Elon Musk advierte sobre el avance de la IA: “Podría superar a la inteligencia humana en cinco años”

Elon Musk habló sobre el avance de la IA. ALLISON ROBBERT/Pool vía REUTERS/

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Elon Musk volvió a lanzar una de sus predicciones más contundentes sobre el futuro de la inteligencia artificial: la tecnología podría superar la suma de la inteligencia humana en aproximadamente cinco años. El empresario considera que este avance podría transformar por completo el empleo, la economía y la capacidad de las personas para mantener el control sobre las máquinas.

“La IA podría superar la suma de la inteligencia humana en unos cinco años”, afirmó Musk en una entrevista con The Economist. El dueño de Tesla y SpaceX planteó un escenario en el que los sistemas de inteligencia artificial llegarían a desempeñar prácticamente cualquier tarea mejor que los seres humanos.

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“No habrá nada que la IA no pueda hacer mejor que las personas, salvo, quizá, el hecho de ser humano”, añadió.

Elon Musk, CEO de Tesla, asegura que la IA superará la inteligencia humana. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Para Musk, el avance tecnológico podría provocar un cambio sin precedentes en la posición de las personas dentro de la sociedad. El empresario incluso comparó la posible diferencia entre humanos e inteligencia artificial con la existente entre personas y chimpancés.

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“Si la diferencia de inteligencia entre la inteligencia artificial y los humanos es mucho mayor que la que existe entre personas y chimpancés, cuesta imaginar que los monos sigan al mando”, señaló.

Musk anticipa el fin del trabajo como obligación

La proyección del empresario parte de la posibilidad de que la inteligencia artificial alcance un nivel capaz de realizar la mayoría de las actividades que actualmente dependen de las personas.

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En ese escenario, el trabajo podría dejar de ser una obligación económica para convertirse en una actividad elegida por interés personal o satisfacción. Las personas seguirían trabajando, pero no necesariamente porque una empresa o profesión sea imprescindible para obtener ingresos.

Elon Musk piensa que el trabajo no será obligatorio en unos años. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Esta transformación, sin embargo, plantea una pregunta más compleja: qué ocurrirá con la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones y controlar sistemas cada vez más inteligentes.

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Musk describió el futuro de la inteligencia artificial como una tecnología que le genera sensaciones opuestas. Por un lado, considera que sus avances pueden abrir posibilidades extraordinarias. Por otro, reconoce que la velocidad del desarrollo puede producir riesgos difíciles de controlar.

El concepto de “singularidad” aparece en el centro de esta discusión. Se trata de una idea utilizada para describir un momento hipotético en el que las máquinas superan ampliamente las capacidades intelectuales humanas y su evolución tecnológica comienza a acelerarse de forma difícil de predecir.

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Elon Musk admite que el desarrollo acelarado de la IA puede causar algunos problemas difíciles de controlar.

Una propuesta de vigilancia entre las empresas de IA

Frente a estos riesgos, Musk propuso un modelo basado en la cooperación y la vigilancia mutua entre las principales empresas dedicadas a desarrollar inteligencia artificial.

Su planteamiento consiste en que los grandes laboratorios mantengan conversaciones periódicas sobre seguridad y compartan preocupaciones antes de lanzar modelos significativamente más avanzados.

Según Musk, antes de poner en circulación un nuevo sistema de inteligencia artificial que sea mucho más potente que los existentes, las empresas competidoras deberían tener la oportunidad de probarlo y buscar posibles comportamientos perjudiciales.

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El empresario considera que este tipo de pruebas privadas podría ayudar a detectar riesgos antes de que un modelo sea lanzado de manera generalizada.

Elon Musk señala que los laboratorios de IA deben mantener conversaciones sobre seguridad. (Foto AP/Markus Schreiber, Archivo)

Musk argumentó que una revisión de aproximadamente una semana podría ser suficiente para realizar este tipo de evaluaciones. Su propuesta está inspirada, según explicó, en conversaciones que mantuvo con Demis Hassabis, uno de los principales referentes del sector de la inteligencia artificial.

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El magnate también mostró dudas sobre la capacidad de los gobiernos para supervisar por sí solos estos sistemas. Considera que las autoridades pueden tener dificultades para seguir el ritmo de una tecnología que cambia rápidamente y requiere conocimientos técnicos especializados.

China, Estados Unidos y la carrera por la inteligencia artificial

La entrevista también abordó la competencia entre Estados Unidos y China, los dos principales protagonistas de la carrera global por la inteligencia artificial.

Musk considera que China tiene posibilidades reales de convertirse en líder de esta industria. Para el empresario, el desarrollo de modelos avanzados depende principalmente de dos recursos: chips y electricidad.

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“Las limitaciones de la IA son, básicamente, la electricidad y los chips”, afirmó.

Elon Musk. EFE/EPA/FRANCIS CHUNG/ POOL

Estados Unidos mantiene restricciones sobre la exportación de determinados chips avanzados hacia China, pero Musk considera que el país asiático podría avanzar hacia una mayor autonomía tecnológica.

El empresario también destacó la capacidad de generación eléctrica de China, un factor que considera decisivo para alimentar los grandes centros de datos necesarios para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial.

En este contexto, Musk cuestionó algunas prohibiciones sobre el uso de modelos desarrollados en China. Según su argumento, impedir que empresas estadounidenses utilicen determinados sistemas no significa que el resto del mundo vaya a dejar de utilizarlos.