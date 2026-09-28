Oro, café y trabajo forzoso: por qué el modelo exportador de Nicaragua lo ata al eslabón más barato de la cadena global

Un collage con la bandera de Nicaragua presenta los productos de exportación del país, como el oro, el café y la carne bovina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La economía nicaragüense ocupa el puesto 111 de 130 en el Índice de Complejidad Económica que elabora el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), apenas por encima de Venezuela y entre los lugares más bajos de toda América Latina.

El dato, citado por Divergentes, medio de periodismo independiente sobre Nicaragua, a partir del Observatory of Economic Complexity, contradice de plano la idea de que el país pueda convertirse en “el supermercado del mundo”.

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Ese eslogan lo repitió en uno de sus videos un integrante de una familia que gobernó Nicaragua en el pasado y que hoy produce contenido en YouTube. Según recoge Divergentes, el youtuber planteó que uno de los pilares para volver al país “una potencia mundial” pasa por “dejar de ser una finca de subsistencia para ser el supermercado del mundo”.

El índice mide qué tan difícil es copiar lo que un país produce

El Índice de Complejidad Económica, creado por Hidalgo y Hausmann en 2009, no mide cuánto exporta un país, sino cuán sofisticado y diverso es lo que vende afuera.

Su conclusión central, retomada por Divergentes, resulta incómoda para el eslogan agroexportador: no crecen los países que producen más volumen, sino los que fabrican bienes que pocos saben hacer.

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Nicaragua no encaja en esa categoría. En 2024, según datos del Observatory of Economic Complexity que reproduce el medio, el oro fue el principal producto exportado por el país, con USD 1,410 millones, por delante de las camisetas de punto (unos USD 1,000 millones) y el cable aislado (USD 800 millones).

El café, símbolo tradicional del agro nicaragüense, quedó cuarto, con USD 547 millones.

Bloques de queso blanco nicaragüense apilados en cajas de madera con etiquetas de exportación, frente a un camión de carga con el logo de El Salvador en un almacén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un país que exporta materias primas sin transformar queda expuesto a fuerzas que no controla: el precio internacional y el clima. El modelo “supermercado” convierte al productor en simple tomador de precios, mientras el valor real de la cadena —marca, logística, datos del consumidor— queda en manos de quien controla el estante, no de quien llena el pasillo.

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Las exportaciones crecieron, pero el oro sigue dominando

El comportamiento reciente confirma ese patrón. Nicaragua exportó USD 5,132 millones en bienes durante el primer semestre de 2026, un alza interanual de 15.6%, según cifras del Banco Central del país difundidas por Infobae. El crecimiento estuvo impulsado, otra vez, por el oro, el café y la carne bovina.

El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, declaró a Canal 8 que “el oro, el café y la carne bovina lideraron las exportaciones”, en un informe reproducido por Infobae.

La baja de la minería en Nicaragua se vinculó con una menor producción y exportación de oro, uno de los principales productos de venta externa del país./ (Imagen ilustrativa Infobae)

Reyes había estimado que la actividad económica creció 4.1% entre enero y junio de ese año, dentro de una tendencia de expansión que el organismo atribuye a cinco años consecutivos de crecimiento.

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Infobae agregó un dato que complica el relato del supermercado exitoso: el país enfrenta nuevos aranceles y restricciones de Estados Unidos sobre productos nicaragüenses vinculados con denuncias de trabajo forzoso y violaciones de derechos humanos. Las exportaciones de zona franca cayeron 10,1% en el mismo semestre.

La brecha regional acumulada desde el siglo XX

La distancia entre modelos de desarrollo no es nueva en la región. A mediados del siglo XX, mientras José Figueres abolió el ejército costarricense en 1948 y redirigió ese gasto hacia educación y salud, Nicaragua bajo Somoza —y Honduras bajo Carías, Guatemala bajo Estrada Cabrera— apostó por fuerzas represivas y un modelo agroexportador al servicio de pocos, según reconstruye Divergentes.

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Las cifras actuales de complejidad económica reflejan esas decisiones acumuladas: Costa Rica ocupa hoy el puesto 49 del ranking mundial y exporta dispositivos médicos de alto valor agregado. Honduras se ubica cerca del puesto 88, todavía concentrada en manufactura de bajo valor. Nicaragua cierra la tabla regional en el puesto 111 de 130.

Cuando una economía pequeña exporta bienes que el resto del mundo también produce con facilidad, pierde poder de negociación. Los jornaleros y pequeños productores terminan cobrando muy por debajo de sus pares en países con mayor escala, no por falta de esfuerzo sino por el diseño mismo del modelo, señala el análisis.

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Cuando una economía pequeña exporta bienes que el resto del mundo también produce con facilidad, pierde poder de negociación. Los jornaleros y pequeños productores terminan cobrando muy por debajo de sus pares en países con mayor escala, no por falta de esfuerzo sino por el diseño mismo del modelo.

Vietnam y Singapur muestran otra ruta posible

Divergentes contrapone dos ejemplos de países que lograron dar el salto. Vietnam no escaló en complejidad económica exportando más arroz, sino incorporando capacidades en electrónica y manufactura de valor creciente, tras reconstruirse luego de guerras contra potencias extranjeras. Singapur, con un liderazgo que el medio describe como “bastante más serio”, llevó ese proceso todavía más lejos.

La clave, según el concepto de capacidad de absorción acuñado por Cohen y Levinthal en 1990, no es abrir la puerta a la inversión extranjera —algo que Centroamérica hace desde el siglo XIX— sino construir la habilidad local para asimilar ese conocimiento externo y convertirlo en capacidades propias.

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Sin esos encadenamientos productivos, hacia atrás y hacia adelante en la cadena, el país queda con lo que el análisis llama economías de enclave: generan empleo temporal y divisas, pero no derraman valor sobre el resto del tejido productivo nacional.

La pregunta de fondo, cierra Divergentes, no es agrícola sino de identidad estratégica: si Nicaragua aspira a surtir las góndolas del mundo o a diseñar lo que va dentro de ellas. “El supermercado del mundo” suena a ambición, pero condena al país a competir para siempre por el precio en el eslabón más barato de la cadena global.