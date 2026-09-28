Economía

Licitación clave: el Gobierno renovó todos los vencimientos y evitó inyectar pesos en el mercado

El Tesoro cubrió íntegramente los compromisos por más de $8,6 billones que operaban en la jornada y descartó dejar circulante extra en la plaza financiera

Luis Caputo brindó una charla ante estudiantes en la Universidad Torcuato Di Tella.
El Gobierno optó por no inyectar liquidez en el mercado. (Captura de pantalla)
Guardar

El gobierno de Javier Milei renovó este lunes la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos que operaban en la jornada y no liberó fondos adicionales al mercado.

La Secretaría de Finanzas informó que adjudicó $8,62 billones en la licitación de deuda en pesos, tras recibir ofertas por un total de $9,77 billones, lo que representó un rollover de 100,08 por ciento. Esto significa que, por cada peso que vencía, el Tesoro logró renovarlo y quedó apenas un pequeño excedente de financiamiento fresco.

PUBLICIDAD

“100% de roll en un contexto internacional sumamente adverso y a tasas en torno a las del mercado secundario”, destacó Felipe Núñez, uno de los funcionarios más cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo.

El primer instrumento en volumen fue un título atado a la tasa TAMAR, con vencimiento el 30 de julio de 2027 y código TML27. Este bono recibió adjudicaciones por $2,92 billones, con un margen de 3,63% sobre la tasa TAMAR, la referencia que sigue la evolución de las tasas mayoristas del sistema financiero.

Uno de los instrumentos más demandados en la licitación de este lunes vence en julio de 2027. (Foto: Reuters)
Uno de los instrumentos más demandados en la licitación de este lunes vence en julio de 2027. (Foto: Reuters)

El segundo instrumento con mayor adjudicación fue una Letra Capitalizable (LECAP) con vencimiento el 15 de enero de 2027, identificada con el código T15E7. Este título captó $2,85 billones, la porción más alta de toda la licitación, a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,17% y una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 29,36 por ciento.

PUBLICIDAD

La licitación incluyó dos instrumentos atados a la evolución del tipo de cambio. El primero, con vencimiento el 30 de octubre de 2026 y código D30O6, adjudicó $1,17 billones a una TIREA de 9,06%. El segundo, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 y código D30N6, sumó $0,66 billones a una TIREA de 7,38%. En conjunto, ambos títulos dollar linked (atados a la evolución del tipo de cambio) representaron $1,83 billones del total colocado.

La oferta se cerró con un bono ajustado por CER, con vencimiento el 31 de mayo de 2027 y código TZXY7, que captó $1,02 billones a una tasa de 5,97% TIREA más el ajuste por CER, el índice que refleja la evolución de la inflación.

La combinación de instrumentos ofrecida por la Secretaría de Finanzas incluyó así cuatro tipos de cobertura distintos: tasa fija a través de la LECAP, ajuste por inflación mediante el bono CER, indexación a tasas mayoristas con el título TAMAR y cobertura cambiaria con los dos bonos dollar linked.

“Curiosamente, el instrumento más demandado fue el Bontam de julio de 2027, el más largo entre los que se ofrecía, llevándose más de un tercio de las posturas”, remarcó un informe de Puente.

Federico Furiase
La Secretaría de Finanzas, encabezada por Federico Furiase, no licitó el bono en dólares por la suba del riesgo país.

Bajo la perspectiva de los analistas de esa sociedad de bolsa, el resultado de la instancia fue “esperable”: “Las curvas en pesos vienen sufriendo hace dos semanas por el entorno internacional adverso, si bien han resistido más que los globales. Hoy fue un día particularmente malo para toda la deuda argentina y haber completado el rollover pagando un premio razonable parece un buen resultado”.

Y sumaron: “El rollover total también asegura que se mantendrán los niveles actuales de liquidez, que han permitido que las tasas de muy corto plazo se mantuviesen en niveles estables y relativamente bajos, aunque no se llegaron a trasladar a plazos más largos”.

Según estimaciones del secretario de Finanzas, Federico Furiase, la administración libertaria consiguió patear casi el 50% de los vencimientos de deuda para después de las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Es por eso que, en las últimas subastas, el equipo económico le ofreció a los inversores alternativas de plazos más cortos, al advertir cierta saturación en la estrategia de extender el cronograma.

En paralelo, como viene sucediendo en los procesos licitatorios previos, Caputo, optó por dejar afuera del menú al Bonar 2029 (AO29). Se trata del bono en dólares que la cartera económica licitó hasta agosto para hacerse de los fondos para futuros pagos de deuda.

