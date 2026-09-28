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El golazo de Olisé para el triunfo de la Francia de Zidane y la goleada de Italia: las perlitas de la Nations League

Les Bleus vencieron por la mínima diferencia a Bélgica con un tanto en el último minuto, mientras que la Azzurra se impuso por 4-1 sobre Turquía

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Luego del triunfo por 1 a 0 sobre Turquía en su estreno, la Francia de Zinedine Zidane se quedó con una agónica victoria por 1-0 contra Bélgica por la segunda fecha de la UEFA Nations League. El flamante entrenador de Les Bleus dio un cambio rotundo (solo repitió dos titulares) y logró imponerse sobre el combinado de Mark van Bommel con un golazo de Michael Olisé. Al mismo tiempo, Italia goleó 4-1 a Turquía y volvió a ganar luego de meses de incertidumbre.

El enfrentamiento tuvo un desarrollo frenético desde el arranque. Désiré Doué se lució con una fenomenal jugada individual que, tras una serie de gambetas, terminó con un potente remate en el travesaño. En el complemento, Lucas Da Cunha volvió a estrellar un tiro en el poste para Les Bleus. Francia no logró trasladar su superioridad en el resultado —Senne Lammens sumó cinco atajadas— y Dodi Lukébakio desechó un mano a mano contra Mike Maignan para poner a Bélgica en ventaja.

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Con el correr del cronómetro, las figuras de peso en Francia ingresaron desde el banco de suplentes y, cuando el duelo se encaminaba a terminar en empate, apareció Michael Olisé con un golazo. El atacante del Bayern Múnich se llevó la pelota con el hombro en la mitad de la cancha y, a medida que soportaba la marca, trasladó el balón hasta la medialuna del área. Con un leve enganche para su zurda, el jugador de 24 años sacó un remate rasante para estampar el 1-0.

A diferencia del debut, Zidane optó por realizar múltiples modificaciones en el once titular: solo repitieron el arquero Mike Maignan y el central Maxence Lacroix. El portal L’Equipe aseguró que se trató de una “rotación” para probar a todos los jugadores. Hay que destacar que Kylian Mbappé quedó desafectado de la convocatoria por una lesión en su rodilla, la cual se produjo en su gol contra Turquía. Francia chocará contra Italia el próximo viernes.

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Turquía 1-4 Italia

En el mismo grupo que Francia y Bélgica, Italia se recompuso de la dura caída por 2-0 contra Bélgica en el Olímpico de Roma, de donde se retiró del estadio con una fuerte reprobación de los hinchas, al vencer por 4-1 a Turquía en condición de visitante. El combinado conducido por Roberto Mancini se impuso con goles de Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode y Pio Esposito.

Bastoni adelantó a la Azzurra a los ocho minutos de partido tras capturar una pelota rasante tras un tiro de esquina. Desde entonces, Italia impuso las condiciones en el desarrollo y generó una notable asociación de pases para el segundo tanto. Tras una extensa combinación, el arquero Altay Bayindir dejó corto un rebote y Davide Frattesi empujó el balón para el 2-0.

Un puñado de minutos después, luego de una buena jugada asociativa, Michael Kayode quedó solo dentro del área y definió con sutileza para aumentar la diferencia. Después de un fuerte abucheo de los hinchas, Turquía recortó distancias con un gol de Baris Yilmaz, pero Pio Esposito convirtió inmediatamente el 4-1 definitivo a favor de Italia.

La Azzurra visitará a Francia en la próxima jornada: chocarán en el Stade de France el próximo viernes 2 de octubre a las 15:45 (hora argentina).

Zidane se estrenó con dos victorias al hilo como entrenador de Francia (REUTERS/Omar Havana)
Zidane se estrenó con dos victorias al hilo como entrenador de Francia (REUTERS/Omar Havana)

La Nations League es una competición de selecciones europeas que se creó en 2018 y tiene como objetivo reemplazar buena parte de los amistosos internacionales por partidos oficiales entre equipos de nivel similar. Se disputa cada dos años y reúne a las federaciones afiliadas a la UEFA. Además del título, sus resultados pueden influir en las vías de clasificación a la Eurocopa o al Mundial.

