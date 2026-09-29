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Dillom cumplió la promesa que le hizo a un fan y fue a comer milanesas con puré a su casa:"Muy rico todo"

En un inesperado ida y vuelta, un usuario recibió al artista y a uno de sus músicos en su hogar para compartir una divertida velada que hizo furor en las redes. El video

Dillom y su guitarrista, "El Gringo", sorprendieron a un fanático al cumplir su promera de ir a comer a su casa (X)
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Dillom volvió a protagonizar una escena que sorprendió a sus seguidores, aunque esta vez no ocurrió sobre un escenario ni durante una colaboración musical. Después de su inesperada aparición en el show de Lali Espósito en el Estadio Monumental, el artista volvió a quedar en el centro de la conversación por una situación que comenzó como un comentario irónico en redes sociales y terminó con una cena en una casa de Almagro.

Todo comenzó dos semanas antes, cuando un seguidor de Dillom publicó una particular idea que le había dado su mamá. El joven explicó que tenía una remera del cantante por cada recital al que había asistido y que ya había reunido alrededor de 15. “Tengo una remera de Dillom por cada recital al que fui, debo tener como 15. Hoy mi mamá vio una y me dijo: ‘Si tanto te gusta Dillom, invitalo a comer’. Sí, ma jajajajajajaj. Ya me va a dar bola, le preparo unos fideos y le pido que me cante mientras lavo los platos”, escribió el usuario.

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El mensaje parecía ser uno más entre los tantos comentarios que los fanáticos dejan en las redes sociales, pero la situación cambió por completo un día después, cuando el propio Dillom apareció en la publicación. En lugar de ignorar la invitación o responder con una broma, el artista aceptó la propuesta y preguntó dónde debía presentarse. “Voy amigo, ¿dónde es?”, escribió el cantante al usuario @Dillomillonario.

Dillom cumplió la promesa que le hizo a un fan y fue a comer milanesas con puré a su casa
El irónico tweet del joven fanático que dio pie a la velada con Dillom

La respuesta del joven fue inmediata y estuvo marcada por la emoción y la incredulidad. “AHHHHHHHHH TE AMO GORDOOOOOO!!!! Es en Almagro”, contestó. El intercambio quedó registrado por otros usuarios, que siguieron la conversación con sorpresa y comenzaron a especular sobre si el músico realmente cumpliría con su palabra. Durante varios días, la invitación pareció quedar como una anécdota simpática de internet, pero Dillom finalmente confirmó que su promesa iba en serio.

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En las últimas horas, el fanático compartió un video que mostró el encuentro. En el clip, Dillom apareció sentado en alrededor de la mesa de su seguidor junto a su guitarrista, El Gringo, apodo con el que se conoce al cordobés Giuliano Tomatis. Los dos estaban frente a una mesa y comían milanesas con puré, el menú que había quedado instalado desde aquella primera propuesta.

Dillom cumplió la promesa que le hizo a un fan y fue a comer milanesas con puré a su casa
El artista disfrutando de la comida casera que le preparó su fanático

Muy rico todo, che. Lo único que el Gringo quiere repetir”, expresó Dillom mientras sonreía y la cámara enfocaba a su compañero. Con los cubiertos en la mano, el guitarrita respondió: “No, mentira, boludo… Hay un poco más, ¿no?”.

La visita rápidamente se volvió viral y generó una catarata de comentarios entre los usuarios. Muchos destacaron que el músico hubiera cumplido la invitación y que, además, hubiera llegado acompañado por su guitarrista. “Es increíble, te recontra felicito”; “Caía con Gringo, qué genios”; “El Gringo quiere otra milanesa ja ja”; “Qué grande es el Dillom, lo quiero”; “Son unos genios”; “Basta, me voy a morir de envidia”; e “Increíble pero no se me da”, fueron algunas de las respuestas que recibió la publicación.

Dillom cumplió la promesa que le hizo a un fan y fue a comer milanesas con puré a su casa
El agradecimiento de Dillom a su fanático luego de compartir una velada juntos

La escena también tuvo una respuesta del propio intérprete de “Cirugía”. Dillom le escribió al fanático: “Gracias, amigo. Perdón que no te dejamos ni una para almorzar mañana”. El joven respondió con la misma buena predisposición y aprovechó para agradecerle tanto por la visita como por el gesto que había tenido con él. “¡De nada, amigo! Son unos genios y les deseo lo mejor en lo que viene, ¡sigan tocando que nosotros los vamos a ir a ver! Se los quiere y Aguante LNV”, expresó.

El encuentro no terminó únicamente con la comida y el video. Después de la visita, el seguidor mostró otro detalle que quedó como recuerdo de la noche: un disco firmado por Dillom, El Gringo y Chino. El fanático compartió una imagen del objeto y volvió a recurrir al humor para contar lo que significaba para él. “Se permuta disco firmado por Dillom, Gringo y Chino por un departamento en Palermo”, bromeó en las redes sociales.

Dillom cumplió la promesa que le hizo a un fan y fue a comer milanesas con puré a su casa
Como recuerdo de la velada, el joven logró que el artista y sus músicos le firmaran uno de sus discos (X)

La publicación volvió a generar reacciones y permitió conocer un aspecto diferente del vínculo que Dillom mantiene con sus seguidores. En lugar de limitarse a los recitales, las canciones y los intercambios digitales, el artista aceptó una invitación que nació de una ocurrencia familiar y terminó compartiendo una comida casera en Almagro. La escena, que reunió al músico, a su guitarrista y a un fanático que durante años había demostrado su admiración, no solo dejó en claro la pasión de un fanático sino también el cariño de un artista por su público.

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