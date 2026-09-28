El Salvador

Novio salvadoreño de Sheynnis Palacios sugiere casarse en la Catedral Metropolitana de San Salvador

Durante un paseo por el corazón capitalino, el salvadoreño lanzó la propuesta entre risas mientras mostraba a la ex Miss Universo uno de los templos más emblemáticos del país

(Captura de video)
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El salvadoreño Carlos Arias sugirió que podría casarse con Sheynnis Palacios en la Catedral Metropolitana de San Salvador, durante un recorrido que la ex Miss Universo compartió en sus redes sociales por distintos espacios del centro histórico de la capital salvadoreña.

La propuesta surgió cuando el salvadoreño presentó a Sheynnis Palacios uno de los sitios elegidos para la visita. “¿Qué si nos casamos aquí? ¿Sí?”, le preguntó entre risas frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador. La modelo nicaragüense no respondió a la sugerencia en ese momento.

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Carlos Arias llevó a Sheynnis Palacios por el centro histórico de San Salvador

En el video, Carlos Arias contó que había prometido mostrarle “un rinconcito” de su país cada vez que ella viajara a El Salvador. “Quiero que la viva conmigo”, dijo antes de comenzar el recorrido por el centro histórico.

El primer destino fue la catedral. Arias señaló que el templo sufrió un incendio en 1951 y afirmó que fue consagrado en 1999. Durante la visita, Palacios identificó una imagen religiosa y comentó: “Esa es la patrona de mi país”.

El salvadoreño Carlos Arias sugiere casarse con Sheynnis Palacios en la Catedral Metropolitana (Captura de video)
El salvadoreño Carlos Arias sugiere casarse con Sheynnis Palacios en la Catedral Metropolitana (Captura de video)

La ex Miss Universo expresó sorpresa en varios momentos del recorrido. “No puedo”, dijo antes de elevar la voz por la emoción que le generó el lugar.

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Luego, la pareja se trasladó al Palacio Nacional de El Salvador, donde una guía les explicó parte de la historia de la construcción. Arias respondió una de las preguntas sobre su financiamiento y mencionó la exportación del café.

Palacios también compartió un dato sobre el vínculo entre Nicaragua y El Salvador. “Hay algo que nosotras compartimos El Salvador y Nicaragua, y es el ave nacional. Y para nosotros es el guardabarranco”, señaló.

La visita incluyó una biblioteca y finalizó en un restaurante con vista al centro de San Salvador. Arias pidió a sus seguidores que recomendaran otros lugares del país para llevar a Palacios, quien afirmó que estaba “emocionada por seguir conociendo El Salvador” junto a él.

Deseos de maternidad

Sheynnis Palacios, ex Miss Universo nicaragüense, afirmó en agosto durante su participación en Top Chef VIP: “Quiero ser mamá antes de los 30 años, o sea, ahorita”. La modelo también identificó a su actual pareja, el deportista y modelo salvadoreño Carlos Arias, como el “príncipe” que esperaba encontrar.

Tras el paseo por el centro histórico de San Salvador, la ex Miss Universo confesó estar emocionada por seguir explorando el país junto a su pareja (Captura de video)
Tras el paseo por el centro histórico de San Salvador, la ex Miss Universo confesó estar emocionada por seguir explorando el país junto a su pareja (Captura de video)

La exreina de belleza habló de su vida privada mientras conversaba con el actor mexicano Carlos Ferro y otros participantes del programa culinario. Ante una pregunta sobre su estado civil, aclaró que nunca estuvo casada ni recibió un anillo de compromiso, aunque estuvo cerca de formalizar una relación con el venezolano Carlos Gómez.

Palacios recordó una frase que escuchó durante ese vínculo y la respuesta que dio entonces: “A mí una vez me dijo: ‘Despertá, que en la vida real no existen los príncipes’. Y yo muy digna le dije: ‘Tal vez no seas vos, pero sí hay un príncipe afuera’”.

La nicaragüense sostuvo que esa persona llegó a su vida con Carlos Arias, con quien oficializó su noviazgo. Desde entonces, ambos han mostrado momentos de su relación en redes sociales y se han convertido en una pareja seguida dentro del entretenimiento centroamericano.

La pareja pasó un fin de semana en El Salvador, país natal de Arias y uno de los destinos preferidos de Palacios. Ambos asistieron al concierto que reunió a los intérpretes de bachata Romeo Santos y Prince Royce, donde cantaron, bailaron abrazados y compartieron imágenes de la noche en sus redes sociales.

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