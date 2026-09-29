Christiansen cambia la fórmula de Panamá para enfrentar a Nueva Zelanda en Japón

La selección de Panamá realizó su primer entrenamiento en el Estadio Internacional de Yokohama, donde este jueves se medirá con Nueva Zelanda por las semifinales del torneo internacional. Tomada de Fepafut

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Panamá afrontará este jueves ante Nueva Zelanda su segundo compromiso de la gira por Asia, después del empate 1-1 frente a India en un encuentro utilizado por el técnico Thomas Christiansen para observar a varios futbolistas con poca experiencia internacional.

Ahora, en Japón, el seleccionador anticipó una alineación con mayor recorrido para enfrentar a un rival mundialista.

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La selección panameña realizó este martes su primer entrenamiento en territorio japonés, con una sesión de aproximadamente una hora en el Estadio Internacional de Yokohama. En ese escenario se disputará la semifinal del Torneo Internacional ante Nueva Zelanda, programada para este jueves 1 de octubre a la 1:00 a.m., hora de Panamá.

El estadio tiene un lugar especial en la historia del fútbol. Allí se disputó la final del Mundial de Corea/Japón 2002, cuando Brasil derrotó 2-0 a Alemania con dos goles de Ronaldo. Más de dos décadas después, Panamá realizó el reconocimiento de la cancha en la que buscará avanzar a la final del cuadrangular.

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Thomas Christiansen prepara una alineación con mayor experiencia para enfrentar a Nueva Zelanda, después de utilizar a varios debutantes durante el empate 1-1 frente a India. Tomada de la Fepafut

El entrenamiento contó con la participación de todo el grupo convocado y estuvo concentrado principalmente en movimientos tácticos y trabajos de definición. La sesión se desarrolló desde las 3:00 p.m. de Japón, prácticamente en el mismo horario previsto para el encuentro, como parte del proceso de adaptación del equipo.

La principal diferencia con el partido frente a India estará en la conformación del once titular. Christiansen había utilizado aquel compromiso para observar nuevos jugadores y dar oportunidades a varios debutantes, pero el empate 1-1 dejó paso ahora a una etapa de la gira con mayor exigencia competitiva.

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“En esta gira asiática hemos estado también en la India, donde sí que probamos muchos jugadores jóvenes”, explicó Christiansen, quien adelantó que ante Nueva Zelanda reducirá la cantidad de futbolistas con menor experiencia. El entrenador considera que los próximos dos encuentros requieren un equipo más competitivo y con alternativas consolidadas.

El técnico explicó que seguirá dando espacio al talento emergente, pero sin repetir una alineación con tantos jugadores jóvenes como ante India. Panamá enfrentará primero a Nueva Zelanda y posteriormente deberá medirse con Japón o Ecuador, dependiendo de los resultados de las dos semifinales del torneo.

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Cristian “Fulo” Martínez aparece entre los jugadores de mayor experiencia con los que cuenta Thomas Christiansen y podría formar parte del once titular de Panamá este jueves frente a Nueva Zelanda en Yokohama. Tomada de la Fepafut

Nueva Zelanda eleva la exigencia

Christiansen considera que el conjunto neozelandés representa un desafío superior dentro de la preparación panameña, especialmente por su evolución durante los últimos años y su experiencia internacional. El entrenador destacó que los All Whites llegan después de disputar la Copa del Mundo de 2026 y presentan una estructura competitiva consolidada.

“Nos vamos a enfrentar a un equipo muy competitivo”, señaló el seleccionador, quien destacó el crecimiento experimentado por Nueva Zelanda bajo su actual cuerpo técnico. Para Christiansen, enfrentarse a selecciones mundialistas obliga a Panamá a elevar la intensidad y exigencia futbolística respecto de lo mostrado en el primer encuentro de la gira.

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Uno de los principales focos estará sobre Chris Wood, referente ofensivo de Nueva Zelanda, un futbolista al que Christiansen conoce directamente de su etapa como entrenador del Leeds United. El técnico panameño anticipó que será necesario mantener una vigilancia cercana sobre el delantero, sin descuidar las demás variantes ofensivas del rival.

Nueva Zelanda será el segundo rival de Panamá en su gira asiática y llega al encuentro como una selección mundialista, con Chris Wood como una de sus principales figuras ofensivas. REUTERS/Albert Gea

La presencia de Wood agrega otro elemento al desafío defensivo después de que Panamá permitiera el empate de India en su anterior presentación. El encuentro terminó 1-1 pese a que los centroamericanos habían tomado ventaja, en un partido condicionado por una formación experimental y la presencia de varios debutantes.

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Christiansen también destacó la expectativa del plantel por disputar por primera vez un partido de esta gira en territorio japonés. El entrenador reconoció la dificultad del compromiso, pero señaló que el grupo pretende aprovechar la oportunidad para medirse ante adversarios de mayor nivel internacional dentro de su preparación.

El Torneo Internacional reúne a Panamá, Nueva Zelanda, Japón y Ecuador. Tras el primer encuentro del jueves, japoneses y ecuatorianos disputarán la segunda semifinal en Yokohama, mientras la final y el partido por el tercer puesto están programados para el 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio.

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Antes de enfrentar a los All Whites, Panamá tendrá una última sesión de entrenamiento este miércoles en el Ajinomoto Field Nishigaoka, en Tokio. La práctica está prevista para las 10:00 a.m. de Japón, equivalente a las 8:00 p.m. del martes en Panamá, como cierre de la preparación.

La gira también forma parte del trabajo de Christiansen con vistas a los próximos compromisos oficiales de la selección en noviembre, cuando Panamá disputará los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Tras experimentar frente a India, el duelo con Nueva Zelanda servirá para observar una versión más experimentada del equipo.

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