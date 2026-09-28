Cartas, ciudades en guerra y otros recuerdos de una extenista sobre un circuito que ya no existe: “El lujo era mandar un fax”

Laura Montalvo en sus tiempos como jugadora (Crédito: Archivo AAT)

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Una tenista termina un partido, vuelve al hotel y, antes de subir a la habitación, pasa por la recepción. No busca una notificación en un teléfono ni revisa un mensaje de WhatsApp: pregunta si llegó un fax para ella.

Hoy parece una escena improbable. En la década de 1990, sin embargo, a Laura Montalvo aquellos papeles podían mejorarle el día. “Con Paola Suárez (ex número 1 del mundo en dobles y actual capitana argentina en la Billie Jean King Cup) dormíamos en la misma habitación y pasábamos mucho tiempo juntas. Llegábamos del club o de comer e íbamos directo a la recepción para ver si nuestros familiares nos habían mandado un fax. Aunque parezca una tontería, nos cambiaba el ánimo recibir uno. Para mejor, por supuesto”, recuerda Montalvo en una charla con Infobae.

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La extenista argentina, que llegó al puesto 23 del ranking mundial de dobles y ganó nueve títulos profesionales, pertenece a una generación que desarrolló buena parte de su carrera en un tenis muy diferente al actual. No existían los equipos multidisciplinarios ni los calendarios digitalizados. Tampoco había celulares inteligentes, redes sociales ni comunicación instantánea.

“Nos poníamos a escribir y mandar cartas que nadie sabía cuándo iban a llegar a la Argentina. Y tampoco sabíamos dónde íbamos a recibir la respuesta, porque las giras eran más largas que ahora. Muchas veces las cartas nos llegaban cuando ya nos habíamos ido de esa ciudad”, evoca con una sonrisa.

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Hoy, como entrenadora, Montalvo observa ese contraste desde otra perspectiva. “El telefonito cambió todo. El lujo antes era mandar un fax”, sitúa.

Laura tenía apenas 15 o 16 años cuando realizó su primera gran gira como profesional. Fueron casi tres meses por Europa junto a su entrenador Francisco Pancho Aranguren y un grupo de jóvenes tenistas argentinas que incluía a Valentina Solari, Valeria Strappa y Mariana Díaz Oliva.

“Éramos un grupo grande. Eso era bueno. Era todo nuevo para nosotras. Y estuvimos en lugares complicados”, menciona. Esos lugares eran, en algunos casos, países que todavía intentaban reconstruirse después de conflictos bélicos. “Fue increíble. Hoy se lo cuento a mis sobrinos o a alumnos y no puedo creer lo que vivimos. Lo mismo cuando hablábamos con mis padres. Nosotros compartimos una gira cuando Croacia estaba saliendo de la guerra. Fuimos al hotel con los refugiados. Y era el hotel oficial del torneo. Una cosa de locos”, rememora.

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Laura Montalvo hoy es entrenadora y dirige el W35 de Pergamino

Montalvo todavía recuerda el momento en que aterrizaron en Zagreb. “Bajamos del avión y teníamos a todos los soldados esperándonos en la pista para escoltarnos al hotel o al club. Y justamente por la guerra hacíamos vuelos larguísimos para no invadir espacios aéreos. Un vuelo de Viena a Zagreb, de 40 minutos, tardaba una hora y media porque salíamos de Austria y teníamos que dar toda la vuelta para no entrar en zona de bombardeos”, profundiza.

Con el paso del tiempo, aquella experiencia adquirió una dimensión diferente. “Son cosas que te hacen madurar bien rápido. Ves la vida y la muerte. Ves a la gente sin nada”, subraya. En uno de esos viajes, ya en la década de 2000, la exjugadora originaria de Quilmes también estuvo en Sarajevo junto a Florencia Molinero, extenista y actual integrante del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Tenis. “Bajamos del avión y dijimos: ‘¡Wow!’. Todo bombardeado, los edificios que apenas se mantenían en pie, las casas todas destruidas. Realmente eran postales muy duras”, describe.

