Daniel Cubero, el presidente de su colegio arrastrado por un río en Tarrazú: once rescatistas y bomberos lo buscan en Costa Rica

Once cruzrojistas retomaron la búsqueda este lunes desde las 6:00 a. m. con el apoyo de integrantes del Cuerpo de Bomberos y de pobladores de la comunidad de Tarrazú para buscar al joven.

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Daniel Cubero Montero, un joven de 18 años, permanece desaparecido desde el sábado en un río de la catarata Los Reyes, en San Lorenzo de Tarrazú, arrastrado por la corriente mientras se encontraba en el sitio, según confirmó La Nación de Costa Rica.

Once cruzrojistas retomaron la búsqueda este lunes desde las 6:00 a. m. con el apoyo de integrantes del Cuerpo de Bomberos y de pobladores de la comunidad de Tarrazú.

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Quién es Daniel Cubero, el joven desaparecido en Tarrazú

Cubero se graduó a finales de 2025 del colegio San Luis Gonzaga, en Cartago. La institución lo eligió presidente ese mismo año tras su desempeño en actividades académicas, entre ellas el Festival de Oratoria.

El joven formaba parte además del Proyecto de Matemáticas para la Enseñanza Media (Matem) y del movimiento de Guías y Scouts de Costa Rica.

Cinco emergencias acuáticas en el fin de semana

La Cruz Roja Costarricense atendió un total de cinco casos durante el fin de semana: cuatro en ríos y uno en playa. Dos permanecen activos: la búsqueda de Cubero en Tarrazú y otra en Pococí, donde la mañana de este lunes se localizó el cuerpo de una persona y se intenta ubicar a otro hombre reportado como desaparecido.

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Las autoridades recuerdan a la población mantener la precaución en playas y ríos ante las fuertes lluvias que afectan el país, debido al riesgo de crecidas repentinas.

Lluvias intensas y suelos saturados en el país

El caso de Tarrazú se produce en medio de una racha de fenómenos meteorológicos que golpearon a Costa Rica en las últimas semanas. La onda tropical número 47 dejó acumulados de hasta 125 milímetros en sectores como la Laguna de Fraijanes, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El paso de ese sistema, entre el 26 y el 27 de septiembre, provocó inundaciones en más de 400 viviendas en cantones como Fraijanes, Sarapiquí, Pococí, Guatuso y Liberia.

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El presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, advirtió que en el Valle Central la saturación del suelo alcanza el 100% en amplios sectores.

“Eso significa que existe una alta vulnerabilidad ante nuevas lluvias”, afirmó Picado, quien pidió a la población mantener medidas preventivas ante la posibilidad de más aguaceros, en especial a quienes viven cerca de quebradas o laderas.

El caso de Tarrazú se produce en medio de una racha de fenómenos meteorológicos que golpearon a Costa Rica en las últimas semanas. Crédito: Semanario Universidad

Antecedentes de accidentes por crecidas

El episodio de la catarata Los Reyes no es un hecho aislado en el calendario reciente. El 30 de agosto, una cabeza de agua arrastró a dos excursionistas durante un cruce de río en Barú, Pérez Zeledón, cuando un grupo de 40 senderistas quedó dividido por el aumento repentino del caudal.

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Días después, el 12 de septiembre, la Cruz Roja Costarricense buscó a una persona arrastrada por la crecida de un río en Curubandé de Liberia, cerca de las faldas del volcán Rincón de la Vieja.

“Recibimos una llamada alertando sobre el arrastre de personas sobre un río en las faldas del volcán”, relató entonces Jorge Rovira, vocero de la institución, según consignó Infobae Costa Rica.

El acumulado de fallecidos por accidentes acuáticos en el país mantiene una tendencia alta desde comienzos de año. La Cruz Roja Costarricense reportó 128 muertes por esta causa durante 2025, un promedio de una cada tres días, de acuerdo con datos difundidos por Radio Monumental.

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Recomendaciones para las zonas de riesgo

El IMN mantiene la advertencia sobre los niveles de saturación de los suelos en el Pacífico Sur, las montañas del Pacífico Central y las zonas montañosas de la Zona Norte.

Esa condición eleva el riesgo de desbordamientos de quebradas y anegamientos en comunidades cercanas a cursos de agua.

Las autoridades insisten en evitar el ingreso a ríos y quebradas durante o después de episodios de lluvia intensa, dado que las crecidas repentinas pueden producirse sin aviso previo incluso a kilómetros de distancia del punto donde cae el agua. La búsqueda de Cubero continúa este lunes en la catarata Los Reyes, sin que hasta el momento se reporten novedades sobre su paradero.

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