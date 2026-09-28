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La enfática respuesta de Carlo Ancelotti a las críticas por el presente de la selección de Brasil

El técnico italiano enfrentó los cuestionamientos tras el empate ante Australia y la eliminación ante Noruega en el Mundial

La reflexión de Carlo Ancelotti a los cuestionamientos por el presente del seleccionado brasileño
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Carlo Ancelotti respondió a las críticas sobre el presente de la selección brasileña, antes del segundo amistoso contra Australia. Los cuestionamientos apuntaron al mal momento del equipo, eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Noruega y condicionado por el empate 1-1 frente al conjunto oceánico en el comienzo del ciclo hacia la Copa América 2028 y la Copa Mundial 2030.

El entrenador dejó claro que los planteos no cambiarán su plan de trabajo ni la idea que sostiene para el futuro del plantel. “La crítica a mi trabajo es algo que siempre ha existido y siempre existirá. Esta crítica no afecta la idea que tengo para el futuro de esta Selección, de estos jugadores. En cuanto a la crítica, ¿puede afectar en algún porcentaje la idea que tengo del futuro? Cero”, expresó Ancelotti.

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La postura del técnico italiano fue una respuesta directa a quienes esperan una reacción inmediata de Brasil dentro del campo. Ancelotti consideró: “La prioridad ahora es construir una nueva generación que pueda acompañar a Brasil para la Copa América y para el Mundial. Puede ser que hoy los 26 convocados no sean los mejores absolutos, pero es parte del proceso. Nuestro trabajo es seguir de cerca a los atletas”.

Carlo Ancelotti aseguró que los cuestionamientos externos no modificarán su proyecto, mientras trabaja en la renovación del plantel
Carlo Ancelotti aseguró que los cuestionamientos externos no modificarán su proyecto, mientras trabaja en la renovación del plantel

Ancelotti tiene contrato como entrenador de Brasil hasta la Copa Mundial 2030 y reconoció que el cargo conlleva una exigencia constante. El técnico remarcó: “Estamos trabajando para que la selección sea protagonista. La expectativa de ser entrenador de la selección es muy alta, aquí tienes que ganar la Copa del Mundo. No recuerdo ni un año que la expectativa no era alta en mi carrera. Siempre tiene que ser alto y dar lo máximo por nuestro trabajo”.

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Brasil todavía afrontará dos compromisos durante esta fecha FIFA. Este martes, a las 7:00, volverá a jugar contra Australia en Brisbane, en el segundo amistoso de una gira por Oceanía y Asia. El sábado, la selección brasileña se medirá con India en Calcuta a las 11:00, en el cierre de una serie de partidos que permitirá al cuerpo técnico probar alternativas para el nuevo ciclo.

Carlo Ancelotti supervisando los entrenamientos de Brasil. - Crédito: CBF
El técnico de Brasil prepara los próximos partidos internacionales con miras a las competencias continentales y mundiales (Crédito: CBF)

Para el encuentro ante Australia, el entrenador anticipó una modificación en el sistema. Brasil dejará la formación con cuatro delanteros que utilizó en el empate del viernes y pasará a un 4-3-3, con tres atacantes y tres futbolistas en el mediocampo. “Controlar las transiciones es muy importante. Australia no tuvo la oportunidad de contraatacar con nosotros con cuatro delanteros. A veces con tres tenemos más dificultades para crear oportunidades. No terminamos bien (1 a 1). Podemos controlar con tres o con cuatro atacantes”, explicó Ancelotti. El técnico utilizó ese análisis para explicar que la elección táctica depende de la búsqueda de equilibrio entre el control del rival y la capacidad ofensiva de Brasil.

El entrenador también sostuvo que el plantel no interpreta los próximos encuentros como simples partidos de preparación. Ancelotti afirmó que la responsabilidad de representar a Brasil obliga a asumir cada presentación con la misma seriedad, más allá de que se trate de amistosos. “Nadie en el comité técnico o entre los jugadores piensa que vamos a jugar sólo un amistoso. Creemos que vamos a representar un país enorme, una camisa enorme. Para nosotros un partido de la Copa del Mundo y contra Australia es lo mismo. Representamos a la selección nacional más grande en la historia del fútbol”.

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