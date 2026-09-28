Iván de Pineda sobre el blooper de Maru Botana en Pasapalabra: “Esto es viral, Maru”

Maru Botana y su blooper en Pasapalabra

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Una consigna sobre “ganas de comer” terminó en una sucesión de respuestas inesperadas, risas y una palabra que quedó instalada en el estudio: “almejas”. Maru Botana protagonizó un blooper en Pasapalabra mientras intentaba encontrar un sinónimo de apetito, con Iván de Pineda como conductor y corrector de cada una de sus ocurrencias.

El juego parecía simple. La cocinera debía responder una consigna vinculada con una expresión que definiera el deseo de comer. Sin embargo, Botana interpretó la pregunta de otra manera y lanzó una respuesta que no tenía relación con el desafío. “Sería esto”, dijo al comienzo, antes de que De Pineda frenara la dinámica.

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Confundió una consigna sobre el apetito y respondió “almejas” en Pasapalabra

“Escuchá. Pará. No, no te pregunté qué querías comer. Vamos de vuelta”, le aclaró el conductor. La intervención no alcanzó para ordenar la situación, porque otra participante admitió que tampoco había entendido cuál era la respuesta que buscaba el juego.

Maru Botana pasó de “hambrienta” a “almejas” en segundos

La confusión derivó en un intercambio cada vez más hilarante. Mientras intentaba encontrar la palabra correcta, Maru Botana propuso “hambrienta”, aunque una voz desde el equipo le marcó que esa opción llevaba H y no correspondía a la consigna. Después ensayó con “ansiosa”, pero tampoco era la definición solicitada.

Entre risas, otra de las participantes sugirió “antojo”. Botana tomó esa alternativa, aunque el conductor volvió a intervenir para remarcar que la respuesta no debía ser algo que quisiera comer, sino el término que describiera esa sensación.

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Iván de Pineda le anticipó a Maru Botana que la mención de la palabra almejas se difundiría en redes sociales

La escena alcanzó su momento más recordado cuando De Pineda le preguntó, con tono de broma, si estaba pensando en almejas. La referencia no fue casual: en medio de su búsqueda, la cocinera había dicho una serie de palabras sueltas, entre ellas “Alfonso” y “albúminas”, hasta que “almejas” se convirtió en el centro de las carcajadas.

“Esto es viral. Esto es viral, Maru, ya te lo digo”, anticipó Iván de Pineda, mientras el resto del estudio se reía. Botana respondió con humor y continuó defendiendo su razonamiento: “O sea, es el sinónimo”.

El conductor insistió varias veces con la pregunta clave: “¿De qué?”. Botana volvió a responder “de ganas de comer”, una fórmula que dejaba en evidencia que seguía atrapada en la misma interpretación. Desde el equipo intentaron ayudarla y explicaron que debían encontrar “la expresión que defina eso”.

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El equipo rival estuvo integrado por Verónica Lozano, Ian Lucas y Agustín Cachete Sierra

Finalmente aparecieron las respuestas esperadas. “Antojo”, propuso una de las invitadas, mientras De Pineda sumó “apetito”. La situación se volvió todavía más graciosa porque Botana aseguró que ella ya había dicho “antojo”, aunque el conductor le recordó que antes había respondido “hambre”, otra palabra que, además de no ser la elegida, debía escribirse con H.

El blooper se produjo durante una emisión especial de Pasapalabra, ciclo de Telefe conducido por De Pineda. En ese programa, Botana integró un equipo junto a Mica Viciconte y Lola Latorre. Del otro lado compitieron Verónica Lozano, Ian Lucas y Agustín “Cachete” Sierra.

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Mica Viciconte y Lola Latorre acompañaron a Botana en el especial

Maru Botana tomó sus equivocaciones con humor y admitió que no sabía jugar

La presencia de Botana en el ciclo estuvo vinculada con el especial previo al estreno de una nueva temporada de MasterChef Celebrity. La cocinera participa como jurado del reality, mientras que Viciconte y Latorre se sumaron a su equipo para las pruebas de palabras, memoria y velocidad que propone el formato.

Lejos de incomodarse por las equivocaciones, Botana se sumó a las risas y hasta cuestionó el juego: “Bueno, no sabía jugar. Dale, no joda”. De Pineda, por su parte, sostuvo el tono cómplice de la escena y le agradeció por los momentos que había dejado frente a cámara.

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Así, una pregunta sobre el apetito terminó con una respuesta improbable, “almejas”, y con el conductor anunciando que el fragmento tenía todos los ingredientes para circular en redes.