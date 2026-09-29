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Rebeca Grynspan se consolida como la candidata con más votos para ser la próxima secretaria General de la ONU

La representante de Costa Rica, opción mas sólida para China y Rusia, se impuso frente a Carolyn Rodrigues-Birkett, Rafael Grossi y Olara Otunnu, que quedaron relegados en la cuarta votación. Pero no pudo ganar la nominación por el veto de un miembro permanente, que se mantiene en secreto

Rebeca Grynspan se impuso en la cuarta votación del Consejo de Seguridad para designar al proximo secretario General de la ONU
Rebeca Grynspan se impuso en la cuarta votación del Consejo de Seguridad para designar al proximo secretario General de la ONU
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(Desde Washington, Estados Unidos) A 93 días de terminar su mandato como secretario General de la ONU, Antonio Guterres todavía no tiene sucesor como consecuencia de la falta de acuerdo político entre Estados Unidos y China.

El Consejo de Seguridad hoy votó nuevamente para designar al próximo secretario General de las Naciones Unidas, pero no hubo definición por los vetos cruzados de sus miembros permanentes.

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Como sucedió en la votación anterior, Rebeca Grynspan venció a sus contendientes con 10 votos a favor, 3 en contra y dos abstenciones.

Su competidora mas cercana, Carolyn Rodrigues-Birkett, obtuvo 8 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

A su turno, Rafael Grossi logró 8 votos a favor, 7 en contra y sin abstenciones.

Rebeca Grynspan, Rodriguez Birkett Grossi onu
Rebeca Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi, los tres candidatos más votados por el Consejo de Seguridad para designar al próximo secretario General de la ONU

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen derecho a veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, que son los miembros fundadores de la ONU y fijaron las normas de juego.

La cumbre de Donald Trump y Xi Jinping en Washington no resolvió la designación del próximo secretario General, y eso volvió a trabar la votación que se hizo hoy en el Consejo de Seguridad.

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Trump apoya a Grossi, que lidera el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), mientras que Xi se inclinaría por Grynspan o Rodrigues-Birkett.

Grynspan está a cargo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y Rodrigues-Birkett es la actual embajadora de Guyana en la ONU.

Para lograr la Secretaría General de la ONU, se necesitan 9 votos y que no haya veto de los miembros permanentes.

Grynspan obtuvo 10 votos a favor, 3 en contra y dos abstenciones. Eso significa que en los 3 en contra -Discouraged, en la jerga diplomática-, al menos hay un veto.

Ese veto, por ahora, se mantiene en secreto. Pero en New York y Washington aseguraron a Infobae que Trump no permitirá que Xi “corone” en las Naciones Unidas.

Entonces, ese veto es de Estados Unidos.

Donald Trump y Xi Jinping en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)
Donald Trump y Xi Jinping en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Carolyn Rodrigues-Birkett, obtuvo 8 votos a favor, 6 en contra y una abstención. El mismo resultado que la votación anterior, un indicio que permite asegurar que su candidatura está empantanada.

Rodrigues-Birkett siempre se mostró cercana a Fidel Castro, lo llamo “visionario”, una opinión política que justifica los vetos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

La candidata de Guyana tocó techo, y es una utopía asumir que no tendrá los vetos del bloque occidental del Consejo de Seguridad.

International Atomic Energy Agency Director General Rafael Grossi looks on, on the opening day of the IAEA General Conference at the agency's headquarters in Vienna, Austria, September 14, 2026. REUTERS/Lisa Leutner
International Atomic Energy Agency Director General Rafael Grossi looks on, on the opening day of the IAEA General Conference at the agency's headquarters in Vienna, Austria, September 14, 2026. REUTERS/Lisa Leutner

Rafael Grossi es un caso particular. Tiene el apoyo explícito de Estados Unidos y excelente relación con China y Rusia, que juegan juntos al momento de designar al sucesor de Guterres.

Esta votación fue mejor para Grossi que la anterior:

El 18 de septiembre, el candidato presentado por Argentina obtuvo 5 a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

Y once días más tarde, sus números mejoraron: 8 votos a favor, 7 en contra y sin abstenciones.

La clave para Rossi es la capacidad de negociación de Trump, si finalmente mantiene su apoyo pese a las presiones de China y el Reino Unido.

Si Beijing acepta que Estados Unidos imponga su candidato natural, Moscú se plegará y los vetos contra Grossi se achicarán de manera geométrica.

Y superada esa instancia, la Casa Blanca tiene que convencer al Reino Unido que Grossi -pese a su nacionalidad argentina- no inclinará a la ONU en favor del reclamo histórico y legítimo que ese país tiene respecto a las Islas Malvinas.

Grossi es una diplomático de carrera y nunca pondría en una situación de inestabilidad institucional a las Naciones Unidas, pero Londres y su historia diplomática tienen otra perspectiva acerca de la moral en las relaciones internacionales.

Si Trump no convence al premier británico Andy Burnham, es game over para Grossi.

El Consejo de Seguridad de la ONU, donde hoy se voto por cuarta vez consecutiva para designar al próximo secretario General de la ONU, (New York, Estados Unidos)
El Consejo de Seguridad de la ONU, donde hoy se voto por cuarta vez consecutiva para designar al próximo secretario General de la ONU, (New York, Estados Unidos)

Los otros candidatos obtuvieron los siguientes votos:

-Olara Otunnu 5 a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

-Macky Sall 5 a favor, 9 en contra y 1 abstención.

-Maria Fernanda Espinosa 3 a favor, 10 en contra y 2 abstenciones

-Ivonne A-Baki 1 a favor, 11 en contra y 3 abstenciones.

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