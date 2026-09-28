Licitación clave: el Gobierno renovó todos los vencimientos y evitó inyectar pesos en el mercado

El Gobierno optó por no inyectar liquidez en el mercado. (Captura de pantalla)

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El gobierno de Javier Milei renovó este lunes la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos que operaban en la jornada y no liberó fondos adicionales al mercado.

La Secretaría de Finanzas informó que adjudicó $8,62 billones en la licitación de deuda en pesos, tras recibir ofertas por un total de $9,77 billones, lo que representó un rollover de 100,08 por ciento. Esto significa que, por cada peso que vencía, el Tesoro logró renovarlo y quedó apenas un pequeño excedente de financiamiento fresco.

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“100% de roll en un contexto internacional sumamente adverso y a tasas en torno a las del mercado secundario”, destacó Felipe Núñez, uno de los funcionarios más cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo.

El primer instrumento en volumen fue un título atado a la tasa TAMAR, con vencimiento el 30 de julio de 2027 y código TML27. Este bono recibió adjudicaciones por $2,92 billones, con un margen de 3,63% sobre la tasa TAMAR, la referencia que sigue la evolución de las tasas mayoristas del sistema financiero.

Uno de los instrumentos más demandados en la licitación de este lunes vence en julio de 2027. (Foto: Reuters)

El segundo instrumento con mayor adjudicación fue una Letra Capitalizable (LECAP) con vencimiento el 15 de enero de 2027, identificada con el código T15E7. Este título captó $2,85 billones, la porción más alta de toda la licitación, a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,17% y una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 29,36 por ciento.

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La licitación incluyó dos instrumentos atados a la evolución del tipo de cambio. El primero, con vencimiento el 30 de octubre de 2026 y código D30O6, adjudicó $1,17 billones a una TIREA de 9,06%. El segundo, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 y código D30N6, sumó $0,66 billones a una TIREA de 7,38%. En conjunto, ambos títulos dollar linked (atados a la evolución del tipo de cambio) representaron $1,83 billones del total colocado.

La oferta se cerró con un bono ajustado por CER, con vencimiento el 31 de mayo de 2027 y código TZXY7, que captó $1,02 billones a una tasa de 5,97% TIREA más el ajuste por CER, el índice que refleja la evolución de la inflación.

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La combinación de instrumentos ofrecida por la Secretaría de Finanzas incluyó así cuatro tipos de cobertura distintos: tasa fija a través de la LECAP, ajuste por inflación mediante el bono CER, indexación a tasas mayoristas con el título TAMAR y cobertura cambiaria con los dos bonos dollar linked.

“Curiosamente, el instrumento más demandado fue el Bontam de julio de 2027, el más largo entre los que se ofrecía, llevándose más de un tercio de las posturas”, remarcó un informe de Puente.

La Secretaría de Finanzas, encabezada por Federico Furiase, no licitó el bono en dólares por la suba del riesgo país.

Bajo la perspectiva de los analistas de esa sociedad de bolsa, el resultado de la instancia fue “esperable”: “Las curvas en pesos vienen sufriendo hace dos semanas por el entorno internacional adverso, si bien han resistido más que los globales. Hoy fue un día particularmente malo para toda la deuda argentina y haber completado el rollover pagando un premio razonable parece un buen resultado”.

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Y sumaron: “El rollover total también asegura que se mantendrán los niveles actuales de liquidez, que han permitido que las tasas de muy corto plazo se mantuviesen en niveles estables y relativamente bajos, aunque no se llegaron a trasladar a plazos más largos”.

Según estimaciones del secretario de Finanzas, Federico Furiase, la administración libertaria consiguió patear casi el 50% de los vencimientos de deuda para después de las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Es por eso que, en las últimas subastas, el equipo económico le ofreció a los inversores alternativas de plazos más cortos, al advertir cierta saturación en la estrategia de extender el cronograma.

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En paralelo, como viene sucediendo en los procesos licitatorios previos, Caputo, optó por dejar afuera del menú al Bonar 2029 (AO29). Se trata del bono en dólares que la cartera económica licitó hasta agosto para hacerse de los fondos para futuros pagos de deuda.

Lo cierto es que la suba del riesgo país, que saltó de 403 puntos básicos en julio a 641 unidades en la actualidad, complicó esta estrategia ya que encarece la tasa que el Gobierno debe ofrecer para conseguir que los inversores compren el título.