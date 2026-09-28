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Cine privado, piscina y una disco: así es la mansión que le perteneció a Mike Tyson y está a la venta en USD 10 millones

Una lujosa vivienda de 4.814 metros cuadrados, que perteneció al boxeador y más tarde al rapero 50 Cent, está activa en el mercado inmobiliario

La mansión de Tyson
Imagen aérea de la mansión (Douglas Elliman Real Estate)
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Una mansión de Connecticut que perteneció al boxeador Mike Tyson y, más tarde, al rapero 50 Cent, está a la venta en el mercado inmobiliario con un precio de 9,9 millones de dólares. La propiedad, ubicada en el número 50 de Poplar Hill Drive, en la localidad de Farmington, ocupa unos 4.814 metros cuadrados (51.800 pies cuadrados) construidos sobre un terreno de 7,1 hectáreas (17,6 acres), según informaron Realtor y The Wall Street Journal.

Tyson adquirió la vivienda en 1996 por unos 3 millones de dólares, de acuerdo con el registro consultado por Realtor.com. En 2003, el boxeador se la vendió al músico Curtis Jackson, conocido artísticamente como 50 Cent, por 4,1 millones de dólares. Según relató el propio rapero en el programa de televisión Million Dollar Listing New York, la compra respondió a una decisión de inversión inmobiliaria tras una gira que le había dejado ganancias considerables.

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Tyson, por su parte, se tuvo que desprender de la lujosa vivienda después de dilapidar una fortuna estimada entre los 265 y 442 millones de euros y declararse en bancarrota.

Tyson vendió la mansión por problemas financierons (Kevin Jairaj-Imagn Images/File Photo)
Tyson vendió la mansión por problemas financierons (Kevin Jairaj-Imagn Images/File Photo)

Durante los años en que fue propietario, 50 Cent utilizó parte de la mansión como espacio de trabajo musical. La casa cuenta con un estudio de grabación en el que el artista compuso su álbum de 2005 “The Massacre”, según confirmó The Wall Street Journal. De todos modos, el artista optó por desprenderse del inmueble por sus altos costos de mantenimiento: un estimado de 63.000 dólares al mes. La tasación inicial fue de USD 17 millones.

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La propiedad permaneció en el mercado durante varios años, con sucesivas rebajas de precio, antes de encontrar comprador en 2019.

La mansión de Tyson
La piscina ubicada en el interior (Douglas Elliman Real Estate)

El matrimonio conformado por Casey y Shera Askar, inversores del sector gastronómico radicados en Florida, compró la vivienda por 2,9 millones de dólares, una cifra un 84% menor a la que se había pedido originalmente por la propiedad en 2007. La pareja, que tiene siete hijos, la destinó a uso vacacional durante los períodos de verano y las fiestas de fin de año.

Según el relato de Casey Askar a The Wall Street Journal, el prolongado estancamiento del inmueble en el mercado —con varias bajas sucesivas de precio— les permitió negociar una compra conveniente y destinar recursos propios a personalizar la propiedad conforme a las necesidades de la familia. La inversión superó los 3 millones de dólares y sumó ambientes como una discoteca privada, un casino, un salón para fumar puros y siete cocinas.

La mansión de Tyson
El cine privado (Douglas Elliman Real Estate)

La mansión tiene 19 habitaciones y conserva instalaciones originales como una piscina cubierta, un cine privado y espacios recreativos de gran escala, como una disco, bautizada TKO. Sí, el guiño a Tyson, bien visible. El listado actual está a cargo de la agente inmobiliaria Sherry Borgeson, de Berkshire Hathaway HomeServices New England Properties, firma que gestiona la venta por 9,9 millones de dólares.

El valor solicitado por la mansión supera ampliamente los precios de referencia de la zona. En el condado de Hartford, donde se ubica Farmington, el precio medio de venta de una vivienda alcanzó los 396.000 dólares en julio. La diferencia refleja las dimensiones y el historial particular de una propiedad que combina antecedentes deportivos y musicales dentro del mercado residencial de Connecticut.

MÁS IMÁGENES DE LA MANSIÓN DE TYSON

La mansión de Tyson
Otra vista de la mansión (Douglas Elliman Real Estate)
La mansión de Tyson
La sala de juegos (Douglas Elliman Real Estate)
La mansión de Tyson
Otra vista aérea (Douglas Elliman Real Estate)
La mansión de Tyson
Uno de los baños (Douglas Elliman Real Estate)
La mansión de Tyson
El interior de la mansión (Douglas Elliman Real Estate)
La mansión de Tyson
Otro baño (Douglas Elliman Real Estate)
La mansión de Tyson
La cancha de squash (Douglas Elliman Real Estate)
La mansión de Tyson
El piano (Douglas Elliman Real Estate)
La mansión de Tyson
Las escaleras de la mansión (Douglas Elliman Real Estate)

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