El torneo se organiza en divisiones o ligas —A, B, C y D—, según el rendimiento previo de cada selección. En cada una hay grupos cuyos integrantes se enfrentan en partidos de ida y vuelta, como local y visitante. Este sistema incluye ascensos y descensos: los mejores de las ligas B, C y D pueden subir de categoría, mientras que los equipos ubicados en los últimos puestos de las divisiones superiores corren riesgo de bajar.

La primera edición se celebró en 2018-19 y tuvo a Portugal como campeón, tras vencer 1-0 a Países Bajos en la final disputada en Oporto. En 2020-21, Francia derrotó 2-1 a España en Milán. Dos años más tarde, La Furia Roja conquistó el trofeo frente a Croacia: empataron 0-0 tras la prórroga y el conjunto español ganó 5-4 en la tanda de penales en Róterdam. Los Lusos se impusieron con su segundo título (por penales contra España) en 2025 y buscarán defender la corona en la presente edición.

LOS PARTIDOS DE LA FECHA 2 DE LA UEFA NATIONS LEAGUE

Domingo 27 de septiembre

  • Lituania 1-1 Azerbaiyán
  • Austria 3-1 Kosovo
  • Dinamarca 2-0 Gales
  • Servia 1-2 Países Bajos
  • Gibraltar 0-0 Andorra
  • Israel 0-3 Irlanda
  • Noruega 1-2 Portugal
  • Alemania 0-1 Grecia

Lunes 28 de septiembre

Georgia 0-0 Ucrania

Armenia 2-3 Montenegro

Letonia 0-0 Chipre

Rumania 2-4 Bosnia Herzegovina

Suecia 3-1 Polonia

Irlanda del Norte 0-0 Hungria

Turquía 1-4 Italia

Bélgica 0-1 Francia

Martes 29 de septiembre

  • 13.00: Moldavia - Islas Feroe
  • 13.00: Finlandia - Bielorrusia
  • 15.45: Eslovenia - Macedonia del Norte
  • 15.45: Escocia - Suiza
  • 15.45: España - Croacia
  • 15.45: República Checa - Inglaterra
  • 15.45: Bulgaria - Estonia
  • 15.45: Eslovaquia - Kazajstán
  • 15.45: San Marino - Albania
  • 15.45: Luxemburgo - Islandia

TODOS LOS GRUPOS DE LA UEFA NATIONS LEAGUE

LIGA A

Grupo 1

  • Francia (6 puntos)
  • Bélgica (3)
  • Italia (3)
  • Turquía (0)

Grupo 2

  • Grecia (6 puntos)
  • Países Bajos (4)
  • Alemania (1)
  • Serbia (0)

Grupo 3

  • España (3 puntos)
  • Croacia (3)
  • Inglaterra (0)
  • República Checa (0)

Grupo 4

  • Portugal (6 puntos)
  • Noruega (3)
  • Dinamarca (3)
  • Gales (0)

LIGA B

Grupo 1

  • Suiza (3 puntos)
  • Escocia (1)
  • Eslovenia (1)
  • Macedonia del Norte (0)

Grupo 2

  • Ucrania (4 puntos)
  • Irlanda del Norte (4)
  • Georgia (1)
  • Hungría (1)

Grupo 3

  • Austria (6 puntos)
  • Kosovo (3)
  • Irlanda del Norte (3)
  • Israel (0)

Grupo 4

  • Suecia (6 puntos)
  • Bosnia Herzegovina (4)
  • Polonia (1)
  • Rumania (0)

LIGA C

Grupo 1

  • Albania (3 puntos)
  • Finlandia (3)
  • Bielorrusia (0)
  • San Marino (0)

Grupo 2

  • Montenegro (6 puntos)
  • Armenia (3)
  • Chipre (1)
  • Letonia (1)

Grupo 3

  • Eslovaquia (3 puntos)
  • Kazajistán (1)
  • Islas Feroe (1)
  • Moldavia (0)

Grupo 4

  • Luxenburgo (3 puntos)
  • Islandia (1)
  • Bulgaria (1)
  • Estonia (0)

LIGA D

Grupo 1

  • Malta (3 puntos)
  • Gibraltar (1)
  • Andorra (1)

Grupo 2

  • Lituania (4 puntos)
  • Azerbaiyán (1)
  • Liechtenstein (0)

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