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Montalvo recuerda que, dentro de los clubes, la actividad tenística continuaba con cierta normalidad pese al contexto: “Te controlaban un montón, eso sí. Tenías soldados por todos lados, pero yo, particularmente, nunca tuve una situación traumática”.

Lo que quedó, muchos años después, fue el recuerdo de haber conocido una realidad que excedía por completo al tenis. “En el momento no reparás en lo que está pasando o lo que estás viviendo, pero después, a la distancia, te das cuenta lo duro que fue”, sostiene.

Una generación que se tenía a sí misma

En aquellas giras también había algo que Montalvo recuerda especialmente: la camaradería entre las jugadoras argentinas. “Nos ayudábamos unas a otras. Nos teníamos nosotras y nuestros entrenadores. Más allá de que muchas veces compartíamos coaches. Viajamos desde muy chicas y competíamos en lugares particulares con tal de sumar puntos para el ranking mundial”.

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Era una generación que incluía a Paola Suárez, Mariana Díaz Oliva, Inés Gorrochategui, Betina Fulco. Y, por encima de todas, estaba Gabriela Sabatini. “Sacando a Gaby, que era una extraterrestre, tuvimos grandes jugadoras en los 90 y en el inicio de este siglo. Suárez fue Top 10 de singles y número uno de dobles. Mariana también. Fue una gran camada”, se enorgullece.

“Betina le ganó a Martina Navratilova, partido que vi en la tribuna y no olvidaré jamás. Estaba Inés que se lesionó mucho, lamentablemente. Después vinieron Gisela Dulko, la Pitu (María Emilia) Salerni. Fueron grandes años. Fijate los rankings que tenían las chicas. Y me estoy olvidando de varias”, amplía.

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Laura Montalvo fue 23° del mundo en dobles (Crédito: Archivo AAT)

Del singles al dobles

Montalvo, que aprendió a jugar en el Quilmes Atlético Club, llegó a ocupar el puesto 191° del ranking de singles. Sin embargo, en un momento de su carrera y por consejo de Pancho Aranguren, tomó una decisión: dejar de lado la competencia individual y apostar definitivamente por el dobles.

“No fue fácil. Me resistía al principio, pero fue la decisión correcta”, remarca. La sociedad con Paola Suárez apareció casi naturalmente: “Ahí descubrimos que con Poli teníamos un feeling impresionante y nos metimos rápido arriba, con un buen ranking”.

Juntas ganaron ocho títulos de WTA y cuatro de ITF. Montalvo también conquistó otro torneo WTA junto a la eslovaca Henrieta Nagyova. Su mejor posición en la modalidad de duplas fue 23°.

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Montalvo también jugó 18 partidos en la antigua Fed Cup, con 11 triunfos y siete derrotas. “Fue un sueño hecho realidad. Para mí jugar la Fed fue todo. Por el hecho de estar en equipo con muchas de las chicas con las que habíamos crecido en la vida y en el tenis. El ambiente de equipo, de unión. Para mí fue lo mejor que me pasó en mi carrera”.

Con el tiempo, Laura también aprendió a mirar de otra manera algunos aspectos que durante su carrera le generaron inseguridades, como los estándares físicos del tenis profesional. “Yo era más grandota que muchas. Y aunque siempre hay alguna que habla de más, en realidad era un tema más mío. Como un complejo mío”, señala.

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El trabajo con una psicóloga la ayudó en aquel proceso. “Me sirvió, pero después te das cuenta de que hay cosas más importantes en la vida”, dice.

Laura Montalvo en el Pergamino Open

Hoy, además de ser entrenadora, Montalvo dirige el W35 de Pergamino, un torneo del circuito ITF World Tennis que el año próximo podría ascender a la categoría W50.

“Somos un equipo muy lindo. Acá todos tiramos para adelante para hacer de este campeonato algo agradable para las chicas y sus grupos de trabajo”, sostiene, y pone como ejemplo a Julia Riera, una de las principales tenistas argentinas de la actualidad y oriunda de Pergamino: “Ella lleva aguas, toallas, está para lo que se necesite. Siempre con una sonrisa. Están Victorio (integrante de la organización) y Raúl Costa (presidente del Pergamino Tennis Club, sede del certamen). Son un montón de personas. No estoy sola”.