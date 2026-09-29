Política

“Una sola copa había tomado”: un concejal libertario dio positivo de alcoholemia en un control en Pinamar

El dirigente reconoció haber tomado el volante porque su esposa estaba descompuesta. La prueba marcó 0,27 gramos por litro, cuando en la provincia de Buenos Aires la tolerancia es cero

Juan Pablo Allan, concejal de La Plata y director del RENAR, dio positivo de alcoholemia con 0,27 gramos por litro de sangre en un control de tránsito en Pinamar
Guardar

Juan Pablo Allan, concejal de La Libertad Avanza en el Consejo Deliberante de La Plata y director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), fue demorado durante un control de tránsito realizado el último fin de semana en la rotonda principal de Pinamar luego de que un test de alcoholemia arrojara resultado positivo.

Según confirmaron fuentes vinculadas al operativo, el dirigente circulaba al volante de un Toyota Yaris gris cuando fue detenido en el marco de un control de rutina. La prueba realizada en el lugar marcó 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando en toda la provincia de Buenos Aires rige el régimen de tolerancia cero.

PUBLICIDAD

Las actuaciones fueron realizadas por el Ministerio de Tránsito bonaerense, que compartió el video del momento en sus redes sociales. En las imágenes se ve cómo sopla el dispositivo y también que no contaba con la licencia de conducir física, algo que la agente encargada del operativo también le remarcó como obligatorio.

El propio Allan reconoció la infracción en declaraciones al sitio 0221, aunque discrepó con la cifra del operativo. “Una sola copa había tomado y me dio 0,25 y ahora es cero tolerancia. Antes era 0,50”, explicó ante el medio platense.

Juan Pablo Allan, actual director ejecutivo del RENAR y concejal de LLA en La Plata, dio positivo en alcoholemia en Pinamar
El concejal justificó que tomó el manejo del vehículo porque su esposa se sentía mal y aclaró ante la prensa que abonó la multa correspondiente (NA)

El concejal además justificó su decisión de conducir: afirmó que tomó el volante porque su esposa se sentía mal y no estaba en condiciones de manejar. “Manejé porque mi esposa estaba descompuesta”, señaló. El vehículo no fue incautado; la mujer se hizo cargo del automóvil y retiró a su marido del lugar. Allan también aclaró a 0221 que no le retuvieron la licencia de conducir y que la multa correspondiente ya fue abonada.

PUBLICIDAD

Sin embargo, del acta labrada durante el operativo se desprenden otros detalles que complican el cuadro. Allí figura que el dirigente presentó la licencia de conducir en formato digital, pese a que la normativa provincial exige el carnet físico para circular. Además, el acta consigna que la infracción corresponde al artículo 38, inciso M de la ley 13.927, que prevé la inhabilitación para conducir por 90 días.

Un dato que cobra relevancia en este contexto: durante su paso por el Senado bonaerense, Allan votó a favor de la ley de Alcohol Cero sancionada en 2022, norma que redujo a cero el límite permitido de alcohol en sangre en todo el territorio provincial.

Juan Pablo Allan, actual director ejecutivo del RENAR y concejal de LLA en La Plata, dio positivo en alcoholemia en Pinamar
El acta del operativo de tránsito consignó la presentación de la licencia en formato digital y dispuso la inhabilitación para conducir por el plazo de 90 días (NA)

La trayectoria de Allan es extensa en el tablero político del conurbano bonaerense. Fue senador de Juntos por el Cambio (JxC) por La Plata durante ocho años —entre 2015 y 2023—, integró el Consejo de la Magistratura bonaerense y, en 2023, se midió en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) contra Julio Garro en la carrera por la intendencia local, contienda que perdió.

Desde diciembre de 2025 ocupa una banca en el Concejo Deliberante por el bloque libertario, en paralelo a su rol al frente del RENAR. En su cuenta de Instagram, además, se presenta como escribano público.

Un funcionario de Mendoza también dio positivo en alcoholemia

En julio pasado, el funcionario del Gobierno de Mendoza y coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, Diego Silvestre, dio positivo en un control de alcoholemia y luego presentó su renuncia a raíz de la trascendencia del caso. El abogado tenía 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra más de cuatro veces superior al límite permitido en la provincia, y circulaba sin licencia de conducir, cédula del vehículo ni seguro obligatorio.

Mientras se desplazaba en una camioneta Fiat Strada por las inmediaciones de San Rafael, Silvestre fue detenido durante un operativo de control vial. Luego del resultado positivo, los efectivos retuvieron el vehículo y lo demoraron. Según la información oficial, el funcionario estuvo detenido durante 48 horas.

