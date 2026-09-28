Cuba

El aeropuerto José Martí acumula su tercer cierre nocturno en una semana mientras la escasez de Jet A-1 se extiende a diez terminales cubanas

La principal terminal aérea de Cuba suma restricciones que complican la aviación comercial durante septiembre. Aerolíneas de largo recorrido ya suspenden rutas o buscan repostaje fuera de la isla

La terminal principal de Cuba quedará sin operaciones ordinarias entre las 11:00 p.m. y las 6:40 a.m. del martes, casi siete horas de parálisis por trabajos de personal y equipos. (Imagen de cortesía)
La terminal principal de Cuba quedará sin operaciones ordinarias entre las 11:00 p.m. y las 6:40 a.m. del martes, casi siete horas de parálisis por trabajos de personal y equipos. (Imagen de cortesía)
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El Aeropuerto Internacional José Martí acumula al menos su tercer cierre nocturno programado en poco más de una semana. La terminal principal de Cuba quedará sin operaciones ordinarias entre las 11:00 p.m. y las 6:40 a.m. del martes, casi siete horas de parálisis por trabajos de personal y equipos, según informó Periódico Cubano, diario de Cuba.

La medida se suma a una cadena de restricciones que golpea al aeródromo desde finales de agosto. La combinación de cierres técnicos y escasez de combustible convierte a septiembre en uno de los meses más complicados para la aviación comercial cubana.

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El nuevo NOTAM ordena cierre total por siete horas

El aviso de navegación aérea vigente establece que ninguna aeronave podrá despegar ni aterrizar en el José Martí entre las 11:00 p.m. de este lunes y las 6:40 a.m. del martes, salvo excepciones puntuales. Periódico Cubano precisó que la instrucción responde a labores programadas con personal y equipos dentro de la instalación.

El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana suspendió por completo sus operaciones la noche del 21 de septiembre en Cuba. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional José Martí)
El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana suspendió por completo sus operaciones la noche del 21 de septiembre en Cuba. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional José Martí)

El cierre obligará a varias aerolíneas a reprogramar horarios y ajustar itinerarios. No es un caso aislado: apenas una semana atrás, el mismo aeropuerto había sufrido otra interrupción nocturna de siete horas y 40 minutos, entre las 7:00 p.m. del 21 de septiembre y las 2:40 a.m. del día siguiente, también por trabajos de personal y equipos, según el mismo medio.

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La principal terminal aérea de Cuba enfrenta cierres nocturnos programados por trabajos de mantenimiento y, de forma simultánea, una declaración vigente de indisponibilidad de combustible Jet A-1 desde el 31 de agosto, lo que obliga a las aerolíneas a modificar horarios y buscar repostaje alternativo fuera de la isla.

La falta de combustible Jet A-1 se extiende hasta octubre

Mientras se suceden los cierres nocturnos, el José Martí mantiene otra restricción de fondo: la indisponibilidad declarada de combustible Jet A-1, el carburante que usan habitualmente los aviones comerciales. Periódico Cubano informó que el NOTAM A3054/26 declaró esa condición desde el 31 de agosto a las 23.33 UTC, con vigencia hasta el 1 de octubre a las 4.00 UTC.

Imagen de archivo de pasajeros llegando al aeropuerto internacional José Martí en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa
Imagen de archivo de pasajeros llegando al aeropuerto internacional José Martí en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

El aviso reemplazó a uno anterior, el A2713/26, que ya advertía sobre la misma escasez durante agosto. El texto oficial es directo: “JET A1 fuel not avbl”, es decir, combustible Jet A-1 no disponible.

La falta de carburante no implica de forma automática la cancelación de vuelos. Las aerolíneas pueden cargar combustible adicional en el aeropuerto de origen o programar escalas técnicas de repostaje en terceros países antes de completar sus rutas hacia la isla.

Las compañías de largo recorrido han optado por suspender rutas hacia Cuba o realizar escalas técnicas para cargar combustible. Las de destinos más cercanos han preferido abastecer sus aviones fuera del país antes de regresar, según había señalado el diario cubano en reportes previos sobre el mismo problema.

La crisis de combustible no se limita a La Habana

La escasez no es exclusiva del José Martí. Otros reportes recientes indican que la indisponibilidad de Jet A-1 afecta también a otras nueve terminales del país, entre ellas los aeropuertos de Varadero, Santa Clara, Camagüey, Cayo Coco y Santiago de Cuba, con la misma vigencia hasta el 1 de octubre.

La presión adicional recae sobre un sector turístico que depende en gran medida de la conectividad aérea internacional. Durante los últimos meses, ese sector ya había enfrentado ajustes por la reducción de operaciones de varias aerolíneas.

Un programa de vuelos chárter crece pese a las restricciones

En paralelo a los cierres y la escasez de combustible, un nuevo programa de vuelos chárter hacia Cuba recibió autorización regulatoria en Estados Unidos. La compañía Invicta Group Services obtuvo la aceptación del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) para organizar aproximadamente 1.457 vuelos chárter públicos hacia la isla durante un año.

Automóviles pasan frente al Aeropuerto Internacional José Martí mientras Cuba advierte a las aerolíneas internacionales que el combustible para aviones ya no estará disponible en la isla, La Habana, Cuba 9 de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Perez
Automóviles pasan frente al Aeropuerto Internacional José Martí mientras Cuba advierte a las aerolíneas internacionales que el combustible para aviones ya no estará disponible en la isla, La Habana, Cuba 9 de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Perez

El expediente 26-052 contempla operaciones desde Miami, Tampa y Houston con destino a La Habana, Camagüey, Holguín y Santa Clara, entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027. La aprobación representa un paso formal dentro del proceso regulatorio estadounidense, que exige a los operadores de chárteres públicos presentar sus planes antes de iniciar operaciones.

El programa designa a Caribbean Sun Airlines, que opera bajo la marca World Atlantic Airlines, como responsable de ejecutar los vuelos. Las aeronaves previstas incluyen aviones MD-83, con capacidad para 150 pasajeros, y Airbus A320, con capacidad para 174 viajeros.

De cumplirse la cifra anunciada, el programa alcanzaría un promedio cercano a cuatro operaciones diarias durante los 12 meses, aunque el registro no detalla cuántos vuelos corresponderán a cada ruta. El volumen supera al del programa anterior de Invicta Group, vigente entre julio de 2025 y junio de 2026, cuando el DOT había autorizado unos 1.211 vuelos desde Miami y Tampa hacia las mismas ciudades cubanas.

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