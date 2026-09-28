El Salvador

El turismo sostiene más de 300 mil empleos en El Salvador, mientras los visitantes ya superan los 3.2 millones

La funcionaria explicó en Diálogo 21 que la información fue recopilada con cifras de empleo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y que el Gobierno espera estadísticas actualizadas para medir el comportamiento de este año

Una tarde de danza y cultura en el Centro Histórico de San Salvador
El sector turístico sostiene más de 300 mil empleos en El Salvador, según los datos expuestos por las autoridades del rubro. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
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El avance de la actividad turística empieza a reflejarse en hoteles, restaurantes, transporte, guías locales y pequeños negocios de distintas zonas del país.

El sector turístico sostiene más de 300 mil empleos en El Salvador, mientras el país recibió 3.2 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto de 2026, según datos expuestos por la ministra de Turismo, Morena Valdez.

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La funcionaria indicó que la cifra de empleos corresponde al último registro disponible, con datos al cierre de 2024 del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

El Gobierno espera la actualización de las estadísticas para conocer el comportamiento del sector durante este año, en medio de una mayor llegada de turistas y de una ampliación de la oferta de servicios.

Las declaraciones y cifras citadas en esta nota fueron brindadas por Valdez en el programa matutino Diálogo 21. La ministra afirmó que el turismo ha ampliado su impacto en el empleo formal y señaló que la información se recopila junto con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. “Más de 300 mil empleos llevamos al 2024”, dijo.

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Entrada de control migratorio en El Salvador con viajeros diversos, incluyendo familias, avanzando. Un gran mural azul y blanco dice 'El Salvador'. Una pantalla muestra '473.000 visitantes extranjeros en abril'.
El Salvador registró la llegada de 3.2 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto de 2026, con un incremento superior al 22%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento turístico se extiende a servicios y emprendimientos

El turismo reúne actividades que van más allá de los hoteles y los restaurantes. El gasto de los visitantes también llega a guías, operadores turísticos, conductores, artesanos, comerciantes, productores locales y negocios que ofrecen recorridos de café, cacao, naturaleza y bienestar.

Valdez sostuvo que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 85% del sector turístico, por lo que la expansión de los viajes puede abrir oportunidades para negocios de menor escala. La funcionaria señaló que varios emprendimientos surgieron a partir de la demanda de visitantes y luego avanzaron hacia la formalización.

La ministra mencionó experiencias turísticas vinculadas con productos locales, como las rutas de cacao y café, además de actividades en destinos de montaña, playa, sitios arqueológicos y pueblos.

Para el Gobierno, el desafío consiste en que los visitantes encuentren alojamiento, alimentación y actividades en más zonas del país.

El flujo de turistas también ha impulsado capacitaciones para prestadores de servicios. Según Valdez, instituciones públicas, gremiales y organismos vinculados al turismo desarrollan formación para que pequeños empresarios utilicen herramientas digitales e inteligencia artificial en la promoción de sus negocios.

Vista aérea de un muelle en el puerto de La Libertad al atardecer, El Salvador, el 1 de mayo de 2026. Foto Infobae/Rudy Quiroz / AFP
Los ingresos por divisas turísticas superaron los 2,800 millones de dólares hasta agosto, con la meta anual de alcanzar 4.2 millones de visitantes. Foto Infobae/Rudy Quiroz / AFP

Los visitantes superaron los 3.2 millones hasta agosto

El Salvador acumuló 3.2 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto, una cifra que representa un aumento de más del 22% frente al mismo período del año anterior, según los datos presentados por la ministra.

El país tiene como meta alcanzar 4.2 millones de visitantes durante 2026. Hasta agosto, los ingresos por divisas vinculados al turismo superaban los $2,800 millones, de acuerdo con Valdez.

La ministra explicó que el aumento de visitantes fue superior al crecimiento de las divisas debido a la duración de las estadías. Una parte importante de los viajeros procede de Guatemala y Honduras, mercados cuyos turistas suelen permanecer entre dos y cuatro días en El Salvador.

“Estamos creciendo a dos dígitos”, afirmó Valdez al referirse a los ingresos por visitantes y a la entrada de divisas. También indicó que el gasto se mide mediante encuestas realizadas en aeropuertos y fronteras, con preguntas sobre alojamiento, alimentación, transporte, recorridos, compras y otros servicios.

San Salvador y La Libertad concentran más del 40% del inventario de hospedaje, restaurantes y atracciones del país. (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas)
San Salvador y La Libertad concentran más del 40% del inventario de hospedaje, restaurantes y atracciones del país. (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas)

El reto es distribuir la actividad fuera de los destinos más visitados

San Salvador y La Libertad concentran más del 40% del inventario turístico, según la ministra. En esas zonas se agrupa una parte relevante de la oferta de hospedaje, restaurantes y actividades para viajeros.

Valdez planteó que el siguiente paso es fortalecer otros destinos para distribuir la llegada de turistas y ampliar las oportunidades de empleo. Entre las zonas mencionadas figuran San Miguel, Santa Ana, Chalatenango, Morazán, San Vicente y Cabañas.

La estrategia incluye promover eventos deportivos y culturales en distintos puntos del país, con el objetivo de atraer visitantes y generar demanda para nuevos servicios turísticos.

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