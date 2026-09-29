Córdoba: un pitbull atacó a una jubilada, la dejó en grave estado y los vecinos apuñalaron al animal para frenarlo

El perro ya había atacado a otra persona en 2024

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Una mujer de 82 años resultó con lesiones graves en las piernas y fracturas tras ser atacada por un pitbull este martes en el barrio Lomas Sur de Villa Allende, en la provincia de Córdoba. El animal, que se habría escapado de una vivienda del sector, la embistió con violencia hasta que los propios vecinos debieron intervenir para frenar el ataque.

La situación derivó en escenas de extrema tensión: quienes acudieron en ayuda de la jubilada le propinaron varias puñaladas al perro con un arma blanca para lograr que soltara a la víctima. La mujer fue trasladada al hospital de Unquillo, donde permanece bajo atención médica con un estado de salud delicado.

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La víctima fue internada en el hospital de Unquillo debido a las fracturas y heridas graves en sus piernas

Lo que agrava aún más el caso es que no se trata de un episodio aislado. Según informó InfoVillaAllende, el mismo animal ya había protagonizado un ataque en mayo de 2024, cuando embistió a otra vecina del barrio, de 60 años, y también mordió a su propio dueño. Tras aquel incidente, la justicia dispuso su restitución a los propietarios.

Más de dos años después de aquel primer ataque documentado, el mismo pitbull volvió a atacar a una vecina, esta vez con consecuencias aún más graves. La restitución del animal a sus dueños luego del episodio previo derivó en el nuevo incidente, lo que generó hartazgo y enojo entre los vecinos de Lomas Sur, según recogió InfoVillaAllende, donde los residentes se manifestaron “hartos” de un animal que, según señalaron, no puede ser controlado por sus propietarios.

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La justicia había restituido el perro pitbull a sus propietarios después de un ataque previo registrado en mayo de 2024

Los antecedentes recientes de ataques de pitbull en Córdoba

A principios de mes, un nene de dos años murió en Alta Gracia luego de ser atacado por un pitbull dentro de una casa del barrio Villa Oviedo. El episodio volvió a poner en foco los casos de agresiones de perros en Córdoba. Aunque fue llevado de urgencia al Hospital Regional Arturo U. Illia, los médicos no pudieron reanimarlo.

De acuerdo con la información publicada por El Doce TV, el ataque se produjo cerca de las 17:00. Los primeros datos indican que el menor estaba dentro de la vivienda junto a su madre, una joven de 19 años, cuando el animal lo atacó. La mujer se disponía a bañarlo al momento de la agresión.

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El animal era propiedad de un hombre que estaba en la casa. A raíz del ataque, el niño sufrió lesiones graves y fue trasladado inmediatamente al centro de salud de Alta Gracia. Allí, pese a las maniobras del personal médico, murió cerca de las 18:00.

Para prevenir nuevos riesgos, policías capturaron al perro tras el episodio. El dueño del animal, un hombre de 30 años, quedó detenido. La Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia, a cargo del fiscal Diego Fernández, llevará adelante la investigación para determinar las circunstancias de la agresión y las responsabilidades correspondientes.

A principios de mes dos menores de edad murieron atacados por perros de raza pitbull en Córdoba (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas antes, una nena de dos años había muerto en barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba, tras ser atacada por dos dogos de sus tíos. En primera instancia, la menor fue llevada al Hospital Príncipe de Asturias, donde padeció un paro cardíaco y los médicos lograron reanimarla.

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Más tarde, fue trasladada al Hospital de Niños con una hemorragia masiva, por lo que debió ser operada de urgencia. Su estado era crítico y murió cerca de las 15:00, pese a que las maniobras de reanimación se prolongaron durante más de una hora. Una tía de la víctima también sufrió heridas durante el episodio.

A El Doce TV, una vecina que vio parte de la secuencia describió los momentos de desesperación vividos en la zona. Recordó haber oído: “Ayuda, ayuda mi hija”. De acuerdo con su relato, las personas presentes buscaron intervenir, aunque no conseguían frenar a los animales.

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La mujer indicó además que un patrullero arribó durante la emergencia y que los perros huyeron cuando se abrió una de las puertas de la casa. Otra vecina afirmó haber quedado “traumada” tras presenciar la situación. Los policías que participaron también fueron afectados por el hecho y debieron recibir asistencia psicológica.