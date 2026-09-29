El tenis argentino, en la cima del Challenger Tour: junto a Francia es el país con más títulos en 2026

Facundo Díaz Acosta alcanzó seis títulos Challenger en lo que va de la temporada 2026 (Crédito: Prensa AAT)

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Con uno de los presupuestos más escuetos frente a las grandes potencias del mundo, el tenis argentino se ubica como uno de los países más ganadores de la temporada en la segunda categoría del ATP Tour, el circuito Challenger. Con 18 títulos, comparte el primer lugar del ranking con Francia.

El gran artífice de esa cosecha es hasta el momento Facundo Díaz Acosta, quien aportó por sí solo un tercio de los trofeos nacionales, con seis conquistas: Tigre II, Sao Leopoldo, Francavilla, Milán, San Marino y Sevilla. Ningún otro tenista argentino se acercó a ese número, aunque lo más significativo no está solamente en la cantidad de títulos que consiguió un jugador, sino en la variedad de nombres que aparecen detrás, dado que las 18 coronas se repartieron entre 13 campeones distintos.

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Al porteño Díaz Acosta se sumaron Camilo Ugo Carabelli (Rosario), Guido Justo (Tigre I), Mariano Navone (Cap Cana), Genaro Olivieri (Santiago), Marco Trungelliti (Kigali II), Román Burruchaga (Sao Paulo), Juan Manuel Cerúndolo (Burdeos), Juan Manuel La Serna (Córdoba), Sebastián Báez (Prostejov), Luciano Ambrogi (San Miguel de Tucumán), Facundo Mena (Porto) y Alex Barrena (Buenos Aires II).

La cantidad de torneos que se disputan en Argentina y en el resto de la región también resulta clave para entender el fenómeno en números. De los 18 títulos argentinos de la temporada, 10 fueron conquistados en certámenes disputados en el país o en Sudamérica, lo que representa el 55,6% del total. La presencia de un calendario cercano, con oportunidades para sumar puntos y competir por títulos sin necesidad de afrontar grandes costos de traslado, se convirtió así en otro factor que explica la presencia argentina en lo más alto del ranking.

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El registro de Díaz Acosta también tiene una dimensión histórica para el país, con sus seis títulos, se convirtió a esta altura de la temporada en el tenista más ganador del circuito Challenger e igualó una marca que Sebastián Báez había alcanzado en 2021, Facundo Bagnis en 2016 y Juan Ignacio Chela en 2001.

Alex Barrena consiguió el último fin de semana el título en el Challenger de Buenos Aires (Crédito: Buenos Aires Challenger)

El contraste también aparece al mirar el caso de Francia, el otro país que comparte la cima con 18 trofeos. Allí también hubo un nombre destacado, Luca Van Assche, ganador de cuatro coronas (Quimper, Lille, Parma y Quebec), pero el registro francés también se distribuyó entre 13 campeones diferentes. Más atrás aparecen Estados Unidos, con 16 títulos, España y Gran Bretaña, con 14 cada uno, y Rusia, con 11. Se trata de países con estructuras y presupuestos muy superiores a los que maneja la Asociación Argentina de Tenis.

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Cabe destacar que los jugadores nacionales tendrán la oportunidad de seguir sumando títulos en los certámenes que se disputarán de acá a fin de año en Antofagasta, Santa Cruz de la Sierra, Cali, Guayaquil, Costa do Sauipe, Villa María, Lima, Montevideo, Florianópolis, Temuco, Bogotá, La Paz -en dos ocasiones-, Río de Janeiro y Nova.

Total de títulos

Argentina 18

Francia 18

Estados Unidos 16

Gran Bretaña 14

España 14

Rusia 11

Italia 9

Australia 6

Austria 6

Bélgica 6

Brasil 6

China 5

Croacia 5

República Checa 4

Suiza 4

Alemania 4

Japón 4

Hungría 4

Rusia 4

Serbia 3

Corea 3

Luxemburgo 3

Portugal 3

Bolivia 2

Chile 2

Colombia 2

Grecia 2

Países Bajos 2

Paraguay 2

Polonia 1

Macedonia 1

Rumania 1

Lituania 1

India 1

Hong Kong 1

Rumania

República Dominicana 1

Ucrania 1

Uruguay 1

Bielorrusia 1

Uzbekistan 1