Jensen Huang, CEO de Nvidia, aconseja a los niños: “Vayan a la escuela y adopten la IA”

Jensen Huang recomendó a los estudiantes que no abandonen la escuela ante el avance de la inteligencia artificial. (Reuters)

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El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, sostuvo que los jóvenes deben mantener la educación formal y aprender a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para ampliar sus capacidades. “Vayan a la escuela” e “adopten la IA”, recomendó durante una entrevista con CNN.

La conversación abordó una inquietud que atraviesa a familias, docentes y estudiantes: qué conviene estudiar en un escenario en el que herramientas de inteligencia artificial ya producen textos, imágenes, código y análisis de datos.

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Huang evitó señalar una profesión que garantice mejores ingresos en el futuro. “No sé qué carrera será la más exitosa, pero sí puedo decirles lo que les digo a mis hijos”, afirmó. Su respuesta se concentró en dos recomendaciones: continuar con la formación académica y aprender qué pueden hacer los sistemas de IA.

El CEO de Nvidia sostuvo que la IA debe servir para ampliar las capacidades de los jóvenes. (Reuters)

“Vayan a la escuela”, dijo en primer lugar. El empresario cuestionó los mensajes que presentan los estudios como un gasto inútil ante el avance de la automatización. A su entender, esa idea puede desalentar a una generación que necesitará más herramientas para interpretar un entorno tecnológico complejo.

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Huang sostuvo que la educación permite comprender mejor el mundo, revisar sesgos y tomar decisiones con más información. “Cuanto más conocimiento tengan, más informados estarán”, expresó. También planteó que la formación conserva valor incluso si las ocupaciones con mayor demanda dentro de una década todavía no están definidas.

Su segundo consejo fue que los jóvenes adopten la IA de forma activa. “Adopten la IA, aprendan qué puede hacer y no se rindan con ella”, señaló. Según explicó, el objetivo no debe ser reemplazar el esfuerzo personal, sino emplear la tecnología para ampliar las posibilidades de cada usuario. “Háganla trabajar para ustedes”, agregó.

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Huang rechazó la idea de que estudiar sea una pérdida de tiempo por la automatización. (EFE)

Para Huang, esa relación con las nuevas herramientas puede elevar las aspiraciones de los estudiantes. La inteligencia artificial puede ayudarlos a proponerse metas mayores, siempre que aprendan a utilizarla y comprendan sus límites. “Sus aspiraciones pueden ser aún más grandes”, indicó.

Huang rechazó la idea de que la IA vuelva inútiles los estudios

El CEO de Nvidia cuestionó los pronósticos que presentan a la IA como una fuerza que volverá irrelevante el esfuerzo individual. “Evitaría todo lo que desanime a los chicos de querer un futuro más grande”, expresó en la entrevista.

El empresario también rechazó la noción de que los jóvenes deban abandonar la universidad o la escuela porque sus tareas podrían ser automatizadas. “Que crean que ir a la escuela es una pérdida de tiempo y dinero es algo horrible”, remarcó.

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Jensen Huang pidió a los jóvenes que mantengan su formación académica y aprendan a usar la inteligencia artificial para ampliar sus capacidades. (Reuters)

El planteo surge mientras empresas, gobiernos e instituciones educativas revisan cómo adaptar sus programas a la expansión de la IA generativa. El debate incluye el uso de asistentes conversacionales en las aulas y la necesidad de reforzar el pensamiento crítico y el juicio ético.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que cerca del 40% de los empleos en el mundo está expuesto a transformaciones vinculadas con la inteligencia artificial. La exposición, sin embargo, no implica necesariamente la eliminación de puestos: en muchos casos, la tecnología modifica tareas y permite que los trabajadores aumenten su productividad.

El organismo también advirtió que los efectos dependerán de la preparación de los trabajadores, las empresas y los Estados. Las economías que inviertan en formación, infraestructura digital y reglas para el uso de datos podrían aprovechar mejor las ganancias de productividad y limitar las brechas entre sectores y países.

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Nvidia concentra parte de la infraestructura tecnológica que impulsa el desarrollo de la inteligencia artificial. (Bloomberg)

El uso educativo de la IA exige aprendizaje y verificación

La recomendación de Huang de “adoptar” o “involucrarse” con la IA coincide con una discusión abierta en el sistema educativo. Los sistemas generativos pueden ofrecer explicaciones adaptadas al nivel de cada alumno, resumir textos, proponer ejercicios, traducir materiales o asistir en la organización de un trabajo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que estas herramientas pueden facilitar tutorías personalizadas y aportar comentarios inmediatos sobre actividades escolares. A la vez, alertó que una dependencia excesiva de respuestas automáticas puede afectar la comprensión profunda y la retención de conocimientos.

Por ese motivo, la alfabetización en inteligencia artificial no se limita a aprender a usar un chatbot. También exige saber formular preguntas, contrastar la información, identificar errores, detectar sesgos y reconocer qué tareas requieren criterio humano.

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La OCDE advirtió que el uso educativo de herramientas generativas exige supervisión y pensamiento crítico. (Europa Press)

Los modelos de IA pueden ofrecer respuestas erróneas o inventar datos y referencias con una redacción convincente. Ese límite vuelve relevante el consejo de Huang sobre la escuela: la formación general y el conocimiento de una disciplina permiten evaluar si una respuesta automatizada es válida o si necesita correcciones.