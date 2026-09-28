Una mujer denunció a su compañero de pádel por acoso: recibió fotos íntimas de él y mensajes sobre una supuesta “brujería”

La denunciante tiene 37 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una mujer de 37 años denunció a su compañero de pádel en Puerto Iguazú, Misiones, luego de recibir reiterados mensajes amorosos pese a que no mostraba interés. En su presentación también relató que, desde otro número de teléfono, le enviaron fotografías íntimas del hombre y le dijeron que él le habría realizado un supuesto “trabajo de brujería”. El acusado, de 42 años, fue detenido por orden judicial.

De acuerdo con el parte policial al que accedió Infobae, la denuncia fue radicada este domingo por la mañana en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú, dependiente de la Unidad Regional V. La mujer señaló que los mensajes de su compañero habían comenzado en julio y que persistían a pesar de su falta de interés.

PUBLICIDAD

Además, contó que recibió una comunicación desde otra línea: quien la contactó hizo referencia a la supuesta brujería, le mandó las imágenes del acusado y la amenazó con denunciarla. La mujer manifestó que desconocía los motivos de esa advertencia. El informe no identifica a la persona que envió esos mensajes.

En el marco de las actuaciones por coacción, la Policía cumplió una orden de allanamiento, secuestro y detención. Durante el procedimiento, los efectivos arrestaron al denunciado e incautaron un teléfono celular Samsung y una CPU marca Kanji.

El acusado, de 42 años, fue detenido por orden judicial

En agosto pasado, otro caso de hostigamiento digital derivó en una detención en el barrio porteño de Monserrat. Un joven de 21 años fue acusado de amenazar y acosar a una mujer de Córdoba mediante llamadas, correos electrónicos y perfiles en redes sociales.

PUBLICIDAD

La víctima había denunciado amenazas de muerte, mensajes de contenido sexual y la difusión no consentida de datos personales suyos y de su familia.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen de Córdoba, permitió vincular un dispositivo con 30 cuentas de correo electrónico y decenas de líneas telefónicas.

Como contó este medio, el sospechoso utilizaba números de distintos países para comunicarse. Fue detenido tras dos allanamientos, acusado de amenazas agravadas y coacción agravada por el anonimato en un contexto de violencia de género.