El caso derivó en su dimisión como coordinador del ETI de San Rafael, organismo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y de la Dirección General de Escuelas (DGE). También renunció a la reciente designación que tenía como representante de los abogados en el Consejo de Minería de Mendoza.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaPinamarAlcoholemiaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ex funcionaria de Quintela que ahora responde a los Menem: quién es la reemplazante de Pagotto en el Senado

Se trata de Claudia López. En la actualidad es la jefa La Libertad Avanza en la Legislatura de La Rioja, aunque hay dudas en el mileísmo sobre quién la sucederá allí. Es pariente de una senadora del PJ

Ex funcionaria de Quintela que ahora responde a los Menem: quién es la reemplazante de Pagotto en el Senado

Karina Milei incluyó a Monteoliva en la mesa política: preocupación por la “escalada en inseguridad”

Estuvieron todos los miembros presentes en la reunión antes del viaje a Francia para la Argentina Week. La reforma electoral fue otros de los temas. Además, el reemplazo del fallecido senador Juan Carlos Pagotto, que presidía una comisión clave

Karina Milei incluyó a Monteoliva en la mesa política: preocupación por la “escalada en inseguridad”

Cristina Kirchner hizo la presentación ante la ONU para revisar su condena y suspender la inhabilitación para ser candidata

Los abogados de la ex presidenta llevaron el caso con nuevas pruebas ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y buscarán que se trate en la próxima reunión del mes de octubre. Máximo Kirchner adelantó en Infobae en Vivo que la líder peronista tiene la voluntad de presentarse en las elecciones del año que viene

Cristina Kirchner hizo la presentación ante la ONU para revisar su condena y suspender la inhabilitación para ser candidata

La CGT descartó un paro general, pero hará una movilización el 8 de octubre en defensa de la industria

Se aprobó en la reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que delibera en la UOCRA. Se diferenció así de las dos CTA, que esperaban que los líderes de la CGT se sumaran a la huelga general que anunciaron para fines de octubre

La CGT descartó un paro general, pero hará una movilización el 8 de octubre en defensa de la industria

El nuevo secretario de Discapacidad sufrió un accidente en moto y está internado con varias fracturas

Pablo Di Liscia permanece en el Hospital Pirovano. Sufrió fracturas en las costillas, una clavícula y un omóplato, pero no tiene lesiones neurológicas y se encuentra fuera de peligro

El nuevo secretario de Discapacidad sufrió un accidente en moto y está internado con varias fracturas

DEPORTES

El tenis argentino, en la cima del Challenger Tour: junto a Francia es el país con más títulos en 2026

El tenis argentino, en la cima del Challenger Tour: junto a Francia es el país con más títulos en 2026

La decisión que tomó Scaloni con la camiseta N° 10 de la Selección y qué dijo sobre los rumores que lo vincularon a River

La polémica actitud de Cristiano Ronaldo que encendió las alarmas en la selección de Portugal

La Premier le declaró la guerra al Manchester City tras encontrarlo culpable por distintas infracciones y anticipó “una decisión histórica”

La sentida carta del Papu Gómez tras darle un giro inesperado a su carrera: “Llegó el momento”

TELESHOW

Dillom cumplió la promesa que le hizo a un fan y fue a comer milanesas con puré a su casa:"Muy rico todo"

Dillom cumplió la promesa que le hizo a un fan y fue a comer milanesas con puré a su casa:"Muy rico todo"

La reacción de Luck Ra y Tuli Acosta luego de que La Joaqui y Tiago PZK blanquearan su relación: “A quién le importa”

Jorge Martínez contó que sufrió dos estafas por internet: “Me robaron los ahorros de toda la vida”

Así fue el primer cumpleaños de Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister: globos, juegos y amor en familia

La hija de Maru Botana habló sobre las versiones de romance con Franco Colapinto: “Él es muy top”

INFOBAE AMÉRICA

Destituyen a médico que cuestionó el sistema mixto de pensiones en Panamá

Destituyen a médico que cuestionó el sistema mixto de pensiones en Panamá

Rebeca Grynspan se consolida como la candidata con más votos para ser la próxima secretaria General de la ONU

Elena Rose lleva “cosita linda” a Le Défilé en París junto a Eva Longoria, Anitta y otras figuras latinas

Armas de Irán y componentes de China: los respaldos que impulsaron el avance de los hutíes en Yemen

El cubano que Cuba no quiso recibir y que lleva más de un año detenido en Texas sin fecha de deportación