Destituyen a médico que cuestionó el sistema mixto de pensiones en Panamá

La Caja de Seguro Social destituyó al médico Fernando Castañeda Patten tras investigar dos publicaciones en las que cuestionó el Subsistema Mixto y la situación de quienes optaron por ese modelo. Tomada de Instagram

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La Caja de Seguro Social (CSS) destituyó al médico Fernando Castañeda Patten, dirigente de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la institución (Amoacss), tras un proceso disciplinario relacionado con dos publicaciones en las que cuestionó el Subsistema Mixto de Pensiones y la situación de los asegurados que optaron por ese modelo.

La decisión quedó contenida en la Resolución No. 649-2026-D.G., del 28 de septiembre, firmada por el director general de la CSS, Dino Mon, y la secretaria general, Marisela Bernal. Castañeda, quien ingresó a la institución en 1996, ocupaba el cargo de Médico Especialista I en la Policlínica Don Alejandro de la Guardia Hijo.

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La investigación se originó por dos columnas publicadas el 10 y 17 de agosto, en las que Castañeda abordó la reforma de pensiones. Entre las expresiones examinadas estuvo su afirmación de que quienes se trasladaron al Subsistema Mixto habían perdido una parte importante de sus ahorros, planteamiento que la institución consideró susceptible de comprobación objetiva.

La CSS sostuvo que durante el procedimiento no se presentaron casos concretos, estados de cuenta, salarios cotizados, rendimientos ni cálculos de pensiones que respaldaran suficientemente esas afirmaciones. La resolución también señaló que el médico no solicitó previamente una verificación institucional de los cálculos antes de divulgar sus planteamientos.

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Fernando Castañeda ingresó a la institución en 1996 y ocupaba el cargo de Médico Especialista I en la Policlínica Don Alejandro de la Guardia Hijo cuando se ordenó su destitución. Captura de video

Con esos argumentos, la administración concluyó que Castañeda incurrió en una prohibición contemplada en el Reglamento Interno de Personal, relacionada con divulgar información falsa o sin seguir los procesos institucionales establecidos. La conducta fue considerada causal para aplicar directamente la destitución del servidor público.

Castañeda argumentó durante el proceso que sus escritos estaban protegidos por la libertad de expresión, fueron elaborados fuera de su jornada laboral y utilizaban expresiones de carácter periodístico y metafórico. La CSS reconoció ese derecho constitucional, pero sostuvo que no excluye las responsabilidades aplicables a los servidores públicos.

El reclamo de los asegurados del sistema mixto

La controversia ocurre mientras un grupo que asegura representar a unas 15,000 personas reclama la revisión de sus futuras pensiones. Los afectados pertenecen al Subsistema Mixto creado mediante la Ley 51 de 2005 y sostienen que las proyecciones actuales son inferiores a las expectativas que tuvieron cuando decidieron incorporarse al modelo.

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Los asegurados argumentan que al momento de tomar aquella decisión recibieron información sobre un componente de ahorro personal y la posibilidad de obtener mejores prestaciones. Ahora sostienen que, al consultar sus proyecciones, encontraron diferencias importantes y cuestionan si dispusieron de información suficiente sobre las consecuencias económicas que tendría el cambio.

La CSS consideró que las afirmaciones sobre supuestas pérdidas de los asegurados requerían elementos objetivos, como estados de cuenta, salarios cotizados, rendimientos y cálculos concretos de las pensiones. Archivo

El movimiento ya ha realizado protestas para reclamar una revisión de los expedientes y las condiciones en que se efectuaron los traslados. En agosto, un grupo se manifestó frente al Instituto de Salud de los Trabajadores y anunció que mantendría acciones ciudadanas e institucionales para obtener respuestas sobre sus futuras jubilaciones.

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Voceros han explicado que algunos asegurados han comenzado a presentar recursos de reconsideración y solicitudes individuales de revisión administrativa. El grupo pretende que cada caso sea examinado antes de acudir a otras instancias y ha planteado como alternativa la posibilidad de retornar al antiguo sistema solidario.

El reclamo también llegó a la Asamblea Nacional. La bancada Vamos solicitó al director de la CSS establecer un diálogo entre el Ejecutivo, el Legislativo y la institución para abordar la situación de estas personas, algunas de las cuales comenzarán a jubilarse en 2027. La discusión incluye los criterios de cálculo y financiamiento utilizados para determinar las prestaciones.

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El gremio llevará el caso a la Corte

Amoacss rechazó la destitución y sostiene que la medida constituye una represalia por las posiciones públicas de Castañeda sobre pensiones, el sistema mixto y la situación de la salud. El gremio afirma que las publicaciones fueron realizadas fuera de su horario laboral y sin utilizar recursos institucionales.

Los afectados sostienen que no recibieron información suficiente sobre las consecuencias económicas del cambio de sistema y han comenzado a presentar solicitudes para que sus situaciones sean revisadas individualmente. crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La organización anunció que llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia y cuestionará jurídicamente la decisión. Castañeda también dispone de cinco días hábiles desde su notificación para presentar reconsideración ante la Dirección General o apelación ante la Junta Directiva de la CSS.

No es la primera controversia administrativa del médico con la institución. En 2014, la CSS también lo destituyó después de 15 años de servicio, pero Castañeda apeló y cuatro meses después la Junta Directiva revocó la medida. En 2017 fue removido como subdirector de Atención Primaria, decisión que posteriormente también fue revocada.

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