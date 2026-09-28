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La Euroliga de básquet incorpora la inteligencia artificial: cómo funciona el sistema de “14 reglas”

El procedimiento para la designación de los árbitros también llegará a la BKT EuroCup, la segunda competencia continental

El básquet pone primera con el uso de la inteligencia artificial (EFE/Santi Otero)
El básquet pone primera con el uso de la inteligencia artificial (EFE/Santi Otero)
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La Euroliga de básquet dio un paso concreto hacia la automatización de sus procesos internos: desde la primera jornada de la temporada, las designaciones de los equipos arbitrales se determinan mediante un sistema basado en inteligencia artificial. La herramienta, desarrollada por Euroleague Basketball, analiza decenas de variables al mismo tiempo y aplica un conjunto de criterios predefinidos por el propio Departamento de Arbitraje de la competición para decidir quién arbitra cada partido.

El sistema no interviene en las acciones dentro de la cancha ni reemplaza el juicio de los árbitros durante los encuentros. Su función es anterior al pitido inicial: procesar información, cruzar datos y establecer qué combinación de jueces resulta más adecuada para cada partido y jornada. En la práctica, se trata de una herramienta de apoyo para quienes tienen a cargo la planificación de las designaciones, un proceso que hasta ahora exigía analizar manualmente una gran cantidad de factores de manera simultánea.

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El sistema aplica 14 reglas organizadas en tres grandes áreas

Para llegar a una designación, la herramienta evalúa factores como la jerarquía de cada árbitro, su historial de partidos dirigidos, la carga de trabajo acumulada, el contexto de cada encuentro y la composición de los equipos arbitrales. También contempla la combinación de nacionalidades dentro de cada terna y la frecuencia con la que determinados jueces han arbitrado a los mismos equipos, con el objetivo de evitar repeticiones que puedan comprometer la percepción de imparcialidad.

Todos esos criterios se articulan en 14 reglas distribuidas en tres ámbitos: criterios deportivos, gestión del calendario y de la carga de trabajo, e integridad. La lógica detrás del diseño es que cada jornada contemple la mayor cantidad posible de variables y que las asignaciones mantengan coherencia a lo largo de toda la temporada.

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Daniel Hierrezuelo, director de Arbitraje de Euroleague Basketball, describió el alcance de la herramienta y explicó el razonamiento que llevó a su implementación. “La tecnología nos brinda la oportunidad de llevar el proceso de designación arbitral a otro nivel, ya que nos permite analizar una cantidad muy amplia de información y aplicar un conjunto coherente de criterios a cada partido”, afirmó el español. El directivo agregó que el objetivo es utilizar la innovación para apoyar el trabajo de los árbitros y optimizar la distribución de las designaciones durante la temporada.

La herramienta también llegará a la BKT EuroCup la próxima semana

El debut del sistema tuvo lugar en la primera jornada de la Euroliga y su incorporación no se detendrá ahí. Euroleague Basketball confirmó que la herramienta se extenderá a la BKT EuroCup (la segunda competición en importancia en el Viejo Continente) a partir de la jornada inaugural de esa competición, prevista para la semana próxima. De ese modo, el sistema quedará activo en los dos principales torneos de clubes del básquet europeo desde el inicio mismo de la temporada.

La apuesta de la organización apunta, en última instancia, a garantizar consistencia, transparencia e imparcialidad en un proceso que históricamente dependió de la capacidad de los coordinadores para procesar múltiples datos al mismo tiempo. Con la inteligencia artificial como soporte, ese trabajo pasa a estar respaldado por un mecanismo automatizado que puede evaluar en simultáneo todas las variables que antes requerían revisión manual.

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