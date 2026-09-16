Alemania da un paso hacia el transporte autónomo: un camión eléctrico ya circula sin conductor

El vehículo de Lidl opera con nivel 4 de automatización en una ruta de Edermünde y puede moverse sin una persona a bordo ni supervisión continua (@Einride)

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Lidl, cadena alemana de supermercados de descuento fundada en 1973, puso en marcha esta semana en Edermünde, localidad del estado de Hesse, el primer camión eléctrico autónomo operado por un distribuidor de alimentos en Alemania. El vehículo, sin cabina ni conductor, circula por vías públicas y conecta el centro de distribución local con una tienda cercana, donde cubre el suministro completo de productos secos, según informó Euronews.

La operación se lleva adelante junto a Einride, empresa tecnológica sueca especializada en transporte autónomo, y se extenderá durante cuatro meses como prueba piloto. El proyecto surge en un contexto de escasez de conductores calificados y cadenas de suministro cada vez más complejas en el principal mercado europeo de transporte de mercancías por carretera.

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El vehículo opera en nivel 4 de automatización, con autorización del organismo federal de tránsito

La unidad usa sensores, cámaras y control remoto para unir un centro logístico con una tienda cercana (@Einride)

El camión funciona bajo el nivel 4 de automatización SAE, el segundo más elevado dentro de una escala de seis niveles que va del 0 al 5. En este estándar, el sistema asume de forma permanente el control total de la conducción dentro de un área de operación claramente delimitada: ninguna persona interviene ni supervisa el trayecto.

En lugar de una cabina tradicional, el vehículo se vale de sensores, cámaras y un sistema de control remoto para desplazarse. Cuando detecta que se acerca a los límites de su zona de operación o registra alguna anomalía, el camión entra por cuenta propia en un estado seguro. Para operar en Edermünde, el Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), organismo federal alemán de tránsito, otorgó una autorización oficial al proyecto.

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La plataforma tiene capacidad para 15 europalets y realizará más de 3.000 transportes

La prueba piloto durará cuatro meses en el estado de Hesse, con hasta tres trayectos diarios y una capacidad de 15 europalets por viaje (@Einride)

En la plataforma del camión rígido caben 15 europalets -plataforma para almacenar y transportar productos de forma eficiente-. El vehículo realiza hasta tres trayectos diarios y, a lo largo del periodo de prueba de cuatro meses, está previsto que transporte más de 3.000 palets. Para Lidl, integrante del grupo Schwarz, el proyecto apunta a dos problemas concretos: las cadenas de suministro de alta complejidad y la escasez de conductores calificados.

Thomas Dangelmayer, responsable de logística operativa de Lidl en Alemania, señaló que “la inteligencia genera eficiencia, y ese es el pilar de una disponibilidad de mercancías fiable a largo plazo”. Por su parte, Roozbeh Charli, director ejecutivo de Einride, destacó que el proceso alemán de homologación “se encuentra entre los más estrictos del mundo” y que superarlo “marca el camino para escalar con decisión”. Ambas declaraciones forman parte del comunicado oficial de la cadena de supermercados.

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Con 39 centros de distribución y más de 3.250 tiendas en el país, la cadena opera una red logística muy densa. Si la ruta de Edermünde funciona según lo previsto, el siguiente paso será probar un modelo milkrun, con paradas múltiples en otra ubicación.

Europa avanza en transporte autónomo, aunque la regulación sigue siendo el principal obstáculo

Lidl pone a prueba un camión eléctrico autónomo para aliviar la escasez de conductores (Captura de video)

Las entregas con camiones autónomos en Europa tienen antecedentes. En 2019, Einride puso en circulación en Suecia el vehículo T-Pod, su primer camión eléctrico sin cabina en operación de prueba entre dos almacenes del operador logístico DB Schenker, según consignó Euronews. Según la propia empresa, opera actualmente alrededor de 250 camiones para más de 30 clientes en siete países.

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La competencia internacional también avanza: nuevos actores de fuera del continente buscan ingresar al mercado europeo, con pruebas en curso en países como Croacia. Un análisis de una consultora privada, proyecta que solo en Europa el transporte autónomo de mercancías por carretera podría generar entre 80.000 y 120.000 millones de euros (USD 92.292,8 y USD 138.439,2 millones) en facturación para 2035.

La velocidad de expansión de esta tecnología depende, en gran medida, del marco regulatorio. Alemania y otros 16 Estados de la Unión Europea buscan coordinar el desarrollo de vehículos automatizados para que las habilitaciones nacionales tengan validez cruzada entre países. El objetivo es que un camión autorizado en Alemania pueda circular, en el futuro, también en Francia o en Países Bajos.

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