Lo cierto es que la suba del riesgo país, que saltó de 403 puntos básicos en julio a 641 unidades en la actualidad, complicó esta estrategia ya que encarece la tasa que el Gobierno debe ofrecer para conseguir que los inversores compren el título.

Temas Relacionados

DeudaLicitaciónLecapVencimientosMinisterio de EconomíaLuis CaputoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mostró cómo se abre una legendaria puerta de 102 años en la City porteña y se volvió viral: “Me da a Harry Potter”

Una usuaria grabó el funcionamiento de apertura del histórico edificio del ex Banco de Boston en Florida y Diagonal Norte. El mecanismo, instalado en 1924, conserva su sistema original de poleas y volvió a poner en foco el valor arquitectónico de la construcción

Mostró cómo se abre una legendaria puerta de 102 años en la City porteña y se volvió viral: “Me da a Harry Potter”

El dólar registró una leve baja y cortó una racha de tres alzas consecutivas

La divisa mayorista cedió a $1.524,50, con una oferta sostenida cerca de los USD 700 millones. Al público en el Banco Nación cerró a $1.545, tras haber operado en un máximo de $1.550

El dólar registró una leve baja y cortó una racha de tres alzas consecutivas

La actividad económica de CABA cayó 0,2% en el segundo trimestre: cuáles fueron los sectores más golpeados

La economía porteña mostró una marcada desaceleración frente a los trimestres anteriores, con heterogeneidad en el desempeño entre sectores

La actividad económica de CABA cayó 0,2% en el segundo trimestre: cuáles fueron los sectores más golpeados

De cuánto será la PUAM de ANSES en octubre 2026

La prestacion recibirá un ajuste mensual atado a la inflación, mientras continúa pendiente la definición oficial sobre el bono extraordinario

De cuánto será la PUAM de ANSES en octubre 2026

Por qué emitir deuda en el mercado antes de las elecciones ya no es una opción según analistas privados

Con la suba de tasas, consideran que es cada vez más difícil conseguir los USD 5.000 millones en el mercado local como planteó el ministro Caputo. También afecta el crédito de provincias y empresas que ayuda a la compra de reservas del Banco Central

Por qué emitir deuda en el mercado antes de las elecciones ya no es una opción según analistas privados

DEPORTES

Los argentinos ya conocen a sus rivales para los ATP 500 de Beijing y Tokio: todos los cruces

Los argentinos ya conocen a sus rivales para los ATP 500 de Beijing y Tokio: todos los cruces

“Los fabulosos 50″ de una leyenda del fútbol en Las Vegas: el particular menú y un baile que se hizo viral

Cartas, ciudades en guerra y otros recuerdos de una extenista sobre un circuito que ya no existe: “El lujo era mandar un fax”

La furiosa reacción de la brasileña Norma Dumont tras la derrota ante la argentina Ailín Pérez en UFC: “Uno de los mayores absurdos que vi”

Sorpresa durante una redada en prisión por los objetos que le encontraron a una ex figura de la Premier: “No lo esperaba”

TELESHOW

Iván de Pineda sobre el blooper de Maru Botana en Pasapalabra: “Esto es viral, Maru”

Iván de Pineda sobre el blooper de Maru Botana en Pasapalabra: “Esto es viral, Maru”

Marley se golpeó la cabeza contra una escalera y terminó con una sutura, la reacción de su hija Milenka: “Nana se hizo papá”

El conmovedor recuerdo de Facundo Arana a Romina Yan en el aniversario de su muerte: “Dejó una huella de cariño enorme”

Mica Lapegüe mostró la reacción que tuvo al amamantar por primera vez a su hija: “No creía la fuerza que tiene”

El particular mensaje de Mauro Icardi tras confirmar su infidelidad: “Papucho te amamos”

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué el 28 de septiembre es una fecha clave para la independencia de Honduras?

¿Por qué el 28 de septiembre es una fecha clave para la independencia de Honduras?

El aeropuerto José Martí acumula su tercer cierre nocturno en una semana mientras la escasez de Jet A-1 se extiende a diez terminales cubanas

Daniel Cubero, el presidente de su colegio arrastrado por un río en Tarrazú: once rescatistas y bomberos lo buscan en Costa Rica

Canal de Panamá aumenta a 33 los tránsitos diarios y a 49 pies el calado máximo

Corredor Seco de Honduras enfrenta una crisis que amenaza a cientos de familias