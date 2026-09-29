“Una sola copa había tomado”: un concejal libertario dio positivo de alcoholemia en un control en Pinamar

Juan Pablo Allan, concejal de La Plata y director del RENAR, dio positivo de alcoholemia con 0,27 gramos por litro de sangre en un control de tránsito en Pinamar

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Juan Pablo Allan, concejal de La Libertad Avanza en el Consejo Deliberante de La Plata y director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), fue demorado durante un control de tránsito realizado el último fin de semana en la rotonda principal de Pinamar luego de que un test de alcoholemia arrojara resultado positivo.

Según confirmaron fuentes vinculadas al operativo, el dirigente circulaba al volante de un Toyota Yaris gris cuando fue detenido en el marco de un control de rutina. La prueba realizada en el lugar marcó 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando en toda la provincia de Buenos Aires rige el régimen de tolerancia cero.

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Las actuaciones fueron realizadas por el Ministerio de Tránsito bonaerense, que compartió el video del momento en sus redes sociales. En las imágenes se ve cómo sopla el dispositivo y también que no contaba con la licencia de conducir física, algo que la agente encargada del operativo también le remarcó como obligatorio.

El propio Allan reconoció la infracción en declaraciones al sitio 0221, aunque discrepó con la cifra del operativo. “Una sola copa había tomado y me dio 0,25 y ahora es cero tolerancia. Antes era 0,50”, explicó ante el medio platense.

El concejal justificó que tomó el manejo del vehículo porque su esposa se sentía mal y aclaró ante la prensa que abonó la multa correspondiente (NA)

El concejal además justificó su decisión de conducir: afirmó que tomó el volante porque su esposa se sentía mal y no estaba en condiciones de manejar. “Manejé porque mi esposa estaba descompuesta”, señaló. El vehículo no fue incautado; la mujer se hizo cargo del automóvil y retiró a su marido del lugar. Allan también aclaró a 0221 que no le retuvieron la licencia de conducir y que la multa correspondiente ya fue abonada.

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Sin embargo, del acta labrada durante el operativo se desprenden otros detalles que complican el cuadro. Allí figura que el dirigente presentó la licencia de conducir en formato digital, pese a que la normativa provincial exige el carnet físico para circular. Además, el acta consigna que la infracción corresponde al artículo 38, inciso M de la ley 13.927, que prevé la inhabilitación para conducir por 90 días.

Un dato que cobra relevancia en este contexto: durante su paso por el Senado bonaerense, Allan votó a favor de la ley de Alcohol Cero sancionada en 2022, norma que redujo a cero el límite permitido de alcohol en sangre en todo el territorio provincial.

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El acta del operativo de tránsito consignó la presentación de la licencia en formato digital y dispuso la inhabilitación para conducir por el plazo de 90 días (NA)

La trayectoria de Allan es extensa en el tablero político del conurbano bonaerense. Fue senador de Juntos por el Cambio (JxC) por La Plata durante ocho años —entre 2015 y 2023—, integró el Consejo de la Magistratura bonaerense y, en 2023, se midió en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) contra Julio Garro en la carrera por la intendencia local, contienda que perdió.

Desde diciembre de 2025 ocupa una banca en el Concejo Deliberante por el bloque libertario, en paralelo a su rol al frente del RENAR. En su cuenta de Instagram, además, se presenta como escribano público.

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Un funcionario de Mendoza también dio positivo en alcoholemia

En julio pasado, el funcionario del Gobierno de Mendoza y coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, Diego Silvestre, dio positivo en un control de alcoholemia y luego presentó su renuncia a raíz de la trascendencia del caso. El abogado tenía 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra más de cuatro veces superior al límite permitido en la provincia, y circulaba sin licencia de conducir, cédula del vehículo ni seguro obligatorio.

Mientras se desplazaba en una camioneta Fiat Strada por las inmediaciones de San Rafael, Silvestre fue detenido durante un operativo de control vial. Luego del resultado positivo, los efectivos retuvieron el vehículo y lo demoraron. Según la información oficial, el funcionario estuvo detenido durante 48 horas.

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El caso derivó en su dimisión como coordinador del ETI de San Rafael, organismo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y de la Dirección General de Escuelas (DGE). También renunció a la reciente designación que tenía como representante de los abogados en el Consejo de Minería de Mendoza.