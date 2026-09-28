Una docente asesinada y dos niñas huérfanas: Feminicidios en Cuba llegan a 50 en lo que va del año

Una mujer con mascarilla morada sostiene un cartel con el mensaje 'Ya no más feminicidios' durante una manifestación junto a otras personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este lunes un nuevo feminicidio en Cuba, que elevó a 50 el total de crímenes machistas reportados este año, de acuerdo con los datos compilados por la agencia EFE.

La víctima fue Didianny Barreto Palmero, una trabajadora de la educación de 34 años, asesinada el 25 de septiembre por su expareja en Ceballos, una localidad de la provincia de Ciego de Ávila, en el centro de Cuba.

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El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) calificó el caso como un hecho de “extrema violencia”. Según las verificaciones realizadas con fuentes familiares y comunitarias, el agresor se suicidó después del crimen.

Barreto Palmero era madre de dos niñas, fruto de una relación anterior, que quedaron huérfanas. La organización envió sus condolencias a las hijas de la víctima, a sus familiares, allegados y a la comunidad rural donde residía.

Una ilustración de la bandera de Cuba acompañada por siluetas femeninas simboliza la problemática de los feminicidios en la isla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El observatorio investiga otros 22 posibles feminicidios en dos años

AT mantiene abiertas investigaciones sobre 12 posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre en contexto feminicida reportados en 2025. A esa lista se suman once posibles feminicidios y diez intentos denunciados durante 2026.

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El registro de la plataforma documentó diez feminicidios durante julio y agosto de este año. Ocho ocurrieron en julio y dos en agosto, en hechos distribuidos entre siete provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.

La provincia de Mayabeque concentró tres de esos casos, la cifra más alta entre los territorios identificados durante esos dos meses. Los datos del observatorio indican que seis de los diez agresores eran exparejas de las víctimas y dos mantenían una relación de pareja con ellas.

Las víctimas tenían entre 17 y 81 años. El grupo etario de 31 a 45 años reunió cuatro de los diez casos documentados en julio y agosto.

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Una representación gráfica con el mapa de Cuba y figuras de mujeres ilustra las 50 víctimas de feminicidio verificadas en la isla durante el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las organizaciones advierten sobre antecedentes de violencia en varios casos

Alas Tensas advirtió que los crímenes aumentaron durante la primera mitad del año. Entre mayo y junio, su conteo registró 17 feminicidios, siete de los cuales tuvieron como presuntos agresores a hombres con antecedentes de violencia.

La organización considera que la crisis económica y energética que atraviesa la isla ha ampliado la desprotección de mujeres y niñas. También alertó sobre la continuidad de agresiones letales dentro de relaciones formales y después de separaciones.

AT denunció “la persistencia de la violencia extrema” contra las mujeres en Cuba y señaló que los feminicidios vinculados con parejas y exparejas aún presentan “altos niveles de brutalidad”.

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El régimen cubano no reconoce el feminicidio como una figura penal específica dentro de su Código Penal. Los medios estatales, además, informan de forma limitada sobre estos hechos.

Las autoridades han afirmado que existe una política de “tolerancia cero” frente a la violencia machista. El régimen confirmó recientemente que los tribunales identificaron 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género durante los juicios realizados el año pasado. Esos casos involucraron a parejas, exparejas u otras personas.

De acuerdo con las cifras elaboradas por EFE a partir de los registros de organizaciones feministas, en 2025 hubo al menos 46 asesinatos machistas en Cuba.

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