también fueron afectados por el hecho y debieron recibir asistencia psicológica.

Temas Relacionados

PitbullPerrosataqueCórdobaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conmoción en El Chaltén: una turista francesa murió tras una avalancha en el Cerro Crestón

La víctima tenía 29 años y estaba junto a su pareja cuando ocurrió el desprendimiento de nieve en las inmediaciones del Lago del Desierto. El hombre resultó herido, pero está fuera de peligro

Conmoción en El Chaltén: una turista francesa murió tras una avalancha en el Cerro Crestón

El Vaticano declaró culpable por abusos al sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado

Dos tribunales eclesiásticos alcanzaron la “certeza moral” sobre la responsabilidad del religioso, fallecido en 2023, por hechos cometidos contra varias personas. Había sido denunciado por cerca de 20 seminaristas

El Vaticano declaró culpable por abusos al sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado

Mató de un balazo a un mecánico y le pidió disculpas a la familia en pleno juicio: “Yo te perdono, loco”

Alexis Maximiliano Schmidt reconoció haber asesinado a Jonatan Prim en septiembre de 2025, en Trelew. En un debate abreviado, aceptó una pena de 12 años de prisión. El intercambio con el hermano de la víctima

Mató de un balazo a un mecánico y le pidió disculpas a la familia en pleno juicio: “Yo te perdono, loco”

Jujuy: un hombre murió aplastado por una carroza que llevaba para una fiesta estudiantil

Los servicios de emergencia le practicaron maniobras de reanimación en el lugar, pero el traumatismo de tórax resultó fatal. La Justicia investiga el desprendimiento del sistema de remolque

Jujuy: un hombre murió aplastado por una carroza que llevaba para una fiesta estudiantil

Explotó un tanque de metanol en una fábrica de Santa Fe: dos operarios murieron y otros cuatro resultaron heridos

Fue en la planta de Albardón Bio, en la localidad de Puerto General San Martín. Bomberos de Rosario trabajaron en el lugar para extinguir las llamas y buscar más posibles víctimas. Dos trabajadores fueron trasladados en grave estado

Explotó un tanque de metanol en una fábrica de Santa Fe: dos operarios murieron y otros cuatro resultaron heridos

DEPORTES

Metió el gol de la clasificación de su selección, pero por un insólito error el pase se definió por sorteo

Metió el gol de la clasificación de su selección, pero por un insólito error el pase se definió por sorteo

Procesaron a Bebote Álvarez, acusado de integrar una banda narco: los audios, fotos y pruebas que lo incriminan

“¿Qué le pasa?“: la alocada teoría sobre Vinícius Jr. que indica que fue reemplazado por un doble tras el Mundial

Los detalles del durísimo informe de Darío Herrera contra Juan Sebastián Verón tras la final de la Supercopa Internacional

Lamine Yamal anotó dos golazos en el 4-1 de España a Croacia por la Nations League: todos los resultados de la fecha

TELESHOW

La reacción de Ana Oertlinger, la expareja de Daniel Osvaldo, sobre la internación del exfutbolista

La reacción de Ana Oertlinger, la expareja de Daniel Osvaldo, sobre la internación del exfutbolista

Soledad Silveyra celebró su alta médica con un mensaje en sus redes: “Tuve una fractura de pelvis y una fisura de sacro”

Un famoso influencer blanqueó su romance con la hija de un DT campeón del fútbol argentino: “Mi refugio y mi verdad”

La reacción de La Joaqui tras la opinión de Tuli Acosta sobre su relación con Tiago PZK

La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado sobre su estado de salud: los detalles

INFOBAE AMÉRICA

Dos aves superan el ruido de una motosierra y disputan el título por el canto más potente del mundo: qué hay detrás de esa fuerza vocal

Dos aves superan el ruido de una motosierra y disputan el título por el canto más potente del mundo: qué hay detrás de esa fuerza vocal

Honduras: Nueva onda tropical ingresará este miércoles y dejaría dos días de lluvias

Estados Unidos advierte que no permitirá dinero ilícito ni redes criminales en los comicios guatemaltecos y habla de la Contraloría General

La Habana, imágenes de una ciudad atrapada en el tiempo y marcada por el deterioro

El Salvador enviará helicópteros y tropas a Haití para misión antipandillas