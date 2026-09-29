Sorpresa por la visita de Dani Alves a la Argentina tras sus apariciones virales como predicador: “Es tiempo de liberación”

El ex futbolista brindará charlas deportivas y un evento para todo público

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La vida de Dani Alves cambió definitivamente el 30 de diciembre de 2022. La Audiencia de Barcelona lo condenó a cuatro años y medio de cárcel y cinco de vigilancia por un hecho de agresión sexual a una joven sucedido en esa fecha. El brasileño brindó cinco versiones distintas en relación con estas acusaciones antes de darse a conocer la sentencia en febrero de 2024, pero un año más tarde, en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo absolvió por considerar que el testimonio de la denunciante tenía “vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones”.

A partir de eso, el ex futbolista de 43 años se alejó definitivamente de la práctica deportiva para iniciar una nueva etapa, más ligada a su acercamiento a la religión y sus presentaciones como predicador, que lo llevarán a presentarse en la Argentina entre el 15 y 20 de octubre en el norte del país.

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Alves publicó estas novedades en sus cuentas oficiales, en las que se aprecia su asistencia al evento llamado El Impacto de su Gloria, que se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre en el Ministerio Internacional Centro de Gloria, que se define como una iglesia cristiana. “Estableciendo El Reino de Dios en Formosa, llamados a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación”, detalla en la descripción de su perfil institucional de Facebook.

Dani Alves promocionó su visita a Formosa en el mes de octubre (Créditos: @danialves/Instagram)

También será parte de un evento en la provincia de Salta del 19 al 20 de octubre, que lo llevará a transmitir sus experiencias en la religión. La Fundación Estilo de Vida participará de la jornada y dio a conocer la noticia a través de sus canales institucionales: “Atención Salta: Este 19 y 20 de octubre, le damos la bienvenida a un gran amigo y deportista que será parte de un acontecimiento especial para nuestra provincia: DANI ALVES”.

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En ambos casos, el ex jugador comunicó estas visitas con diferentes pasajes bíblicos en su perfil oficial de Instagram, entre los que se destaca una frase: “Es tiempo de liberación y de arrepentimiento”. Estos viajes suceden en medio de su recorrida por diferentes países latinoamericanos, ya que recientemente estuvo en la capital paraguaya de Asunción y visitó El Salvador.

Según pudo saber Infobae con fuentes de la Fundación Estilo de Vida, la presencia del bicampeón de la Copa América con la selección de Brasil contempla una charla deportiva el lunes 19 de octubre en horario matutino en Rosario de Lerma y el martes 20 realizará un encuentro deportivo desde las 9:00 en el estadio Delmi. Ambas citas están dirigidas a colegios de nivel primario, secundario, terciario, clubes y escuelas de fútbol, entre otros.

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Al cierre de ese martes, desde las 20:30, precisaron que brindará un evento para todo público, donde él contará su testimonio y todo lo que vivió en su vida deportiva y personal. “Viene a respaldar a la Fundación, abrirnos las puertas afuera del país y también apadrinar nuestra escuela de fútbol”, detallaron desde el organismo a este medio.

La imagen que subió Dani Alves con vistas a su presentación en Salta (Créditos: @danialves/Instagram)

Tras recuperar la libertad, Dani Alves hizo un “pacto con Dios” y se volcó a la comunidad evangélica. En noviembre de 2025, se replicaron diferentes imágenes en su papel de predicador en una iglesia en la ciudad de Girona. En la filmación difundida por El Español se lo observa caminando en un pasillo con muchos fieles a los costados e intenta transmitir su autoconvencimiento en el discurso: “Es el Dios que está aquí. No penséis, no penséis que el Dios que está ahí está lejos de ustedes que están aquí. ¡No, no, no! El Dios de ahí es el mismo Dios de aquí...”.

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Los medios españoles Sport y Marca informaron que la fe cristiana evangélica se ha convertido en el eje central de su vida y ahora se define como “discípulo de Cristo Jesús”. Una de sus primeras presencias en este tipo de actos ocurrió poco tiempo después de su absolución: fue invitado al tercer congreso de jóvenes de la Iglesia Elim de Girona, celebrado a fines de octubre de 2025.

El ex lateral derecho de 43 años inició su carrera en el Bahía de Brasil y vistió las camisetas de Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, Sao Paulo y Pumas. Es el segundo futbolista más ganador de la historia con 43 títulos, igualado con Marquinhos y solo superado por Lionel Messi (48). Y en enero de 2026 fue presentado como nuevo inversor de la SAD del Sporting Clube de São João de Ver, equipo de la tercera división de Portugal.

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